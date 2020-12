ONLINE + VIDEO: Sparta ovládla šlágr s Plzní, Kometa - Třinec 1:3

Plzeň - Sparta 2:6

SESTŘIH: Plzeň - Sparta Praha 2:6. Skvělý výkon Pražanů, rozhodl Rousek v úniku

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:51. Kodýtek, 33:53. Čerešňák Hosté: 03:26. Horák, 12:29. Říčka, 31:44. Rousek, 41:06. Buchtele, 52:32. Řepík, 57:49. Pech Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Stříteský, Vráblík, Kvasnička, Lang – Suchý, Kracík (A), Gulaš (C) – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Pour, Rob, Kantner – Malát, Stach, Šuhaj. Hosté: Machovský (Neužil) – Němeček, M. Jandus, Polášek, Košťálek, Tomáš Dvořák, Kalina, Piskáček (A) – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Buchtele, Tomášek, Rousek – Říčka, Pech (A), Šmerha – Zikmund, Sukeľ, Dvořáček. Rozhodčí Šír, Kika – Lučan, Kis Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Vyrovnaný duel v lázeňském městě rozhodl Flynn

Souboj sousedů v tabulce začali aktivněji Středočeši. Hned ve druhé minutě se po chybě Weinholda ve středu hřiště zmocnil puku Alderson, jehož střela však skončila jen na betonech karlovarského gólmana Novotného. Ten samý hráč zahrozil i o několik chvil později. Vedení se však ujali domácí: Černoch po nezištné Pulpánově nahrávce obelstil na červené čáře Moravce a svůj únik zakončil střelou nad Růžičkovu lapačku.

Tým Energie prožil těžké chvíle mezi 12. a 13. minutou, kdy byli postupně vyloučeni Redlich a Pulpán a hostům se tak naskytlo i 24 sekund přesilovky pět na tři. Hráči z lázeňského města i díky velké obětavosti nepustili Bruslaře - až na Zohornou nastřelenou tyč domácí branky - do větší gólové šance.

I ve druhé třetině pokračovala atraktivní a útočná hra z obou stran, kterou však kouskovala častá vyloučení. Při vyloučení Graňáka si dobrou příležitost vytvořil ve 26. minutě aktivně hrající Alderson, ale Novotný byl pozorný. Stejně dobře si vedl na druhé straně Růžička při teči Kašeho. Hostům se podařilo vyrovnat v začínají 31. minutě díky přesné Šidlíkově střele od modré čáry.

Ve třetí dvacetiminutovce se mohl vývoj zajímavého utkání překlopit na obě strany. Velkou šanci měl ve 47. minutě při samostatném úniku Jääskeläinen, ale výborný Novotný byl připraven. Na druhé straně tři minuty před koncem základní doby jen díky fantastickému zákroku Růžičky neskončila Kohoutova střela, které předcházela povedená kombinace třetí karlovarské řady, v brance Mladé Boleslavi.

Když v 60. minutě hosté nevyužili při vyloučení Pulpána přesilovou hru a neuspěli v ní ani v prodloužení, dospěl vyrovnaný souboj k samostatným nájezdů. V těch rozhodl až v deváté sérii hostující Flynn.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Mladá Boleslav 1:2sn. Těsnou bitvu rozhodl Flynn až v 9. sérii nájezdů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:27. Černoch Hosté: 30:05. Šidlík, . Flynn Sestavy Domácí: F. Novotný (Hamrla) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Hladonik, D. Kaše, Flek – M. Kadlec, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Šidlík, Allen, Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Hrdinka – Lunter (C), R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen (A), A. Zbořil, Alderson – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Cienciala, Bičevskis. Rozhodčí Lacina, Veselý – Ganger, Klouček Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Dynamo se zvedá! Po Brnu vyloupilo i Liberec

Aktivněji vstoupili do utkání hosté a v první šanci se objevil Ďaloga, gólman Kváča byl ale na místě. Hned poté dostal Liberec možnost první přesilové hry, sehrál ji však špatně a Vladařovu branku prakticky neohrozil. Zahrozili tak znovu Pardubičtí, další Ďalogův pokus ale vyrazil Kváča betonem. Liberecký brankář si poradil také s velkou šancí Mandáta, kterého dobře uvolnil Kousal. V závěru první části hráli Bílí Tygři dvě početní výhody v rychlém sledu za sebou, s nebezpečnými střelami Vlacha a Lence si poradil Vladař.

Ihned po přestávce protáhnul Vladaře ostrou ranou Filippi. V následné přesilovce si na pardubického brankáře nepřišel ani nadvakrát Birner. Na opačné straně zase zahrozil Paulovič, Kváča jeho střelu ukryl v lapačce. V polovině utkání si první početní výhodu zahrálo také Dynamo, Severočeši se ale v pohodě ubránili.

Poté měl po krásné kombinaci s Pekařem na hokejce vedoucí gól Průžek, nedokázal však kotouč usměrnit do poloodkryté branky. Platilo tak otřepané pravidlo „nedáš, dostaneš“. Ve 36. minutě po rychlém protiútoku a skvělé přihrávce Pauloviče otevřel skóre utkání Camara. Liberečtí se snažili o bleskovou odpověď a obrovskou šanci měl Musil, nedokázal však překonat ležícího Vladaře.

Na začátku třetího dějství už se ale domácí kýženého vyrovnání dočkali. Výstavní ranou do horního rohu vyrovnal kapitán Jelínek. Liberecké vyrovnávací branka povzbudila a najednou jich byl plný led. Do další šance se dral Jelínek, Vladař mu puk v poslední chvíli vypíchnul. Dobrou příležitost měl také Birner, z mezikruží těsně minul. Z rychlého přečíslení tak opět udeřili Východočeši.

Svačina v situaci dva na jednoho hledal najíždějící spoluhráče, po obranném zákroku Šmída se mu ale kotouč odrazil zpět na hokejku a pardubický útočník už neměl problém doklepnout puk do sítě - 1:2. Bílí Tygři se museli tlačit za vyrovnáním, Dynamo ale pozorně bránilo. Závěrečný pokus o tlak zmařilo domácím špatné střídání a hosté už svou výhru uhájili.

SESTŘIH: Liberec - Pardubice 1:2. Rozjeté Dynamo vítězí pod Ještědem po více než dvou letech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 42:46. P. Jelínek Hosté: 35:11. Camara, 52:48. Svačina Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), Knot, Rosandić, Havlín, Derner, Kolmann, T. Hanousek – Birner (A), Filippi, Lenc – A. Musil, Bulíř, R. Pavlík – T. Rachůnek, P. Jelínek (C), J. Vlach – Průžek, Hrabík, Pekař. Hosté: Vladař (Kantor) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Holland, Vála – Svačina, Poulíček, Mandát (A) – Camara, R. Kousal, Paulovič – Kusý, Anděl, Blümel – Machala, Claireaux, Matýs. Rozhodčí Pražák, Šindel – Zíka, Šimánek Stadion Návštěva Bez diváků diváků

První triumf pod Holaněm, zářil Mallet

Domácí, kteří do defenzívy povolali ze Šumperka Petra Gewieseho, se mohli uklidnit vcelku rychlým gólem. Už po necelých pěti minutách se blýskla pohlednou akcí třetí řada a Dočekalovi stačilo proti Malletově pobídce jen správně přiložit hůl k ledu, aby puk umístil do prázdné branky. Vítkovičtí zůstali při chuti, ale po nevyužité přesilovce je na chvíli omráčil Irving trefou na 1:1.

Ostravané si vedení vzali zpátky v začínající 16. minutě. Kalus nedlouho poté, co při hře pět na pět pálil do tyče, podruhé - podobně jako Dočekal - lehce zblízka poslal do branky Mikyskovu přihrávku a v přesilovce vstřelil svůj druhý gól v třetím utkání po příchodu do Ostravy.

Ve druhé části domácí podnikli frontální útok na tři body. Dej hned po 78 sekundách přelstil Godlu bekhendem, přesto Pospíšil ještě rychle odpověděl a za 42 vteřin znovu snížil na 2:3.

Silnou disciplínou domácích však dneska byly přesilovky. Nejlepší vítkovický kanonýr Lakatoš podtrhl svou pozvánku do národního týmu zásahem do odkryté branky při hře pět na čtyři. V 34. minutě pak Mallet obral na modré čáře litvínovského beka a v přečíslení poslal další přihrávku jako na zlatém podnosu tentokrát na Werbika, jenž znovu pohodlně zavěsil.

Svoboda pak ostravské barvy podržel při sólu Hübla a naopak ještě v závěru druhé části využil třetí vítkovickou přesilovku Mallet, který se po dvou finálních asistencích sám trefil příklepem.

Vítkovičtí v závěru kontrolovali výsledek a utkání bez většího vzruchu další změnu skóre nepřineslo. Nepovedlo se to ani Heltovi, který dvě minuty před koncem prohospodařil i trestné střílení.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Děkuju hráčům za předvedený výkon a tři body, protože si myslím, že mužstva kolem nás musíme porážet. Plán nám naprosto vyšel, chtěli jsme jít do vedení, a i když soupeř nás dotáhl, tak nás to nezlomilo, což je strašně důležité. Myslím, že jsme to rozhodli ve druhé třetině, kdy jsme si pomohli. Speciální týmy odehrály velmi důležitou roli. Na jednu stranu v přesilovkách, v nich jsme dali tři góly. Ale i v oslabení. Přesilovky jsme zjednodušili, byly to krásné góly do prázdné brány. Třetí třetinu jsme odehráli bez gólu, což byl plán. Z Kaluse mám radost, že to je Ostravák, a ukazuje, jak by se každý hráč měl rvát o flek.“

Vladimír Országh (Litvínov): „Není moc co hodnotit. Soupeř vyhrál absolutně zaslouženě. My jsme zaostávali absolutně ve všem, co se týká nasazení, bruslení a důrazu před oběma brankami, nemluvě o speciálních týmech. Absolutně zasloužené vítězství domácího týmu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:50. Dočekal, 15:02. M. Kalus, 21:18. Dej, 25:54. Lakatoš, 33:59. Werbik, 38:26. Mallet Hosté: 10:03. Irving, 22:00. Pospíšil Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – L. Kovář, Trška, Štencel, Kubeš, Koch, R. Černý, Gewiese – Schleiss (A), Hruška (C), Lakatoš – Dej (A), Marosz, M. Kalus – Dočekal, Werbik, Mallet – Lednický, J. Mikyska, Fridrich. Hosté: Godla (Honzík) – Ščotka, Irving, Cibulskis, Balinskis, Demel, Kudla, Štich (A) – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – Válek, Gerhát, Jícha – M. Havelka, Helt, Zygmunt. Rozhodčí Hejduk, Vrba – Rampír, Špringl Stadion Ostravar aréna

České Budějovice - Mountfield HK 3:5

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:43. Forman, 36:09. Jonák, 43:40. Z. Doležal Hosté: 00:43. Šalda, 03:30. Smoleňák, 07:48. Smoleňák, 09:35. Perret, 59:49. Lev Sestavy Domácí: Patera (10. Strmeň) – Slováček, Vydarený, Pýcha, Plášil, Lytvynov, Pavel, Roth, Suchánek – Christov, Venkrbec, Jonák – Forman, Raška I, Z. Doležal – Michnáč, Gilbert, D. Voženílek – Karabáček, Prokeš. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel, Hronek, Šalda, F. Pavlík, Jank, Zámorský, Čáp – Kelly Klíma, Cingel, Orsava – Smoleňák, M. Zachar, J. Sklenář – Kevin Klíma, Koukal, Perret – Jergl, Lev, R. Pilař. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Pešek, Malý Stadion Budvar aréna

Zlín - Olomouc 1:4

SESTŘIH: Zlín - Olomouc 1:4. Třetí prohra Beranů v řadě, vítěznou branku si připsal Bambula

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47:33. Okál Hosté: 24:41. J. Káňa, 25:01. Bambula, 45:49. J. Knotek, 48:44. J. Káňa Sestavy Domácí: Huf (Kořének) – Ferenc, Řezníček, Gazda, Žižka (C), Nosek (A), M. Novotný, Hamrlík – Karafiát, Herman, Köhler – Vopelka, Honejsek, Okál (A) – J. Ondráček, P. Sedláček, Poletín – Šlahař, Pšurný, Sebera. Hosté: Lukáš (Konrád) – Švrček, Škůrek, Valenta, Dujsík, Ondrušek (A), A. Rutar – Burian (C), J. Knotek (A), Bambula – J. Káňa, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Valský – Gřeš, Kusko, V. Tomeček. Rozhodčí Hodek, Pilný – Kajínek, Hynek Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Kometa - Třinec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:27. Vincour Hosté: 21:57. Roman, 23:18. Hrňa, 32:18. P. Vrána Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – J. Zbořil (A), Pyrochta, Hájek, O. Němec (A), Gulaši, F. Král, Barinka – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Vincour, Klepiš, Schneider – Plášek ml., Brabenec, L. Horký – Kunc, F. Dvořák, Šoustal. Hosté: Štěpánek (Kořenář) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Zadina, Marcinko, Hrňa – Roman, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Jašek, Dravecký (A) – Kofroň. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Bryška, Axman Stadion DRFG arena