Ze střelce je pan přihrávka. Růžička má oko jako Messi, přeskočil šéfa

Pětatřicáté narozeniny oslavil Martin Růžička minulý týden stylově. Třemi body (1+2) pomohl skolit v derby Vítkovice a v historickém bodování třineckých Ocelářů se posunul na třetí místo za Jiřího Polanského a Richarda Krále. Přeskočil svého šéfa a bývalého spoluhráče Jana Peterka.

„Trošku jsem si Martina dobíral,“ usmívá se Peterek, sportovní ředitel klubu. „Když Martinovi chyběly dva body, aby mě přeskočil, tak jsem mu v legraci říkal, že ho budu muset vytrejdovat.“

Růžičkův aktuální poměr gólů a přihrávek Peterka nepřekvapuje. „Vůbec to není zarážející, protože Martin je jedním z hráčů, který má nejlepší a nejkreativnější řešení situací, jaké jsem zažil,“ říká bývalý útočník, který sám platil za špičkového nahrávače a v historii české soutěže se drží na devátém místě se 421 asistencemi. „Umí předvídat situace. Dopředu ví, jak bude protihráč reagovat, a počítá s tím.“

Oko jako Messi

Jako příměr si Peterek bere fotbalistu Lionela Messiho. „Když se díváte na jeho zasekávačky, tak obránce jde do skluzu a on už si dopředu přehazuje balon do vzduchu, protože ví, že skluz přijde. V myšlení je o krok až dva popředu. Tohle umí Martin taky. Z hlediště třeba vidím, jak si Matěj Stránský nebo Peťa Vrána najíždějí do prostorů a vím, že jim tam puk od Růži přijde.“

Kometa Brno - Třinec: Růžička adresoval přesnou přihrávku na Hrňu, 0:2

Právě parádní spolupráce a chemie první Ocelářské formace stojí za aktuální Růžičkovou statistickou bilancí. Spoluhráči jsou v laufu, Stránský je se sedmnácti góly nejlepším střelcem soutěže, Vrána jich nasázel devět. V přesilovkách už se rozstřílel i Erik Hrňa, kterého Růžička zásobuje křížnými pasy. V početních výhodách Růžička nasbíral šestnáct bodů. Za jeden gól a patnáct (!) asistencí.

„Je šikovný a klukům to lepí,“ přitakal Peterek. „Martin umí v přesilovce hru zrychlit, nebo naopak zvolnit, když je to zavřené. Naláká na sebe protihráče, protože sám má tvrdou i přesnou střelu, takže ho nemůžou nechávat volného. A pak se mu otevřou volné prostory. Ať už zpátky na modrou, kde bývá Martin Gernát, křížem na Erika Hrňu, který umí vystřelit z první i tahem a je v tom strašně nebezpečný. Nebo na Matěje Stránského s Petrem Vránou před bránou, kde jsou oba ohromně silní. Smrtelná kombinace, strašná síla. Je to hrozba ze všech stran.“

V minulé sezoně se Růžička prostřílel do prestižního Klubu střelců deníku Sport, kde vstupenkou je hranice 250 gólů v lize a reprezentaci. Sám sebe ale vyloženě za ryzího střelce nikdy nepovažoval.

„Co mi říkal táta, tak jsem prý nějaký střelecký apetit jako malý měl, góly dávám rád, ale když někoho vidím v lepší pozici, tak i rád přihraju,“ popisuje Růžička. „Dát gól je opravdu hezký pocit. Ale jde i o to, kdy ho vstřelíte. Za stavu 0:5 taková trefa prakticky nic neřeší, ale když rozhodnete zápas, pomůžete v kritické chvíli týmu, hřeje to. S tím se zvedá i sebevědomí hráče. A s gólovou přihrávkou je to to samé.“

Důrazně připomíná, že nikdy to není o jednom hráči. „Ale o celé pětce. Klíčoví jsou i obránci, kteří umí rozehrát, najít skulinu. Navíc v útoku nejde mít jenom tři nahrávače, tři střelce nebo tři bojovníky. Aby si to sedlo, je potřeba vše namixovat, vyhovět si. Jeden umí puk podržet, přihrát, další si umí najít místo, vystřelit. A pak je třeba v uvozovkách buldok, který udělá prostor. Když tohle funguje, je to paráda.“

Střílet nepřestává

Že by teď Růžička vyloženě popíral své střelecké instinkty a přeorientoval se na nahrávače? Tak to není. Stále je nejpilnějším střelcem Ocelářů. Na brány soupeřů poslal 66 střel, v průměru má přes tři rány na zápas. Střelecky hladovější byl pouze Filip Zadina (17 zápasů/ 62 střel).

V čem ovšem Růžička proti rekordní bodové sezoně zaznamenal výrazný posun, je účast na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách. Když v základní části 2012/13 nasbíral neskutečných 83 bodů, byl v hodnocení plus/minus na čísle -10. Teď je výrazně v plusu (+13). „Tehdy mi to ani tak nepřišlo, Martinovi to tak šlo, že jsem minusy ani nevnímal,“ přiznává Peterek, který v té době ještě za Oceláře hrával. „Teď samozřejmě vnímám, že kluci z první formace jsou hodně v plusu. Nejen od soupeřů vím, že se proti nim strašně špatně hraje. To samé říkají i spoluhráči na tréninku, jsou fakt silní. Je tam chemie, navzájem si vyhoví, umí si pomoct a zdvojovat se.“

Mountfield HK - Třinec: Kontroverzní gól? Domácí namítali na ofsajd Růžičky, 0:1

I na tohle je podle Peterka třeba si zvyknout. Sehrát se. „Nezasvěceným to možná až tak nepřijde, ale Růža umí parádně i takové krátké narážečky,“ popisuje. „Nevypadají extra nádherně, jako když letí krosovka přes dvě hokejky. Je to jen takové lehké naťuknutí, ale okamžitě tím změníte ráz hry. Taková přihrávka vás zrychlí, dostane do jízdy, pak máte výhodu proti stojícím protihráčům. Tohle umí Martin řešit geniálně a nepředvídatelně jako málokdo. Když s ním hrajete, musíte i tohle čekat a být připravený na každý moment.“

Toho si Peterek všiml hned po Růžičkově příchodu do Třince před jedenácti lety. „Ano, už tehdy to měl v sobě,“ přitakal. „Umí dát přesnou žabičku i důraznou a tvrdou nahrávku pod hokejkou obránce. To se těžko chytá. Musíte být pořád připravení, přihrávka od něho byla kolikrát tak nečekaná, že jsem byl sám překvapený, že mi to na hokejce najednou přistálo.“

V neposlední řadě hrají roli pochopitelně zkušenosti. Kdy vystřelit? Kdy radši přihrát? „Díky zkušenostem to Martin dovede vyhodnotit,“ souhlasí Peterek. „Prostě to přečte. Gólmani se dneska strašně rychle přesunují. Abych to shrnul, na Martina je radost se dívat. Někdy vystřelí, někdy nahraje. Sám jsem kolikrát vyloženě zvědavý, co udělá.“

Třinecká maxima BODY 1. Richard Král - 568 (209+359)

2. Jiří Polanský - 541 (218+323)

3. Martin Růžička - 485 (226+259) GÓLY 1. Martin Růžička - 226

2. Jiří Polanský - 218

3. Richard Král - 209 ASISTENCE 1. Richard Král - 359

2. Jiří Polanský - 323

3. Jan Peterek - 293

4. Martin Růžička - 259 ZÁPASY 1. Jiří Polanský - 918

2. Jan Peterek - 675

3. Martin Adamský - 554

6. Martin Růžička - 443

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 21 16 1 3 1 86:46 53 2. Sparta 23 14 1 2 6 81:51 46 3. Plzeň 22 12 3 2 5 78:52 44 4. M. Boleslav 21 11 3 2 5 77:51 41 5. K. Vary 21 11 3 1 6 60:63 40 6. Mountfield 22 12 1 0 9 69:54 38 7. Liberec 22 9 2 2 9 63:58 33 8. Pardubice 21 5 4 2 10 47:63 25 9. Olomouc 22 7 1 2 12 40:69 25 10. Brno 20 6 2 1 11 48:61 23 11. Vítkovice 20 5 2 4 9 46:64 23 12. Litvínov 20 4 4 2 10 38:53 22 13. Zlín 21 6 1 1 13 49:65 21 14. Č. Budějovice 22 2 1 5 14 48:80 13