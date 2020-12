ONLINE + VIDEO: Litvínov hraje 6:6 s Kometou. Boleslav - Zlín 2:2

Po návratu Daniela Vladaře do zámoří se do branky Pardubic vrátil Pavel Kantor • ČTK / Taneček David

Přestřelku rozhodl Kaše, Oceláři padli podruhé v řadě

Dva góly poražených dal Martin Gernát, který si vylepšil bilanci na 5+18 a v produktivitě obránců se bodově dotáhl na vedoucího Filipa Hronka (10+13). Pod všechny góly Ocelářů se podepsal Martin Růžička, který si upevnil vedení v kanadském bodování soutěže (10+26).

Hosté nastoupili i s uzdraveným Laukem a reprezentantem Kašem, který zamířil v neděli večer rovnou z letiště do Třince. Karlovy Vary ale postrádaly kvůli automatickému trestu na jeden zápas kapitána Skuhravého, jehož ve čtvrtém útoku nahradil Jiskra. Skuhravý byl s týmem alespoň na střídačce.

A právě devatenáctiletý Jiskra ve svém druhém extraligovém startu otevřel skóre. Prosadil se pohotovou dorážkou z úhlu po střele Mikysky a korunoval střeleckou aktivitu týmu v úvodní třetině (11:6).

Třinec začal od druhé části diktovat tempo hry a otočil vývoj utkání góly ve 24. a 28. minutě. Gernát vyrovnal z dorážky po střele Růžičky, který při druhé gólové situaci zakončil do prázdné branky po skvělé pasu Galvinše. Oceláři mohli vést výraznějším rozdílem, jenže šance Stránského, Draveckého i únik Hrehorčáka zastavil Novotný.

Hosté vystřelili ve druhé třetině jen dvakrát, ve 46. minutě ale z nenápadné akce vyrovnali. Koblasa sice v gólové šanci jen vyprášil Štěpánkův beton, z dorážky přesto vyrovnal bekhendem Kohout. Domácím vrátil vedení v 53. minutě Gernát, který si sjel před branku a zblízka našel místo nad lapačkou Novotného. Hosté ještě reklamovali bránění brankáři ve hře, ale s trenérskou výzvou neuspěli.

Karlovy Vary velmi rychle vyrovnaly, hezkou kombinaci v přečíslení tři na dva zakončil Flek a patřila jim i další střídání, ale šance Vondráčka i Mikúše zůstaly nevyužity.

Hosté promarnili v prodloužení i přesilovou hru, přesto získali v nájezdech bonusový bod. Nejdříve se prosadil v první sérii hostující Černoch, za domácí vyrovnal ve třetím kole Růžička. Poslední slovo měl Kaše, který uspěl s bekhendovou kličkou. Karlovy Vary tak porazily Třinec teprve podruhé z posledních 16 utkání a soupeři částečně oplatily dvě domácí prohry z úvodu sezony (2:5 a 2:7).

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): „V první třetině to nebylo z naší strany příliš dobré. I když jsme se drželi hodně na puku v útočném pásmu, tak jsme si nebyli schopni vytvořit vážnější šanci. Ve druhé třetině jsme hráli přesně ten hokej, na jaký jsme zvyklí a Karlovy Vary jsme mačkali. Škoda, že se nám z velkých šancí nepovedlo dát třetí gól a odskočit. Ve třetí třetině to byla bitva. I když jsme vedli, tak Karlovy Vary hrozily hlavně z brejků, ze kterých nám nakonec daly dvě branky a vyrovnaly. Je to zklamání. Chtěli jsme zvítězit, ale dostali jsme hrozně laciné góly po našich individuálních hrubkách, a to se ukázalo jako rozdílové.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Věděli jsme, že budeme čelit velké ofenzivní síle, kterou má domácí tým, a to se potvrdilo. I přes veškeré přípravy domácí v některých fázích utkání dominovali. Dokázali jsme jim konkurovat jen díky maximální obětavosti a týmovému výkonu, podpořený výborným Filipem Novotným, který nás držel ve hře. Možná jsme občas měli až přílišný respekt k útočníkům domácích. Když jsme se ale dostali do útočného pásma na kotouč, ukázali jsme, že i my dokážeme hrát s pukem a být nebezpeční. To, že jsme se dvakrát vrátili do zápasu proti tak silnému soupeři a měli jsme poté šanci i zápas rozhodnout, je pozitivní. Jsme velmi rádi za cenné dva body.“

SESTŘIH: Třinec - Karlovy Vary 3:4sn. Lídr padl podruhé v řadě, přestřelku rozhodl Kaše

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:47. Gernát, 27:20. Martin Růžička, 52:32. Gernát Hosté: 11:34. Jiskra, 45:58. Kohout, 54:37. Flek, . D. Kaše Sestavy Domácí: Štěpánek (Kacetl) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek, M. Adámek – M. Stránský (C), P. Vrána (A), Martin Růžička (A) – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kofroň, R. Veselý, Kurovský. Hosté: F. Novotný (Hamrla) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Hladonik, D. Kaše, Flek – O. Beránek, T. Mikúš, Lauko – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Jiskra, Vondráček (C). Rozhodčí Kika, Hodek – Bryška, Axman Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)

Pavelka má první nulu, Pavlík gól

Liberec se ujal vedení ve třetí minutě ve vlastním oslabení. Pavlík vypíchl puk na modré čáře, ujížděl s Vlachem na brankáře Konráda a souhru nakonec po přihrávce do výhodné pozice úspěšně zakončil.

V úvodní třetině se pak hrálo bez větších šancí až do 16. minuty, kdy zůstal puk před Konrádem a Ondrušek zastavil dorážejícího hráče jen za cenu faulu. Nebezpečná byla také Lencova dorážka po Rachůnkově střele, proti které se ale Konrád přesunul včas.

Aktivnější Liberec se dostal také ve druhé třetině do šance jako první, Lenc však trefil z pravé strany jen boční síť. Na konci přesilové hry přesně v polovině zápasu pak dorážel jen do Konrádova betonu hostující Pekař.

Domácí brankář si poradil také se Špačkovou tečí po střele Dlouhého. První velká šance Olomouce přišla až ve 33. minutě. Bambulovu zpětnou přihrávku si málem srazil do branky blokující obránce a Škůrek z následného závaru střílel vedle.

Hned vzápětí se ale do dvoubrankového vedení dostal Liberec. Konrád nejdříve dobře zasáhl proti Pavlíkově střele, o malou chvíli později ale za jeho záda prošla jemně tečovaná Vlachova střela od modré čáry. O minutu později střílel z dobré pozice Birner jen do clonícího obránce.

Převahu Liberce demonstrovala také Pekařova individuální akce, úspěšně zakončit se mu ji však nepodařilo. Domácí Káňa sice pálil z ostrého úhlu do tyče, ale brankář Pavelka měl situaci pod kontrolou.

Hezkou individuální akcí se prezentoval ve třetí třetině liberecký Musil, puk za Konrádova záda však nedostal. Z dobré pozice vzápětí vypálil jen do středu branky domácí Nahodil. Liberec sehrál dobrou přesilovou hru a Musil zamířil z ideální pozice z mezikruží jen do brankáře Konráda.

Poté zkoušel štěstí opět Nahodil, tentokrát zamířil mimo tři tyče. Tři a půl minuty před koncem třetí třetiny si Olomouc vytvořila závar před Pavelkovou brankou, hostující gólman si se složitou situací nadvakrát poradil. Úspěšný byl také proti Bambulově akci kolem branky, tlaku olomoucké formace do brankoviště a závěrečné power play.

SESTŘIH: Olomouc - Liberec 0:2. Hanáci vyhořeli v koncovce, rozhodl Pavlík

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 02:44. R. Pavlík, 34:13. J. Vlach Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Švrček, Škůrek, Valenta, Dujsík, Ondrušek (A), A. Rutar – Burian (C), J. Knotek (A), Bambula – J. Káňa, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Pekr – Ostřížek, Gřeš, V. Tomeček. Hosté: J. Pavelka (Žajdlík) – Šmíd (C), Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Kolmann, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – T. Rachůnek, Šír, Pekař – J. Vlach, Hrabík, R. Pavlík – A. Dlouhý, D. Špaček, Průžek. Rozhodčí Antonín Jeřábek, Filip Vrba – Daniel Hynek, Jan Votrubec Stadion Zimní stadion Olomouc

Litvínov - Kometa

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:43. Balinskis, 12:35. Fronk, 16:31. V. Hübl, 23:54. P. Zdráhal, 30:54. Irving, 42:06. F. Lukeš Hosté: 11:10. F. Král, 11:50. Zaťovič, 15:46. Kusko, 24:34. Valský, 26:58. L. Horký, 43:29. Mueller Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Štich (A), Demel, D. Kolář – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – P. Svoboda, Gerhát, Fronk – Helt, Jícha, Zygmunt. Hosté: Klimeš (Vejmelka) – F. Král, Pyrochta (A), Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Freibergs, Bartejs – Plášek ml., P. Holík, Mueller – Zaťovič (C), Klepiš, Schneider – Valský, Brabenec, L. Horký – Kusko, F. Dvořák, Šoustal. Rozhodčí Pešina, Šír – Lučan, Kis Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Mladá Boleslav - Zlín

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:45. Kotala, 47:43. Flynn Hosté: 00:24. Karafiát, 06:06. Řezníček Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Pláněk (A), Bernad, Fillman, Šidlík, Allen, Hrbas – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Kotala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Huf (Kašík) – Ferenc, Řezníček, M. Novotný, Žižka (C), Nosek (A), Gazda, Hamrlík – J. Ondráček, Karafiát, Köhler – Vopelka, Honejsek, Okál – Šlahař, P. Sedláček, Sebera – Václavek, Poletín, Kubiš (A). Rozhodčí Hejduk, Šindel – Lhotský, J. Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva hráno bez diváků diváků

Pardubice - Vítkovice

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:27. Blümel, 28:10. R. Kousal, 46:53. Svačina, 47:33. Camara Hosté: 11:22. Dej, 35:13. Mallet Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Holland, Vála – Svačina, Poulíček, Blümel – Camara, R. Kousal, Mandát (A) – Kusý, Anděl, Rohlík – Paulovič, Claireaux, Matýs. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Trška, R. Polák (C), L. Kovář, Gewiese, Koch, Štencel, R. Černý – L. Krenželok (A), Hruška (A), Lakatoš – Dej, Marosz, M. Kalus – Mallet, Werbik, Schleiss – Dočekal, J. Mikyska, Fridrich. Rozhodčí Hradil, Pražák – Brejcha, Gerát Stadion enteria arena