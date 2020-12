Lamač rekordů Hübl sestřelil Lešku: Možná to ocením, až skončím

Měl 787 důvodů k radosti, i když se tak netvářil. Před zápasem s Kometou ztrácel litvínovský kapitán Viktor Hübl jeden bod na dlouhodobý rekord Petra Lešky v základní části české extraligy. Dlouho se s tím nepáral. Na začátku druhé části při přesilovce se svižnou ránou do protějšího růžku dotáhl na dosavadního lídra. V prodloužení vystřelil Vervě vítězství 2:1 a zápis do historie ještě vylepšil. „Hlavně už budu mít klid,“ pravil s úsměvem na dotaz, co pro něj rekord 787 bodů znamená.

Pokud jde o rekordy, v nich není jejich lamač Viktor Hübl žádný troškař. Od včerejška jich má nebo spoluvlastní už deset. „I kdybych to nepřekonal, nezblázním se z toho, svět by se nezhroutil. Nechci to zlehčovat. Soustředím se na naše výkony, abych se hokejem bavil, aby nám to tady klapalo a já byl týmu prospěšný, což ze začátku moc nebylo,“ řekl 42letý veterán.

S oblibou tvrdíte, že rekordy nesledujete. Nicméně, myslel jste na to, když další zápas s Brnem přišel vzápětí poté, co jste se v tom předchozím přiblížil na jeden bod?

„Neprožíval jsem to. Spíš mi připomínali, že mi chybí pět bodů, pak tři, naposledy jeden. Ale jsem ve věku, že mám radost z úplně jiných věcí, i když to nechci zase zlehčovat. Je to pěkný, že nějaké body ještě dělám, týmu jsem tímhle prospěšný asi nejvíc. Doteď jich moc nebylo a jsem rád, že nějaké přibyly a naše lajna zase trošku šlapala.“

Napřed jste rekord vyrovnal a v prodloužení posunul dál. Dvě věci jste zvládl v jednom zápase najednou. Jste rád, že jste to zvládl tak rychle?

„Je dobrý, že se to takhle sfouklo a další zápas už to nikdo nebude řešit.“

V této sezoně jste tolik bodů nesbíral. Nebál jste se trošku, kdy to přiskočí?

„Tohle jsem neprožíval vůbec. I kdybych to nepřekonal, nezblázním se z toho, svět by se nezhroutil. Zajímám se o naší hru, a ta nebyla dobrá, až poslední dva, tři zápasy se to trošku zlepšilo. Doufám, že týmu budeme pomáhat daleko víc, nebo aspoň jako v poslední době.“

Nicméně, co pro vás bodový rekord znamená?

„Nejvíc asi klid. Novináři se přestanou ptát, kdy to překonám, nebo kolik mi chybí bodů. Můžu se soustředit zase na hokej. (usměje se) Ale je to příjemné. Možná to ocením, až skončím. Teď se v tom, nechci babrat a myslet na to. Je před námi víc než půlka sezony, potřebujeme zlepšit naši hru a posunout se trošku výš.“

Je to váš devátý rekord. Jakého si vážíte nejvíc nebo který bylo nejtěžší překonat?

„Zatím nad tím nepřemýšlím, možná, až si sedneme za deset let někde v hospodě, nějaký vyberu. Ale soustředím se, co bude teď, a uvidíme.“

SESTŘIH: Litvínov - Kometa Brno 2:1p. Po gólových žních půst. Odvetu rozhodl rekordman Hübl

Po pondělní přestřelce padlo podstatně míň gólů. Potvrdilo se, že to bude úplně jiný zápas…

„Minule se to zvrtlo, dalo se čekat, že to nebude takový blázinec. I když gólmani docela čarovali, nějaké šance tam byly. Pochytali toho dost, měli výborný den, ale taky to bylo opatrnější. Naštěstí jsme to uhráli.“

Po velké šanci Brna jste přijel k Denisu Godlovi a něco mu říkal. Omlouval jste se za předchozí chybu?

„Tam jsem mu hodně děkoval. Ujeli nám při přesilovce po mé nepovedené nahrávce. Kdyby nevytáhl takový zákrok, tak mě dneska asi neplácali po ramenou, ale říkali by, že jsem jim to zkazil. On nás zachránil a my pak mohli rozhodnout.“

Litvínov - Brno: Hübl si pohrál s Klimešem. Na gól se čekalo 22 minut, 1:0

Z posledních dvou utkání máte čtyři body. Čím to, že jste se rozjížděl pomaleji? Nesvědčily vám nucené přestávky, kterých pár bylo?

„Na tohle to nesvádím. Hlavně jsme nepředváděli, co se od nás čekalo. Snažíme se to zlepšovat. Určitě bych to nehledal v těch pauzách, i když samozřejmě nikomu nepřispějí. Na tom jsou všichni stejně. Fyzicky i po zdravotní stránce se cítím dobře, nechci se vymlouvat na nerozehranost.“

Jakou budete mít motivaci dál? V asistencích vám na Lešku zbývá ještě slušná porce…

„Jak jsem říkal už předtím. Soustředím se na naše výkony, a abych se hokejem bavil. Aby nám to klapalo a já byl týmu nějak prospěšný, což ze začátku moc nebylo. Teď se to trošku zlepšilo a takhle si chci hokej užívat a přeju, abychom si ho tady v Litvínově takhle užívali všichni.“

Petr Leška taky pochází z Chomutova. Rodí se tam výjimeční hokejisté?

„Já se tedy za výjimečného hokejistu nepovažuju. Ale pár dobrých hráčů v Chomutově vyrostlo.“

Co byste mu vzkázal? Znáte se osobně?

„Spíš jen z ledu. Můžu ho pozdravovat a popřát mu hezký Vánoce.“

NEJVÍC BODŮ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI Viktor Hübl 787

Petr Leška 786

Richard Král 713

Jiří Burger 698

Petr Ton 658

Ondřej Kratěna 641

Pavel Patera 639

Viktor Ujčík 627

Tomáš Vlasák 605

Jaroslav Hlinka 600