Mikúš nejproduktivnější v Dynamu: Vážně? To je novinka. Plzeň v útlumu

Za jejich názvem by měl v tabulce svítit plamínek. Jsou „hot“, nebo taky „in“, prostě ve formě. Pardubice vyhrály popáté za sebou, po bídném startu soutěže se vrátily do haly letní úsměvy. Definitivně. Dynamo porazilo Plzeň 4:1. Najednou se blíží i kontakt s první půlkou tabulky. Tahle nálada byla ve městě naposledy před třemi lety, kdy se klub procpal po základní části do první šestky.

Po nástupu Richarda Krála a jeho trenérského štábu vyhrály Pardubice devět zápasů ze třinácti. Nejde jen o sebevědomí, zlepšují se herně. Taky se zkvalitňuje kádr. Proti Plzni se poprvé představil Ondřej Roman, který dorazil z Finska. „Ta trenérská změna mi přijde už strašně dávno,“ zamyslel se nad změnami v klubu obránce Juraj Mikúš. „Ale i s předchozími trenéry jsme hráli dobrý hokej, chybělo nám ale přesnější zakončení. Možná to bylo i zvýšenou marodkou, nyní nám chybí pouze Michal Vondrka, jinak můžeme rozložit hru rovnoměrněji do čtyř útoků,“ zmínil.

Proti Plzni přežil jeho tým v úvodu dlouhé oslabení 3 proti 5, využil vlastní početní výhodu a zápas z vlastní moci už nepustil. „Nula bodů, předvedená hra taky nic moc. Moc hezké svátky jsme si neudělali,“ povzdechl si plzeňský brankář Dominik Frodl.

Cítíte, jak je Škodovka v útlumu. „Přesilovek jsme měli v Pardubicích plno, hlavně pak ve třetí třetině, ale bylo vidět, že to nejsme my. Když jsme měli fazónu a vítězili jsme, přesilovkami jsme si uměli pomoci. Teď za sebou táhneme šňůru porážek a přesilovky nejsou takové. Moc si nedovedu vysvětlit, proč to dřív šlo a teď ne,“ dodal gólman.

Pardubice - Plzeň: Střílená přihrávka Mikúše našla přesně hůl Kusého, 3:0

Poznáte, že to Plzni nelepí. Vidět to bylo třeba na Petru Kodýtkovi, jednom z objevů sezony. Dostal se i na poslední reprezentační akci v Moskvě, ale taky zapadl do klubového neštěstí. Jen během první třetiny měl tři „velké“ momenty. Dvakrát ztratil puk před vlastní bránou a Frodl musel při tutovkách hasit požár. Pak šel na trestnou, když prohrál buly a podkopl soupeře. Při přesilovce se Dynamo ujalo vedení, což dalo i ráz celému zápasu.

V Pardubicích teď naplno rozkvétá síla obránce Juraje Mikúše, v posledním předvánočním utkání byl zase hodně vidět. Posbíral dvě asistence a s 15 body je nejproduktivnějším hokejistou Dynama. „Vážně? To je pro mě novinka,“ pousmál se. „Mám dost prostoru na přesilovkách i při hře pět na pět. A čím to je? Máme dost kvalitních útočníků, kterým stačí nahrát,“ prozradil.

Přesně takový příspěvek se líbí kouči Královi: „Snažíme se hrát aktivní hokej a aby obránci podporovali útok. Juraj je skvělým hokejistou, dokáže zavést puk, podržet ho i dobře vystřelit, a tak dělá body. Že je naším nejproduktivnějším hráčem, na tom nevidím nic špatného, věřím, že se začne v bodování více dařit i našim útočníkům.“

Nejproduktivnější hráči Pardubic

Juraj Mikúš 15 (3+12)

Anthony Camara 14 (6+8)

Matěj Blümel 13 (6+7)

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE