Boleslav na padesátce. Cesta k úspěchu? Tvrdá práce, říká Růžička

Jak se vám z branky koukalo na zápas proti Kometě?

„Od začátku jsme byli lepší, měli jsme víc ze hry. Dneska bych chtěl všechny kluky pochválit, protože do jednoho jsme plnili to, co jsme si řekli před zápasem. Trenéři očividně nastolili výbornou taktiku, vyhráli jsme, máme tři body. To je nejdůležitější. Jsme šťastní, že jsme vyhráli a teď už se jen připravovat na další zápas.“

Kometa neměla tolik střel, ale i tak si vytvořila několik nebezpečných situací. Nebylo to zrádné?

„Musím říct, že to byl těžký zápas. Moc střel neměli, alespoň v prvních dvou třetinách toho moc nebylo. Když už něco měli, tak to nebyly extra jednoduché střely, ale jak jsem říkal, chtěl bych moc pochválit kluky, jak jsme k tomu přistoupili, jaký obětavý výkon jsme předvedli. Myslím si, že tři body zaslouženě zůstávají u nás v Boleslavi.“

Neinspirovali jste se trochu českou dvacítkou, která v noci proti Rusku předvedla rovněž hodně bojovný a obětavý výkon?

„Proti takovému týmu jako má Kometa se to jinak ani nedá. Každý v šatně, kdo dneska hrál, tak podal stoprocentní bezchybný výkon a za to jsme moc rádi.“

Pomohla i nedisciplinovanost Komety?

„Určitě to byl jeden z faktorů, ale větší faktor, který rozhodl, byla naopak naše disciplinovanost. Samozřejmě jsme věděli o kvalitě první i druhé přesilovkové lajny Komety, kde mají výborné hráče, kteří to umějí hrát. Za celý zápas jsme měli tři vyloučení, což je úžasný a jsme moc rádi, že se nám to takhle podařilo. A dva vstřelené góly v přesilovkách jsou pro kluky důležité, dostali trochu sebevědomí a příští zápas snad dáme taky nějaký gól z přesilovky.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Brno 3:0. Růžička s nulou, Šťastný dvěma zásahy uhasil Kometu

K vašemu sebevědomí zase pomůže vychytané čisté konto.

„Určitě to potěší, ale jak už jsem říkal, za nulu děkuju hlavně klukům, protože co tam předvedli, bylo úžasný. Za dvě třetiny na mě šlo málo střel, ve třetí tam něco málo měli, ale byl to totálně odbojovanej a poctivej výkon dozadu. Že je na konci nula, je třešnička na dortu. Ne pro mě, ale pro celý tým.“

Kometa nevyhrála v Mladé Boleslavi posedmé v řadě, naposledy v říjnu 2017. Celkem se vám na ni daří i venku. Dokážete říct, čím to je?

„Tyhle dlouhodobé statistiky moc nemám rád, každý zápas začíná nula nula a většinou vyhraje ten, kdo líp plní taktiku. Asi bych řekl, že jde o shodu náhod. Teď předpokládám, že mi dáte otázku, jak to že se nám dlouhodobě nedaří v Liberci. To je úplně ta samá situace. Nic hlubšího bych v tom neviděl, ale samozřejmě jsme rádi, že se nám proti Brnu daří a že jsme to teď potvrdili.“

Dostali jste se už na 50 bodů, držíte se na předních místech tabulky. Je to hlavně díky skvělé partě v kabině?

„Souhlasím. Je neskutečné, co se tady letos sešlo za partu lidí. Hokej si moc užíváme. Padesát bodů je samozřejmě hezkých, ale tuším, že příští zápas bude polovina soutěže, takže je ještě spousta zápasů a bodů ve hře před námi. Cesta k dalšímu úspěchu vede jen přes tvrdou práci, kterou do nás každé ráno vštěpují trenéři. Jen tak budeme úspěšní i ve druhé polovině sezony.“

V závěru roku dostáváte v brance hodně příležitostí. Nedávno dvakrát operované kolo drží?

„Drží. Za příležitosti jsem samozřejmě moc rád, ale jsme tady tři vyrovnaní gólmani a ať bude chytat ten, nebo ten, tak ti zbylí mu budou jednoznačně přát. Táhneme za jeden provaz a myslím, že to je na ledě i na výsledcích vidět.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:28. Alderson, 42:57. Šťastný, 59:30. Šťastný Hosté: Sestavy Domácí: J. Růžička (Schwarz) – Hrbas, Ševc (C), Šidlík, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Allen – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, Claireaux, Alderson – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Pyrochta (A), Bartejs, O. Němec (A), Gulaši, Freibergs, Mlčák – Schneider, P. Holík, Mueller – Zaťovič (C), Brabenec, Klepiš – Valský, Kusko, L. Horký – Bondra, F. Dvořák, Šoustal. Rozhodčí Hejduk, Obadal – Kajínek, Votrubec Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva Hráno bez diváků diváků

