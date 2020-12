Lídr z Třince tápe, Varaďa se zlobí: Jsme na tom blbě, je to špatné

Specialista na Třinec? Olomoucký útočník Jan Knotek. Před necelými dvěma týdny zkušený centr rozhodl jediným gólem duel ve Slezsku, tentokrát se trefil dokonce dvakrát a ještě k tomu přidal jednu asistenci. Hanáci zvítězili 6:3! Platí tak, že jediné dva zápasy v sezoně, ve kterých vedoucí Oceláři nezískali ani bod, byly právě ty s Morou. Sparta už na lídra soutěže ztrácí jen dva body. „Kvalita v týmu je, jde hlavně o to, aby si hráči uvědomili, co je třeba pro výhru udělat,“ hlásil kouč Václav Varaďa.

Jaké bude vaše hodnocení?

„Finální výsledek pro nás samozřejmě není pozitivní. Zápas jsme nezačali dobře, z prvních dvou střel jsme inkasovali dva góly... Potom hráči zabrali a začali bojovat, jak si představujeme. Prvních deset minut jsme v tom pokračovali, mačkali jsme domácí, měli i samostatný nájezd a přesilovky. Ale přišly naše zbytečné fauly, které nám vzaly momentum. Po dvou inkasovaných gólech už jsme to i přes snahu měli velmi těžké. Domácí vyhráli zaslouženě.“

Šest inkasovaných branek je dost...

„Je to špatné. My se v tuhle chvíli neskutečně nadřeme na naše góly, spoustě hráčů to tam nepadá. Jsme zdravotně pobouchaní, je to v utkáních znát.“

Dlouho jste byli zavřeni v kabině, přišlo po čtvrté prohře na řadu tvrdé vyříkávání?

„Tady v Olomouci je chladno a my nechtěli prochladnout.“

Nálada však asi nebude ideální, tak jak z toho ven?

„Kvalita v týmu je, jde hlavně o to, aby si hráči uvědomili, co je třeba pro výhru udělat. Můžete hrát někdy dobře, dělat všechno, co máte, a nevyhrát. To se stává. Ale dnes to z naší strany nebylo moc dobré, věřím, že si hráči vezmou některá slova k srdci. Ukážeme si video, chceme poslední zápas roku ve Zlíně zvládnout. Proto musíme být nabuzení. Tentokrát jsme byli, ale ty dva gólové direkty Olomouce ve druhé třetině jim vzaly vítr z plachet.“

Sestavu lepíte hráči z první ligy, že?

„Jsme v situaci, že máme sedm útočníků z třinácti z Frýdku-Místku, který je v Chance lize čtrnáctý. Branky nám dává pouze první útok, což je znát. Filip Zadina a Lukáš Jašek už tu nejsou, aby táhli druhou skórovací vlnu. Chmielewski je ještě na měsíc a půl zraněný, Roman na měsíc a Marcinko se snad vrátí po Novém roce. Teď jsme na tom blbě, ale věřím, že ti, co dostanou šanci, udělají maximum, abychom vyhrávali a aby náš projev byl podle našich představ.“

Jinak budete hledat posily?

„Přestupní termín končí posledního ledna. Nějakým způsobem už situaci monitorujeme a řešíme posílení, protože počítáme i s tím, že se Chance liga zase rozběhne. Pokud bude na trhu adekvátní kvalita, budeme se dívat po pomoci.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:50. J. Knotek, 10:39. V. Tomeček, 29:36. J. Knotek, 30:58. Ondrušek, 44:29. Kucsera, 57:43. Kolouch Hosté: 15:02. Jaroměřský, 16:50. M. Stránský, 50:25. M. Stránský Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Dujsík, Švrček, T. Černý, Valenta, A. Rutar, Ondrušek (A) – J. Káňa, J. Knotek (A), Bambula – Burian (C), Ostřížek, V. Tomeček – Olesz, Mácha, Kucsera – Pekr, Nahodil, Kolouch – Gřeš. Hosté: Štěpánek (31. Kacetl) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kurovský, Dravecký (A), Hrňa – Kofroň, R. Veselý, Šedivý – Tomi. Rozhodčí Hodek, Šindel – Gerát, Brejcha Stadion Zimní stadion, Olomouc

