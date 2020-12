I Litvínov umí vyhrávat. Zápas zlomil ledoborec, Godlu by měli pozlatit

Vítězný pokřik se po utkání z litvínovské kabiny rozléhal nejen po chodbách KV Arény, ale přes různé aplikace až do míst hodně daleko odtud. Verva srazila karlovarskou Energii až rychlým gólem Patrika Zdráhala v prodloužení 3:2. „Mohli jsme mít tři body, ale taky jen jeden. Takže se dvěma jsme spokojeni,“ shrnul trenér Vladimír Országh. Jeho tým už sedm utkání neodešel z ledu s plným ziskem. Ale v lázeňském městě nastoupil dost jiný Litvínov, než v předchozích zápasech.

Rozhodující trefa se prověřovala u videa, protože rozhodčí neviděl zpoza branky puk a nejprve rozpažil. Zdráhal podobně rychle uťal v nastavení začátkem měsíce zápas s Vítkovicemi v Litvínově. Karlovarští trenéři poslali na led tříčlennou sestavu se dvěma beky, přesto z první akce inkasovala. „Potřebovali jsme zastavit neúspěšnou sérii, ale zároveň musíme zůstat pokorní. Každá výhra se však počítá, co mě těší, byl výkon od půlky zápasu, kdy jsme se zlepšovali a za nepříznivého stavu za tím šli,“ ocenil Vladimír Országh.

Ale nemít Denise Godlu, kdoví, jak by to dopadlo. Slovenského gólmana by měli v Litvínově pozlatit nebo přejmenovat na Goldu. Verva mohla svého brankáře opět velebit, odváděl fantastickou práci. Pro pohyblivé a hbité domácí hráče byl největší překážkou, pokaždé dokázal dobře přečíst situaci, skvěle vytancoval dotěrné nájezdníky. Hlavně díky jemu se Litvínov držel nad rozbouřenou hladinou.

„Narazili jsme na skvělého gólmana hostů a to byl hlavní kámen úrazu. Odehráli jsme solidní utkání po ofenzivní stránce, ale doplatili na neproměňování šancí. Bohužel jsme nedokázali odskočit, nechali soupeře lacino vyrovnat a nepodařilo získat ani bonusový bod. Jeden bereme, ale měli jsme na víc,“ přemítal karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Když Jakub Flek ve 26. minutě po sérii nebezpečných šancí při přečíslení parádně našel na opačné straně volného Jana Hladonika, Godla roztáhl provaz, jak na kladině. Na tenhle puk však už nedosáhl. Chemici do té doby ostřelovali branku Filipa Novotného spíš z dálky, jako když klackem šťouráte v mraveništi. Měli taky trochu peška, dvakrát trefili tyč. Podle předchozích vystoupení by se dalo soudit, že s nimi bude v tu chvíli amen. Jenže Godla víc nepovolil a inkasovaný gól hosty nakopl. A v hokeji se všechno může změnit za pár vteřin.

„První dvě třetiny jsme měli šance z mezikruží, ale moc nestříleli. Řekli jsme si, že musíme chodit víc do brány, kdy to gólman nevidí. Dvěma tečemi se povedlo to otočit,“ popisoval František Lukeš, který lehce břinknul o Štichovo nahození od modré čáry a vyrovnal. Za 37 vteřin se víceméně stejná situace opakovala. Střílel Irving, puk otřel o Richarda Jarůška, který právě proplouval kolem branky jak ledoborec.

S rychlými výpady Karlovarských jako když utne. Svižný obrat je na dlouho zchladil. „Vary hrají hokej, že vytahují dva, tři útočníky. Snažili jsme se to z našeho pásma hned otáčet. Přečíslení jsme měli taky. Já dal tyčku, když jsem to chtěl hodit přes beton, pak jsem ještě šel do brejku a puk mi ujel. Šancí bylo dost. Ale tohle je cesta, tak bychom měli hrát celých 60 minut a jeden za druhého. Vítězství potěší, po sérii nezdarů pomůže. Uvidíme, jak si povedeme po Novém roce,“ pokračoval Lukeš.

Od tříbodovou výhru připravil Vervu závar 38 sekund před koncem třetí části, kdy domácí hráli bez brankáře. Godla přišel ve skrumáži o hokejku i vyrážečku, do rány Jakuba Fleka se vrhal téměř holýma rukama. Litvínovská střídačka si záhy vzala trenérskou výzvu. Přezkum vyrovnání potvrdil. Kouč Országh přiznal, že ho k žádosti vedly i jiné pohnutky, než to, zda nedošlo k nedovolenému ataku brankáře. „Kalkulovali jsme s tím, že nic neztratíme, chtěli ušetřit síly, aby se kluci vydýchali na prodloužení a byli čerstvější. Měli toho dost, bylo to spíš taktické.“

Litvínov v normálním čase nevyhrál od 12. prosince, kdy zvítězil ve Zlíně, od následujícího zpackaného duelu ve Vítkovicích nabral jižní směr. V Karlových Varech zase dokázal sobě i jiným, že taky umí vyhrávat.

