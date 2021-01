Orsava ukončil sérii Pardubic: Formu moc nemáme, kéž by nás to nakoplo

Pardubická série osmi výher skončila v Hradci Králové. „Pokaždé jsme vedli, nemuseli dotahovat, to je psychicky vždycky lepší. Pardubice se do nás musely tlačit,“ rozebíral průběh zápasu útočník Mountfieldu Jakub Orsava. Jeho přesilovková trefa ve 46. minutě nakonec znamenala výhru jeho týmu 3:2 .

Zápas o gól je pro Hradec docela typický, už šest zápasů za sebou se přetahujete se soupeřem takhle až do konce. Co dělají nervy?

„Abych řekl pravdu, mám tyhle tahanice radši, než když vedete 4:1. (usměje se) Hrajete pořád na krev, je to drama, tohle je vždycky lepší.“

Vaše hra po delší době vypadala i dopředu slušně. Mohl by to být impuls, aby se vrátila pohoda z úvodu sezony?

„Kéž by. Formu teď moc nemáme. Nějaké zápasy jsme urvali, jsme za body samozřejmě rádi, ale scházela nám tam kombinace, větší nápaditost. Hodně nám se střílením gólů pomáhali beci, není to úplně ono. Musíme potrénovat, snažit se dostat do pohody zase šňůrou dobrých výsledků, plus nějakými akcemi. Do formy nám pořád kus chybí.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Pardubice 3:2. Série Dynama skončila. Východočeské derby urval Hradec

Hraje se pořád prakticky obden, na trénink není úplně čas. Je tohle problém, když tým přestane šlapat, že ho není kde moc nakopnout, ale musí se chytit sám zápasem?

„Jde to po sobě hodně rychle a moc času na trénování systému není, to je pravda. Na tréninku se spíš vybruslíte a jdete zase do zápasu. Na videu si všechno rozebereme, ale trénink je trénink. Všichni to mají ale stejné. Jen se s tím zatím úplně nedovedeme vypořádat, abychom podávali konzistentní výkony.“

Dalo vám proti Pardubicím klid, že jste přežili velmi dobrý pardubický nástup?

„Začátek zápas byl od nás trochu vlažnější, Pardubice měly pár závarů, zamkly nás. Marek Mazanec nás tam ale naštěstí podržel a tohle jsme zvládli, pak už jsme hru vyrovnali. Nakonec jsme byli o gól šťastnější. Na to, že nemáme moc dobré přesilovky, tak teď nám vyšly opravdu dobře a dvě jsme využili. Pořád tam máme ale co pilovat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:25. Perret, 31:10. Kevin Klíma, 45:26. Orsava Hosté: 25:31. R. Kousal, 33:52. Kusý Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel (A), R. Pilař, F. Pavlík (A), Šalda, Jank – Orsava, Koukal, Kevin Klíma – Jergl, V. Růžička, J. Sklenář – Smoleňák (C), Cingel, Perret – Lev, Morong, M. Zachar – Kelly Klíma. Hosté: Klouček (Kantor) – Nakládal (C), J. Kolář (A), Hrádek, Mikuš, Vála, Ďaloga, Holland – Blümel, Poulíček, Paulovič – Camara, R. Kousal, Mandát (A) – Machala, O. Roman, Svačina – Matýs, Rohlík, Kusý. Rozhodčí Šír, Kika – Špůr, D. Klouček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové