Langova show! Při debutu se zaskvěl dvěma góly a omlouval se Gulašovi

První zápas v extralize a hned dva góly. Dokonce během 25 vteřin. Martin Lang se vrátil ze šampionátu dvacítek, při debutu v nejvyšší soutěži dostal šanci v prvním útoku a hned přispěl k vítězství nad Karlovými Vary 4:3. Svoji střeleckou show rozjel v polovině zápasu, první zásah však prý byl spíš náhoda. „Na led měl jít Milan Gulaš a já tam omylem skočil. Dal jsem gól a pak se mu omlouval,“ přiznal další odchovanec klubu, který se prosadil do nejvyšší soutěže.

První branka západočeského derby padla až v čase 30:14 a postaral se o ni právě extraligový novic Lang, který se zrovna vrátil z mistrovství světa dvacetiletých. Trenéři ho nechali na ledě a udělali dobře. Hned po buly pálil mladíček z otočky a zvýšil na 2:0. „První gól byl docela náhoda, při druhém jsem zůstal před bránou. Petr Kodýtek to dobře přišťouchnul a já se snažil vypálit,“ popisoval situaci, kdy se z otočky trefil pod horní tyčku.

Po 172 minutách skončila neprůstřelná série Dominika Pavláta. Uťal ji Václav Skuhravý při oslabení hostů. Mladý plzeňský brankář inkasoval ještě dvakrát, ale šlo na něj dohromady 42 střel, téměř dvakrát tolik, co na Filipa Novotného na opačné straně. „Chtěli jsme hrát aktivně, což se nám většinu utkání dařilo. Jenže jsme nechali domácí dvakrát odskočit po našich chybách a nedůrazu v soubojích a v předbrankovém prostoru,“ hodnotil karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Plzeň - Karlovy Vary: Parádní start! Nejproduktivnější Čech z MS dvacítek se uvedl gólem, 1:0

Zraněními sužovaná Plzeň protáhla bodovou sérii na šest utkání a po druhé výhře za sebou se posunula na třetí místo za Spartu a Třinec. Úlevou byla právě trojice juniorských reprezentantů Jiříčka, Přikryla a Martina Langa. Jejich návrat Indiáni vyhlíželi, snad ještě než na šampionát v Edmontonu vypadli ve čtvrtfinále s Kanadou.

Lang v extralize naskočil v první formaci vedle Gulaše a Petra Kodýtka. „Pár lidí vypadlo, dostali jsme šanci a snažili se to trenérům vrátit. Byla to super zkušenost. Hrát s nejlepším hráčem extraligy a Petrem Kodýtkem, který se vypracovává na jednoho z nejlepších. Co si budu pamatovat? Určitě jeden hit, hezčí jsem ještě nedal. A potom někde budou ty góly,“ vracel se.

Na juniorském mistrovství světa dal tři góly, jeden Rusku, dva Rakušanům. Střeleckou formu si přenesl i do extraligy. „Byl jsem rád, že nastoupím. Ale tohle je úplně jiný hokej. Ještě jsem se po návratu nestačil adaptovat, od tří od rána byl na nohou. Bylo to znát, taky jsem si zvykal na jiné tempo, větší hřiště. Asi nejpodstatnější změna byla v rychlosti. Tady se spoléhá spíš na sílu a rychlost, musí se víc přemýšlet a hrát do obrany, abychom, nepropadali,“ popisoval 19letý rodák z Rokycan, který už v sezoně prošel druhou a první ligou a předtím dvě sezony působil v kanadské WHL.

„Jako hráč se utváří, na dvacítce sehrál na svoje možnosti slušná utkání, proto jsme ho zařadili do první lajny. Zhostil se toho, jak měl, sehrál velmi dobré utkání,“ chválil Langa plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Karlovarská Energie má zase zpět svého nejproduktivnějšího hráče z minulé sezony. Z Liberce se vrátil Tomáš Rachůnek, který předtím pět let působil právě v lázeňském městě. Útočník, který v minulosti oblékal také dres Sparty či pražského Lva v KHL, však v pátečním zápase ještě nenastoupil. Ve čtvrtek trénoval v Liberci, do Varů přijel pozdě v noci, dopoledne byl na ledě se staronovým týmem. Trenéři však nechtěli riskovat jeho zranění. Naskočit by měl v nedělním střetnutí s Vítkovicemi.

SESTŘIH: Plzeň - Karlovy Vary 4:3. Dva góly debutanta Langa ozdobily západočeské derby

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:14. M. Lang, 30:39. M. Lang, 49:52. Straka, 55:20. Pour Hosté: 37:16. Skuhravý, 42:07. Koblasa, 57:04. Graňák Sestavy Domácí: Pavlát (Frodl) – Budík, Čerešňák (A), V. Lang, Jiříček, Vráblík, Stříteský, L. Kaňák – M. Lang, Kodýtek, Gulaš (C) – Straka (A), Suchý, Eberle – Rob, Přikryl, Pour – Slanina, Malát. Hosté: F. Novotný (Hamrla) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Hladonik, D. Kaše, Flek – Lauko, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Pražák, Úlehla – Ondráček, Špůr Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva hráno bez diváků

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE