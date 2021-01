Roste pod slavným otcem. Tomajko (18) má první bod: Táta to neměl lehčí

Táta Jan Tomajko (44) patří k legendám olomouckého i českého hokeje. Doma má dvě zlaté medaile z mistrovství světa (2000 a 2001) a čtyři ligové tituly. Dva získal se Vsetínem (1998 a 1999), dva se Spartou (2000 a 2002). S nerozlučnými parťáky Kratěnou a Brošem tvořili jednu z nejúdernějších formací vůbec.

„Já takové spoluhráče zatím nemám,“ pousmál se pod rouškou Matěj Tomajko. „Uvidíme, třeba nějací vyskočí. Ale neřekl bych, že to měl táta díky nim lehčí. Naopak. Bývalo to těžší. Dorosty fungovaly jinak, bylo těžší se probojovat do chlapů. Neříkám že teď je to lehké, ale tehdy to bylo těžší.“

Tátu si jako aktivního hráče pamatuje až ke konci jeho kariéry. „Matně z Liberce, trochu víc z Kladna a pochopitelně z Olomouce,“ upřesnil syn. Když se Jan Tomajko v sezoně 2009/10 loučil s kariérou, bylo Matějovi osm roků. Extra velké poznatky nemá. O to víc si s tátou, který je i trenérem a jednatelem olomouckého klubu, o hokeji povídá teď.

„Mít ho za sebou na lavičce je ale hrozně těžké,“ popisuje. „On se na mě kouká jinak než na ostatní, musím makat o to víc. Ne, že by byl přísnější, ale musím prostě pořád makat.“ Na střídačce fungují klasicky v rolích trenéra a hráče. Nic speciálního. Když se k Matějovi jeho táta během zápasu v Ostravě naklonil, probírali danou situaci. „Říkal mi, co jsem zrovna mohl udělat lépe.“

Že proti Vítkovicím naskočí, se dozvěděl v pondělí dopoledne. „Po tréninku jsem musel na testy, těšil jsem se.“ Olomouci chybí zranění Klimek a Strapáč, onemocněl Olesz. Kromě Tomajka tak naskočili i další osmnáctiletí útočníci Tobiáš Handl a Joshua James Mácha. „Do celé šatny pochvala,“ děkoval trenér Zdeněk Moták. „Mladí mají svoji šanci, celkem ji využili. Gól na 2:1 byl velice důležitý.“

Na vítěznou branku nahrával ve 32. minutě právě Matěj Tomajko. Po vyhraném vhazování posunul puk na obránce Tomáše Dujsíka, ten se trefil ukrytou pumelicí. Co na to řekne táta? „Vyhráli jsme, takže rozbor asi bude až další den na tréninku. Večer doma se ale asi o hokeji bavit nebudeme.“

SESTŘIH: Vítkovice - Olomouc 1:2. Těsná výhra hostů. Hanácí přeskočili soupeře v tabulce

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:41. Werbik Hosté: 13:11. V. Tomeček, 31:32. Dujsík Sestavy Domácí: Dolejš (Mi. Svoboda) – Pyrochta, R. Polák (C), Gewiese, Galvinš, Koch, L. Kovář, R. Černý – Svačina, Hruška (A), Lakatoš – L. Krenželok (A), Dej, Schleiss – Mallet, J. Mikyska, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dočekal. Hosté: Konrád (Lukáš) – Švrček, Dujsík, Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), A. Rutar, Valenta – J. Káňa, Nahodil, Kucsera – Ostřížek, Kolouch, V. Tomeček – Burian, Mácha, Bambula – Tomajko, Handl, Gřeš. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Gebauer, Rampír Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

