Extrémní sezona Třince! Po sérii výher přišel opak: Frustrace a naštvání

Zmar byl obrovský. „To už snad není možné!“ řval na celý zimák třinecký Matěj Stránský poté, co jeho parťák Ondřej Kovařčík osm minut před třetí sirénou zahodil tutovou šanci na srovnání zápasu. Napoprvé mu puk přeskočil hůl, napodruhé mu faulem zakončení překazil soupeř. Ve vypjatém závěru plném emocí a zloby na rozhodčí se však Ocelářům srovnat nepovedlo. Zahozených možností bylo spousta.

„Výkon z naší strany nebyl špatný, bohužel jsme udělali o chybu víc, což rozhodlo. Kouše se to těžko. Musíme mít ale hlavy nahoře a jít pořád dál. Měli jsme to dobře rozjeté, moc jsme si tu přáli uspět. Frustrace na konci byla, musíme ale šlapat dál. Jiná šance není,“ říkal po utkání Martin Růžička.

Elitní extraligový snajpr se v prvním útoku po čase znovu sešel s parťáky Vránou a Stránským. Trenér Václav Varaďa dlouhodobě nejnebezpečnější ligové trio na několik zápasů roztrhnul, teď ho znovu slepil. A přineslo to gól. Trefil se Růžička. Kanadský bod získal nejproduktivnější hráč soutěže po čtyřech duelech s nulou, což je mimochodem v jeho měřítku s porcí nadsázky krize jako hrom. Takhle dlouho na bod nečekal dva roky, od ledna 2018. „Chuť gólu je prakticky nulová. Jsem rád, že to tam padlo, ale vůbec to neřeším,“ přidal sklesle.

Mladá Boleslav - Třinec: Krošeljovi propadl puk. Ondřej Kovařčík ho hbitě poslal do brány, 1:1

Třineckým to v ofenzivě poslední duely vůbec těžce nelepilo. Ve třech předchozích zápasech dali jeden gól. A to na branku soupeřů vyslali celkem 113 střel! V úterý v Mladé Boleslavi jich přidali dalších 31, do sítě se ale dostaly jen dvě.

Úkol byl jasný: hru maximálně zjednodušit. „Byl na to velký důraz. Řekli jsme si, že se to budeme snažit rvát na bránu ze všech pozic a třeba se to tam nějak odrazí nebo to dorazíme sami. To je jediná cesta, kterou jsme chtěli jít. Minulé zápasy jsme to často zbytečně přehrávali, což vás pak dostane do ještě větší frustrace. Nehráli jsme špatně, ale máme zase nula bodů,“ pokrčil rameny Růžička.

Oceláři, kteří se na zápas s bruslaři dopravili letecky po trase Ostrava – Praha, nebodovali už počtvrté v řadě. Z plnotučné výhry za tři body už se neradovali dlouhých deset duelů! Takhle černou sérii zažil klub pouze ve dvou nejhorších sezonách v novodobé historii: v ročnících 1995/96 a 2004/05. Jde o jednoznačně nejhorší část sezony od chvíle, kdy tým převzal jako hlavní kouč Václav Varaďa. Po počátečních dvaceti zápasech s bodem je tohle nečekaný extrém. Těžko ten rozdíl popsat jinými slovy než noc a den.

„Musíme zlepšit přesilové hry. Pozitivum ale je, že jsme dali dva góly. Jsme na dobré cestě to zlomit a zase se odrazit,“ doufá třinecký asistent Marek Zadina. Domácí se naopak těšili z důležité výhry, díky které Oceláře v tabulce přeskočili. Boleslavští se vyšvihli na druhé místo tabulky, na vedoucí Spartu ztrácí pouhé dva body. „Byl to těžký souboj dvou vyrovnaných mužstev. Pro nás velká prověrka. Jsme strašně rádi, že se nám povedlo dát ten třetí rozhodující gól,“ usmál se trenér Pavel Patera.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:05. Flynn, 19:44. Pláněk, 34:55. Najman Hosté: 10:36. O. Kovařčík, 12:59. Martin Růžička Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Hrbas, Ševc (C), Moravec, Pláněk (A), Klikorka, Šidlík – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, Alderson – Kotala. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Leier, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Rodewald – Dravecký (A), Peterek, Hrňa – Kurovský. Rozhodčí Pešina, Sýkora – Pešek, Malý Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva hráno bez diváků diváků

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE