Prospal: Výkon posil? Nebyl to žádnej zázrak. A berle jsou na h***o

„Tady ty zápasy rozhodují detaily a maličkosti. My jsme měli velmi špatný start, což se nakonec ukázalo jako rozdílová věc. Olomouc si zasloužila vyhrát.“

Ale měli jste tam pak zajímavé úseky...

„V určitých fázích ano, ale jakmile se tady nepřipravíš na start zápasu a prohráváš po pár minutách 0:2 kvůli dvěma individuálním hrubkám, čeká tě potom daleko těžší zápas, než jakej tě tady čeká normálně. My jsme se do té situaci dostali sami, nevyhrabali jsme se z toho a prohráli.“

Jak se vám líbili obránci Jan Štencel a Šimon Kubíček, kteří za Motor nastoupili poprvé?

„Nechtěl bych hodnotit jednotlivce. Určitě to nebyl žádnej zázrak.“

Po operaci kolene koučujete s berlemi v sedě, což vám asi úplně nevyhovuje...

„Je to na hovno, radši bych tam chodil, možná někdy běhal a skákal. Ke sportu patří pohyb a emoce, je těžké to dělat ze židle. Ale prostě taková je situace. Nemá to nic co do činění s výsledkem, to fakt ne.“ (usmívá se)

SESTŘIH: Olomouc - České Budějovice, 3:2. Hanáci těsně zdolali Motor

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:57. Nahodil, 04:17. Kolouch, 29:21. J. Káňa Hosté: 20:54. Vydarený, 52:56. Beránek Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Švrček, Dujsík, Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), A. Rutar, Valenta – J. Káňa, Nahodil, Kucsera – Ostřížek, Kolouch, V. Tomeček – Burian, Mácha, Bambula – Tomajko, Handl, Gřeš. Hosté: Čiliak (Strmeň) – Štencel, Slováček, Pýcha (C), Allen, Vydarený (A), Kubíček – Christov, Prokeš, Jonák – Forman, D. Voženílek, Z. Doležal – Karabáček, Toman, Holec – Beránek, R. Přikryl, Ville. Rozhodčí Robin Šír, Oldřich Hejduk – Jakub Frodl, Vít Komárek Stadion Zimní stadion Olomouc

