Brutální zbraň Sparty: Přesilovková demoliční četa! V čem vyniká?

Uvelebili se na prvním místě tabulky. Spartě zatím fungují všechny důležité aspekty hry. Dali nejvíc gólů, nejméně jich dostali. A jsou také jasně nejlepším týmem Tipsport extraligy ve využívání přesilových her. Úspěšnost vyšponovali k hranici 22 procent. „Ale umíme to ještě líp,“ zní od Pražanů. Co stojí za produktivitou a proč jsou v aktuální sezoně početní výhody důležitější než kdy jindy?

Soupeři si to můžou dokola opakovat: nefaulovat! Dávat Spartě přesilovky, znamená prakticky jistě problém. U videa trenéři své hráče nabiflují, jak rudá mašina početní výhody hraje. Vzorce jsou jasné. Stejně však každý pátý trest Pražané potrestají.

Nejběžnější šablona? Z modré čáry sehrávka na křídlo, rychlá rotace a uvolnění jednoho hráče do prostoru mezikruží nebo v bezprostřední blízkosti branky. Dalšími variantami jsou sehrávky zpoza branky, méně časté pak příhry na střelu z první od útočníka na křídle, jak to hraje často například Třinec.

Sparta Praha - Zlín: Rychle využitá přesilovka. Do prázdné brány zakončil Horák, 2:0

Hlavní kostru sparťanského komanda, které soupeře tak rádo v přesile trestá, tvoří trio první útočné lajny ve složení Michal Řepík, Roman Horák a Vladimír Sobotka. S nimi se v poslední době zabydlel David Tomášek. „Ti kluci už mají něco odehráno, vyzrálost a klid je na nich hrozně znát. O to víc je to pak vidět v přesilovkách. Ví, kdy mají podržet puk, kdy to naopak zrychlit,“ popsal parťáky Lukáš Rousek, právě on bývá dalším do party. Jindy řídí početní výhody od modré čáry beci Jan Košťálek, nebo Adam Polášek.

V procentuálním využití přesilovek je Sparta v extralize nejlepší. Efektivita dosahuje téměř 22 procent. Počet branek v převaze na ledě už dosáhl třicítky. Při celkovém počtu 122 nastřílených gólů dělají ty přesilovkové 25 % podíl.

Nejlepší přesilovky v extralize 1. Sparta 21,7 % 2. Kometa 19,8 % 3. Třinec 19,5 % 4. Liberec 18,4 % 5. Pardubice 17,9 %

„Je výborné, že se nám v přesilovkách pravidelně daří dávat góly. V zápasech nám to ohromně pomáhá. Na druhou stranu zase nemáme tak výborná oslabení, jak bychom chtěli. Na tom ještě musíme zapracovat,“ říkal po pátečním duelu v Litvínově trenér Miloslav Hořava. Našel si, v čem být kritický. V úspěšnosti bránění oslabení na tom však Sparta rovněž není vůbec zle, je třetí nejlepší v lize (87 procent).

Zajímavý pohled na početní výhody týmu z metropole nabízí rovněž rozšířené statistiky. Například analytika střeleckých pokusů pro tým za 60 minut hry v přesilovkách (sCF/60) ukazuje, že s počtem 51 ran za hodinu hry ve výhodě je Sparta v soutěži nejlepší. Spolu s Třincem je oproti zbytku výrazně odskočená.

Velmi zajímavé také je, že 91 procent z těchto střel putuje z nejnebezpečnějšího místa na ledě, a sice z předbrankového prostoru, jemuž se říká slot. To naznačuje, že jen velmi zřídka sparťané pálí od modré čáry či z nevýhodných pozic od mantinelu. Situace se snaží sehrát do výhodnějších míst.

„Snažíme se na tom v tréninku hodně pracovat, hodně času trávíme u videa rozborem toho, jak soupeř brání. Máme tam různé varianty. Většinou se tam něco otevře. Máme to opravdu dobře nacvičené od těch základních až po záložní varianty,“ dodal Rousek.

V této sezoně můžou být právě kvalitní přesilovky hlavní zbraní, kterou přemůžete soupeře. V brutálně nabitém programu týmy prakticky netrénují. Spíše jedou v režimu předzápasových rozbruslení, fyzičku nikdo nehoní. Není kdy. A tak se pilují přesilovky.

V neděli čeká Pražany souboj elitních mašin s Oceláři. Kdo vyhraje důležitou bitvu o čelo tabulky?

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 33 20 1 4 8 122:73 66 2. M. Boleslav 32 16 5 4 7 107:75 62 3. Třinec 31 17 3 5 6 106:78 62 4. Plzeň 32 15 4 5 8 107:81 58 5. Liberec 32 15 3 4 10 95:74 55 6. Mountfield 32 16 2 2 12 90:77 54 7. K. Vary 31 13 5 2 11 92:99 51 8. Pardubice 32 12 5 3 12 87:95 49 9. Brno 31 11 5 3 12 87:88 46 10. Olomouc 32 10 2 4 16 62:96 38 11. Vítkovice 31 8 4 5 14 71:91 37 12. Litvínov 31 6 7 3 15 72:89 35 13. Zlín 32 7 3 2 20 68:106 29 14. Č. Budějovice 32 4 3 6 19 78:122 24

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Martin Růžička 12 29 41 31 10 14 108 2. Milan Gulaš 12 28 40 32 8 42 133 3. Michal Řepík 18 17 35 33 15 24 100 4. Matěj Stránský 22 13 35 31 8 52 92 5. David Šťastný 17 16 33 31 20 10 116 6. Roman Horák 13 18 31 32 16 6 83 7. Peter Randy Mueller 15 16 31 25 9 8 100 8. David Tomášek 11 18 29 33 11 16 82 9. Michal Birner 8 20 28 30 12 22 89 10. Petr Holík 6 21 27 27 2 8 66 Zobrazit celou tabulku

Kometa - Sparta: Řepík přetlačil Vejmelku na brankovišti. Brňané marně protestovali, 3:3

Sparta - Mountfield HK: Chirurgická teč Řepíka přelstila Lukeše, 1:0