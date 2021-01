Velký přestup. Zkušený obránce Němec míří z Komety do Sparty!

Vypadá to, že hokejový obránce Ondřej Němec (36) po náhlém středečním konci v Kometě bez angažmá dlouho nezůstane. Podle dvou důvěryhodných zdrojů iSport.cz posílí na zbytek sezony pražskou Spartu! Jednání spějí do finále, dohodě podle všeho nic nebrání. „Nechci to komentovat, mají to v rukou agenti,“ reagoval samotný Němec v neděli odpoledne.