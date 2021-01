Šest minut na trestné, pak udeřil. Mezi chlapy už se Fridrich cítí líp

Zkuste vlastními slovy popsat vítěznou akci...

„Skočil jsem z trestné, náš obránce puk vyhodil. Olomoucký obránce o mě asi nevěděl, protože pro puk nejel úplně naplno. Měl jsem sílu, tak jsem ho zkusil dojet. Vystihl jsem rozehrávku, dostal jsem se před gólmana a zkusil jsem to tam nějak zamést. Ani nevím, jestli se to odrazilo od gólmana, nebo od tyče, ale Hrouda (Hruška) to tam pak zametl výborně.“

Za stavu 1:1 jste se bránili šest minut v oslabení v kuse. Vy jste seděl za potrestaného Kaluse, jak jste oslabení vnímal?

„Dnes jsme oslabení odehráli bez problémů. Závary tam byly, ale zvládli jsme to a tohle rozhodlo. V Litvínově jsme nedávno hráli oslabení dokonce sedm minut vkuse, jdou nám. Tak v tom jen pokračovat.“

SESTŘIH: Vítkovice - Olomouc, 2:1. Domácí přečkali šest minut ve čtyřech. Poté rozhodl Hruška

Jaký to byl proti Olomouci zápas?

„Těžký. Věděli jsme, že to bude o pár gólech, před dvěma týdny padly jen tři. Dneska taky. Chtěli jsme hrát zezadu a tlačit se do brány. Ubojovali jsme to. Osobně si moc vážím, že dostávám šanci. Jsem z Ostravy, odchovanec. Je to čest hrát za Vítkovice a jsem rád, že jsem se zabydlel. Doufám, že se v týmu udržím.“

V juniorce jste dával hodně gólů, jak velký je přechod do dospělého hokeje?

„Je to strašný rozdíl. Zažíval jsem to už minulý rok v Havířově, kde jsem měl ze začátku sezony celkem problémy s přechodem. Ale zase mi minulá sezona v první lize hodně pomohla. Už se s chlapy v dospěláckém hokeji cítím mnohem lépe.“

Nejste moc vysoký, jak se vám s tímto daří prosazovat?

„Někdy jsem si říkal, že to může být problém. Ale v chlapech jsem zjistil, že mi to až tak nevadí. Jsem rád, že nejsem vysoký kolohnát, snažím se sázet na rychlost. U mantinelu se snažím dostat kolem hráčů a vůbec mi to nevadí. Přijde mi to naopak někdy jako výhoda.“