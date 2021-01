Čtyřikrát video? To jsem nezažil, ale je to fér, řekl Smoleňák po pádu v Plzni

Plzeň si po čtyřech porážkách připomněla, co to je vyhrát. Hradecký Mountfield přivítala podruhé během deseti dní a tentokrát zvítězila 5:3. Z osmi branek se čtyři prověřovaly na videu, jedna dokonce dvakrát. Po trefě Martina Langa v poslední vteřině druhé části střídačka hostů po prvním přezkumu od rozhodčích požádala o trenérskou výzvu. Stejně tak už předtím učinila plzeňská lavice po druhé trefě Hradce. Autorem byl Radek Smoleňák, který obstaral už první gól.

Zažil jste někdy, aby se polovina branek ještě prověřovala na videu?

„Nezažil, ale na druhou stranu je lepší to přezkoumat, než aby byl člověk nasranej, že gól padl po nějakém faulu nebo podobné věci. Je dobře, že video máme, je to férové. Jestli mám být doma o pět minut dřív nebo později, to je úplně jedno.“

Právě při vašem druhém gólu rozhodčí přezkoumávali situaci taky. Byl jste si jistý, že branka bude platit?

„Abych se přiznal, vůbec nevím, co se tam zkoumalo. Projížděl jsem kolem branky, ale byl tam ještě i Kouky (Petr Koukal), tak snad jestli on něco udělal… Byl to gól, který nás vlastně z ničeho vrátil do utkání, zlomový ale byl čtvrtý zásah Plzně. To bylo šílený, to se stávat nemůže, abychom inkasovali sekundu před koncem třetiny.“

Plzeň - Mountfield HK: Lang přetlačil těsně před sirénou čtyři soupeře. Západočeši zvyšují náskok, 4:2

Před deseti dny jste podali v Plzni suverénní výkon. Tentokrát se nikdo neprosadil kromě útoku, v němž hrajete vy. Mohli jste to mít v hlavách, mohlo dojít i k podcenění?

„Byli bychom blázni, kdybychom sem přijeli a mysleli si, že Plzeň porazíme. Mají výborný kádr, který dře a je těžké proti nim hrát, o nějakém podcenění nemůže být řeč. Výkonem jsme si nezasloužili bohužel ani bod, byli jsme jaloví. Plzeň měla dobrý pohyb, z áčkových šancí to proměňovala, my byli horší. Nemáme se na co vymlouvat, jedeme dál, máme s nimi ještě jeden zápas a příště je musíme šmiknout.“

Co chybělo? Větší důraz na brankovišti, jaký jste například předvedl při své druhé brance?

„Důraz před brankou nám chybí dlouhodobě. Víme, že ty góly nám nepadají a v dnešní době je to o tom, že člověk musí vzít před bránou sekeru a dosekat to tam i s nohama, aby tam padaly (usměje se). Takové góly zatím ale moc nedáváme.“

Jak jste vnímal výkon plzeňských juniorů? Filip Přikryl a Martin Lang obstarali tři branky, dokázali vás dostávat pod tlak, přehrávat…

„Mohli by hlavně zpomalit (usměje se). Plzeň je známá tím, že kluci, které vytáhnou Tomáš Vlasák a Martin Straka , jsou bráni účelově. Jsou pracovití, dřou, k tomu šikovní. Hráli dobře, klobouk dolů před nimi, osobně jsem rád, když vidím nějaké mladé kluky se prosazovat, i když bych byl radši, kdyby proti nám byli plonkoví…“

Zmínil jste už férovost. V utkání přišlo i jedno gesto od Jakuba Sklenáře, který odvolal faul plzeňského hráče. Je dobře, že tohle z hokeje ještě nevymizelo?

„Ať už jde o přezkum gólů nebo odvolání faulu, je to vždycky fajn. V dnešní době aspoň my sportovci občas dokážeme hrát fér a snažíme se jít příkladem. Snad to bude takhle pokračovat a hokej se v uvozovkách vyčistí.“

SESTŘIH: Plzeň - Mountfield HK, 5:3. Senzační mladík Lang. Dvěma body ukončil sérii porážek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:56. Kodýtek, 23:55. Přikryl, 32:41. Pour, 39:59. M. Lang, 46:00. Přikryl Hosté: 18:41. Smoleňák, 34:52. Smoleňák, 49:50. Lev Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Budík, Čerešňák, V. Lang, Stříteský, L. Kaňák, Vráblík, Kvasnička – M. Lang, Kodýtek, Gulaš (C) – Stach, Suchý, Pour – Straka (A), Kracík (A), Malát – Rob, Přikryl, Eberle. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Blain, F. Pavlík (A), Šalda, Gaspar, R. Pilař, Čáp – Kevin Klíma, Koukal, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Smoleňák (C), Cingel, Lev – M. Zachar, Morong, Kubík. Rozhodčí Šír, Úlehla – Gebauer, Ganger Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva hráno bez diváků

Mountfield HK Vše o klubu ZDE