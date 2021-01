Rok nechytal, do ligy se vrátil po 5 letech. Už jsem nevěřil, říká Habal

V brance nestál přes deset měsíců, přesně 324 dnů. Extraligový dres přetáhl přes hlavu po pěti letech, brankář Vladislav Habal se vrátil domů do Karlových Varů. V úterý si zachytal proti Plzni. Podal výborný výkon, Energie ale v západočeském derby padla 0:2. „Neskutečně jsem si to užil, jsem šťastný za tu šanci,“ říká brzy 30letý gólman. Na Slovensku hájil barvy elitních klubů v zemi: Košic a Slovanu.

Jak jste se v brance po tak dlouhé pauze cítil?

„Přiznám se, že jsem byl nervózní. Naštěstí jsem se ale dozvěděl už den před zápasem, že půjdu do branky. Měl jsem čas se na to psychicky připravit. Bylo to ale strašně těžké období, snad deset měsíců jsem nechytal. Jen jsem trénoval, jak se dalo. Sám na suchu, nebo pak v Sokolově na ledě. Když přišla nabídka z Varů, byl jsem strašně šťastný a vděčný. Budu se jim snažit splatit důvěru.“

Věřil jste, že si ještě někdy extraligu zachytáte?

„Upřímně už jsem v to moc nedoufal. Na druhou stranu ty čtyři sezony na Slovensku mi daly strašně moc. Odchytal jsem tam skoro vždycky okolo čtyřiceti zápasů. Vrátilo mi to chuť do hokeje. Byla to skvělá zkušenost. Spíš jsem ale plánoval, že se zkusím o místo v příští sezoně porvat v Sokolově. Že to dopadlo takhle, je úžasné. Pokusím se zabojovat o smlouvu ve Varech i na příští rok.“

Proč jste vůbec byl tak dlouho bez angažmá? Pokračování na Slovensku ve hře nebylo? Během tří let v Košicích i poslední sezony v bratislavském Slovanu jste měl skvělá čísla.

„Celé to bohužel pokazila pandemie koronaviru. Kluby tam nevěděly, co bude. Co se týče smluv, to tam bylo horší než tady. Nic nebylo. Pak najednou začaly kluby podepisovat hráče, pro mě se ale nic nenašlo. Říkal jsem si, že budu trénovat, makat a počkám, jestli něco nepřijde.“

Premiéra to byla ostrá, rovnou proti nejproduktivnějšímu ligovému hráči posledních let Milanu Gulašovi .

„To rozhodně! Všichni víme, jak výborný hráč to je. Umí si neskutečně počkat, podržet puk. Hraje to s velkým klidem a přehledem. Jednou byl na kruhu, už jsem myslel, že bude střílet, ale on to dal ještě neskutečnou žabičkou do strany. Je to pan hráč. Užil jsem si, že jsem proti němu mohl stát.“

Dlouhá pauza ale na vašem výkonu poznat nebyla. Ani jeden ze dvou inkasovaných gólů nejde na váš vrub.

„Každý puk se dá chytit. Poprvé šli dva na jednoho. Náš hráč přihrávku zpomalil, což mě rozhodilo a puk mi pak prošel po střele mezi betony. U druhé branky jsem čekal, že bude Gulaš přihrávat na hráči mezi kruhy, on to ale udělal parádně a poslal to křížem přes celé pásmo. Tomu hráči už pak stačilo trefit branku, měl to snadné.“

Energie nedala gól už 156 minut. Poznal jste během týdne v klubu, kde je problém?

„Všichni pracují, naplno dřou. I teď jsme měli strašnou spoustu šancí, bylo neskutečné sledovat, co všechno Frodlík (Dominik Frodl) na druhé straně pochytal. Bohužel se momentálně hrozně trápíme v koncovce. Střel a šancí ale máme dost. Když budeme takhle pokračovat dál, určitě se to brzo protrhne a začne nám to tam padat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:56. Malát, 34:13. Suchý Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Budík, Čerešňák, V. Lang, Stříteský, L. Kaňák, Jiříček, Vráblík – M. Lang, Kodýtek, Gulaš (C) – Stach, Suchý, Pour – Straka (A), Kracík (A), Malát – Rob, Přikryl, Eberle. Hosté: Habal (F. Novotný) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – T. Mikúš, Hladonik, Flek – Vondráček (C), Skuhravý, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Osmík, M. Zabloudil. Rozhodčí Mrkva, Obadal – Lederer, Rožánek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva hráno bez diváků

