Straka a Špaček v unikátním povídání: Kovář s Kubalíkem to dřív flákali

Martine, sám jste zmínil Jana Kováře a Dominika Kubalíka. Oba vzpomínají, jak dlouho jim trvalo pochopit, co hokeji mají dávat. Právě na vás nedají dopustit.

Straka: „Když začnu u Kovina, to byl flink. Když jsem přišel z Ameriky v roce 2008, viděl jsem ho, jak šmachťá v pátý lajně. Bylo na něm hned vidět, že to v sobě má, měl super vidění, byla to taková svině v dobrém slova smyslu. Tehdy trénoval Pavel Hynek, tak se ho ptám, proč ho nehraje. On na to, že je ještě mladej, bylo mu necelých osmnáct. Tak mu říkám: Zkus ho ve čtvrtý lajně. Takže začal hrát, ale já ho neviděl v posilovně. To byla pořád pohodička, klídek, kafíčka. Přitom já cvičil pořád, makal Vlasy i další starší kluci. On nic. Tak mu povídám: Sakra, začni něco dělat! Jestli se chceš posunout, tak musíš! Podívej se na ostatní starší kluky... Pak teprve to pochopil.“

Jak jste vnímal Kubalíka, současnou oporu Chicaga v NHL?

Straka: „To bylo podobný. Z kanadský juniorky se vrátil v dezolátním stavu. Předtím u nás dával třicet, čtyřicet gólů, ale když potom přišel, byla to naprostá katastrofa. První rok byl nepoužitelnej. Tak jsem si ho zavolal a říkám: Chlapče, jestli nezačneš něco dělat, do roka skončíš s hokejem. Vždyť ty jsi absolutně nehratelnej.“

Vzal si to k srdci?

Straka: „Hned se to změnilo. Od rána od osmi byl v posilovně. Makal. A najednou to, co v sobě měl, znovu naskočilo. Předtím neměl fyzičku, takže mu nějaký dovednosti nebyly nic platné. Až pak se rozjel. Neustoupil od tvrdé práce a podívejte se, kam to dotáhnul. Talent nestačí, je to i o dřině. Hodně nám pomohl i Špágr.“

Ukázal mladým, jak makat?

Straka: „Nejenom mladým. Když se vrátil z Ameriky a začal nám pomáhat jako trenér, chodili jsme spolu kolečka v posilovně. Mně bylo pětatřicet, a taky jsem se naučil nové cviky.“

Špaček: „Měli jsme sérii cvičení, která jsme nevynechávali. S Martinem jsme hodně trénovali v létě i předtím, když jsme ještě hráli v NHL. Já nebyl takový, že bych musel do posilovny cvičit po zápase. To mě nebavilo. Člověk byl utahanej, když hrál přes dvacet minut. To jsem si spíš přivstal a šel si zacvičit druhý den ráno. Naopak mě nabíjelo, když jsem cvičil den před zápasem. Ne velké váhy, ale takových pět šest cviků, které mně vždycky pomohly. Každý to cítí jinak. Možná na mě někdo koukal divně, že chodím před zápasy, ale když si to někdo zkusil, zjistil, že to funguje.“

Straka: „Postupně jsme strhávali i mladší hráče, kteří se přidávali. Ale musím říct, že od té doby, co u nás jako kondičák pracuje Honza Snopek, změnilo se to. Kluci makají, v tom není problém. Od rána mají napsaný program.“

Špaček: „Někdy se mi zdá, že toho mají až moc.“ (smích)

Straka: „To možná jo, ale makají! Je to propracovaný. Kluci vědí, co dělat před zápasem, co po něm. Perfektně to funguje.“

Čím to, že se vám v Plzni daří vychovávat mladé?

Špaček: „Když k nám kluci v patnácti přijdou do akademie, snažíme se jim věnovat naplno, máme profesionální přístup. Připravujeme je už na áčko. Někdo může tvrdit, že je to pozdě, ale podle mě by kluci předtím měli mít spíš volnost. Pak se najíždí na pevný řád. Máme výborné trenéry u mladých, to musím zaklepat. Všechno už směřuje k tomu, aby se kluci mohli propracovat mezi chlapy. Podmínky pro ně se zlepšují, hráči si toho váží. Někdo to jde zkusit do Kanady, do Švédska, ale většina zůstává. Protože vidí, že to má smysl, mají vizi. Je naše práce dostat z nich to nejlepší, ale kvůli covidu ztrácíme obrovský čas. Bohužel.“

