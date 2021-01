Irgl je zpátky, ale kvůli bolesti si hokej neužívá. Říká si: Nebreč a makej!

Po čtrnácti letech na sebe Zbyněk Irgl (40) znovu v extralize obléká vítkovický dres. V pěti zápasech po dlouhé pauze nasbíral tři body (2+1), ale ke spokojenosti má daleko. Stále ho sužuje stav operovaného kolena. „Bohužel je to spíš o bolesti než o nějakém užívání si hry na ledě.“ Zkusí se kousnout, protože tak to má ve zvyku.

Na návrat do mateřského klubu se Zbyněk Irgl těšil. Zkušený útočník je i ve čtyřiceti letech fyzicky extrémně nabušený, připravený a na ledě vždy gólově nebezpečný. Radost z návratu mu kazí operované koleno. „Vím, že lidi trápí horší věci, ale pokud mám trošku nohu ohnout a zapřít se o ni, tak nefunguje, jak by měla,“ popisuje. „Kolikrát jsem z toho otrávený a skleslý, ale pak si řeknu: ‚Nebreč a makej! Pojď se o to poprat. Můžeš mít před sebou poslední tři měsíce sezony nebo i kariéry, tak do toho pojď!‘ To mě drží nad vodou.“

Jak se tedy cítíte po návratu na led a dlouhé zdravotní pauze?

„Samozřejmě jsem rád, že jsem na ledě a s klukama. Na druhou stranu, je to spíš o bolesti než o nějakém užívání si hry na ledě. Opravdu, při každém pohybu, co se týká operované nohy, jde spíš o bolest než o nějakou sílu. Že bych se mohl z nohy odrazit.“

Co vás trápí? Koleno není stabilní?

„Koleno drží, se stabilitou problém není. Nefunguje mi přechod mezi nadkolenní šlachou a stehenním svalem. A vůbec kloubem. Pokud mám trošku nohu ohnout a zapřít se o ni, tak nefunguje, jak by měla. Bohužel.“

Po návratu jste odehrál pět zápasů a nepřijde mi, že byste na ledě nestíhal.

„Možná to není tak z vrchu vidět, ale vím, jaký je můj pocit. Některé věci bych kolikrát řešil úplně jinak, ale udělat je nemůžu. Na druhou stranu, jsem opravdu rád, že na ledě jsem.“

Je možnost, že by se to mohlo časem a tréninkem zlepšit?

„Možná nějakým dalším zákrokem. Ale jsem čtyři a půl měsíce po operaci a pořád to extra lepší není. Co můžu, tak v rámci možností nohu posílit. Ať má alespoň nějakou sílu. I když v porovnání s tím, co jsem mohl dělat dřív, ať už na ledě nebo při cvičení, to k tomu má hodně daleko.“

Už při návratu do tréninkového procesu jste mluvil o tom, že jeden den bylo koleno úplně v klidu a druhý den noha nefungovala. Takže to pokračuje?

„Přesně tak. Když je noha odpočinutá, trošku s ní pocvičím, dá se s ní relativně něco dělat. Cítím ji, ale pak najednou návaznost kloubu, šlachy a svalu vůbec nefunguje.“

Může to mít spojitost i s věkem?

„To si nemyslím. Slyším samozřejmě ze všech stran, že to je věk a podobně. Ale já jsem připravený fyzicky dobře. Kdyby mi noha fungovala, nemám problém vůbec. Když to řeknu blbě, hraju občas relativně na jedné noze.“

Z pěti zápasů máte tři body (2+1), to není na jedné noze tak špatné, ne?

„Body jsou jedna věc a druhá věc je výkon. Vím, na co mám. Co jsem schopný hrát. A to, co hraju teď, s tím spokojený nejsem. Opravdu vím, že můžu hrát úplně jiný hokej než hraju.“

Nejste k sobě až moc kritický?

„To si nemyslím. Samozřejmě, jsem maximalista a bývám k sobě kritický. Na druhou stranu jsem i soudný a vím, čeho jsem schopný. Všichni mi říkají čtyřicet let... Ale s mou fyzickou připraveností vím, že to, na co jsem byl zvyklý, bych si v klidu odehrál. Když se noha zahřeje, dá se. Horší je to, když ztuhne, když třeba nejdu delší dobu na led nebo po třetinách. Tam mám největší problém, než nohu zahřeju. Když se do toho dostanu a hra má spád, tak to emoce a adrenalin na ledě trochu přebijí. Tím se snažím bolest odbourat.“

Liberec - Vítkovice: Trestné střílení Irgla dalo hostům ještě naději, 3:1

Jaromír Jágr má na střídačce k ruce maséra. Není čas si ho také objednat mezi střídáními?

„My na střídačce taky máme maséra, nebyl by to problém. Ale u mě jde trošku o něco jiného. Mám problém spíš zdravotní, ne fyzický, že by mi tvrdly nohy.“

Říkal jste, že každý zápas může být poslední. Jaké to je, hrát s takovým pocitem?

„Na jednu stranu si chci každý zápas užít. Na druhou je to malinko depresivní. Hlavně v tom, že vím, že kdyby byla noha zdravá, tak můžu podávat výkony, na jaké jsem býval zvyklý. To mě deptá. Kvůli tomuhle zranění mi to prostě nejde, jak bych si to představoval.“

Pokud byste šel znovu na operaci, byl by to konec sezony, je to tak?

„Ano, bylo by po sezoně. Doktor říkal, že by to mohlo pomoct. Nebo by mělo. Ale tohle nikdo neví. Teď můžu posilovat a v rámci možností nohu připravit, ať jsem schopný odehrát zápas.“

Máte alespoň víru, že všechno bude lepší?

„Víra je, ale když to vezmu realisticky, bojím se toho, že nebude extra posun. Vím, že lidi trápí horší věci, ale pokud mám trošku nohu ohnout a zapřít se o ni, tak nefunguje, jak by měla. Ve hře mě to v určitých fázích mrzí, kolikrát jsem z toho otrávený a skleslý, ale pak si řeknu: ‚Nebreč a makej! Pojď se o to poprat. Můžeš mít před sebou poslední tři měsíce sezony nebo i kariéry, tak do toho pojď!‘ To mě drží nad vodou.“

