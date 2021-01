GÓL č. 191! Růžička sesadil Krále. Kanonýr posunul třinecký rekord

„Mám z toho velkou radost, ale přiznám se, že jsem ani nevěděl, že tady taková meta je,“ popisoval Růžička. „Havran mi podával puk a já si říkal, co dělá? Mám z toho velkou radost, je to skvělý milník, asi to docením až časem. Velký dík samozřejmě patří spoluhráčům, které jsem tady měl vždycky špičkové.“

Pětatřicetiletý Růžička se na Richarda Krále dotáhnul 17. ledna, kdy skóroval proti Spartě. Na rekordní gól čekal čtyři zápasy, přihrál v nich na pět branek. Znovu se trefil proti Kometě. „Richard (Král) je pořád ikona třineckého hokeje, těší mě, že jsem se dostal i přes něj, to nebudu říkat, že ne,“ pousmál se Růžička. „Takovou osobnost překonat, to je čest.“

SESTŘIH: Třinec - Kometa Brno 4:1. Růžička klubovým rekordmanem. Hosté po třech dnech opět padli

Kam až by chtěl počet gólů v základní části posunout? Nad tím jen aktuální lídr kanadského bodování extraligy (37 zápasů/ 50 bodů, 14+36) mávnul rukou. „Nedá se o tom mluvit, snažím se každý zápas pracovat na maximum. A pomoct týmu góly nebo čímkoliv dalším.“

Růžičkův zápis do klubové historie ocenil i asistent trenéra Marek Zadina. Sám za Oceláře v elitní soutěži nastřílel 130 branek a ve své době zářil právě po boku Richarda Krále. „Překonat Richardova čísla je opravdu hodně těžké, ale Martin je výborný hráč, má skvělou kariéru, je to střelec,“ komentoval Zadina. „Gratuluji mu k tomu, nastřílet 191 branek v jednom klubu v základní části je velká věc. Hodně se na to nadřel a počkal si na to.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 38 23 2 5 8 143:84 78 2. Třinec 37 21 4 5 7 131:96 76 3. Liberec 37 18 5 4 10 110:84 68 4. Plzeň 38 18 4 6 10 120:96 68 5. M. Boleslav 37 17 5 6 9 117:89 67 6. Mountfield 37 18 3 3 13 103:87 63 7. Pardubice 37 15 5 3 14 99:104 58 8. K. Vary 37 15 5 2 15 104:116 57 9. Brno 37 12 5 4 16 97:105 50 10. Litvínov 37 10 7 3 17 88:103 47 11. Vítkovice 37 11 4 5 17 83:103 46 12. Olomouc 37 10 3 4 20 72:110 40 13. Zlín 37 9 3 3 22 78:117 36 14. Č. Budějovice 37 4 4 6 23 93:144 26

