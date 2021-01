Emoce? Vůbec. Oceláři i Kometa se krotili, skvělý Štěpánek zavřel bránu

Kůůba Štěpánek! Neslo se z VIP sektorů skandování po zápase. Zkušený třinecký brankář po sérii nepříliš vydařených zápasů znovu ukázal, že může být oporou Ocelářů. Proti Kometě byl dvakrát za sebou jedním z klíčových článků třineckých vítězství. V Brně na něho šlo pouze 15 střel (3:2), v domácí odvetě byl pod dvojnásobnou palbou. Z 31 střel pustil jedinou. Hned ve 4. minutě po milimetrové kombinaci Muellera se Schneiderem.

„Musím jejich gólmana pochválit, hlavně v přesilovkách nás vychytal,“ uznal kreativní centr Petr Holík. „Proto jsme naše další přesilovky nevyužili a neměli jsme jich málo. Celkem nám i vycházely, šance tam byly, ale gólman nás vychytal. Pochvalme ho.“

Při dvou tutovkách Petra Holíka přálo Štěpánkovi i štěstí. Už byl na zádech a mimo bránu, ale Holíkovi se dvakrát smolně nepovedlo zkrotit puk. „Poprvé se mi odrazil od brusle těsně vedle, při druhé ani nevím, co se stalo,“ krčil Holík rameny. „Puk tam ležel, chtěl jsem si ho dát do protipohybu na bekhend a najednou se odrazil snad deset čísel nad led. Vůbec nevím, proč to tak odskočilo. Možná jsem to mohl dávat z první, ale to jsou kdyby. Kdyby to vyšlo, dávám do prázdné.“

Proti několika přesilovkovým dělovkám Petera Muellera se Štěpánek naopak vyloženě vytáhnul. Ustál i kuriózní oslabení, při kterém postupně o hokejky přišli útočník Kurovský, obránce Musil i on sám. Ani z toho mu Kometa gól nedala.

Třinec - Kometa: Fantastický Štěpánek! Vyrážečkou vystavil stopku Muellerovi

„Kouba chytal výborně a kluci, co hrají oslabení, do toho dali srdíčko a spoustu střel zblokovali,“ ocenil třinecký útočník Ondřej Kovařčík. Sám se vrátil po dvoutýdenním zranění a hned si připsal 2 body (1+1). „Můžete trénovat jak chcete, ale po prvním střídání jsem myslel, že nemám nohy. Postupně jsem se rozjel, psychicky mi hodně pomohla gólová teč v přesilovce. To mě povzbudilo.“

Oceláři čekali po vyhrocené předchozí bitvě v Brně emoce. Zvlášť poté, co si zástupci klubu veřejně postěžovali, že jim soupeř nechtěl vyjít vstříc s přeložením zápasu na čtvrtek. „Nějaké dozvuky tam byly, četli jsme v novinách i poznámky o rozhodčích, ale s Kometou je to vždycky vyhrocené,“ komentoval Kovařčík. „Má to náboj, super. Asi jsme čekali i větší emoce, ale když jsme odskočili do vedení, byli pak možná trošku odevzdaní. Někdy to tak je.“

Kometa emoce na ledě nehrotila. „Že jsme Třinec požádali o přeložení, to je fakt, ale měl svůj program, nevyslyšel nás,“ pokrčil rameny trenér Jan Zachrla. „To ale nebylo nic proti Třinci. Až na začátek zápasu, kdy jsme dali gól z přesilovky, byl největší rozdíl v zakončení. Soupeř šance jasně proměnil, my ne. A v mezihře jsme byli horší než domácí. Oni si podrželi kotouč a přehrávali nás. A další rozhodující faktor byl brankář Štěpánek.“

Po Peteru Schneiderovi se Kometě vrátil další dlouhodobý marod. Dvacetiletý útočník Vojtěch Střondala hrál naposledy na začátku listopadu, po dlouhé pauze si nevedl špatně. Ze hry naopak vypadnul útočník Tomáš Šoustal. „Zatím nevíme, co mu je, jestli je to klíček?“ odhadoval Zachrla. „Vyhozené rameno neměl, ale radši jel na rentgen do nemocnice.“

Třinec - Kometa: Růžička příklepem překonal klubový rekord Krále, 4:1

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 38 23 2 5 8 143:84 78 2. Třinec 37 21 4 5 7 131:96 76 3. Liberec 37 18 5 4 10 110:84 68 4. Plzeň 38 18 4 6 10 120:96 68 5. M. Boleslav 37 17 5 6 9 117:89 67 6. Mountfield 37 18 3 3 13 103:87 63 7. Pardubice 37 15 5 3 14 99:104 58 8. K. Vary 37 15 5 2 15 104:116 57 9. Brno 37 12 5 4 16 97:105 50 10. Litvínov 37 10 7 3 17 88:103 47 11. Vítkovice 37 11 4 5 17 83:103 46 12. Olomouc 37 10 3 4 20 72:110 40 13. Zlín 37 9 3 3 22 78:117 36 14. Č. Budějovice 37 4 4 6 23 93:144 26