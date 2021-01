„Flinka“ Michnáče vytáhli z psí boudy. V Plzni snad budu mít důvěru, věří

U indiánů má hostovat zatím do konce sezony. Škodovka chtěla řešit zraněními prořídlý kádr, Albert Michnáč to zase mohl vnímat jako vysvobození. Tím spíš, že přišel do týmu z popředí tabulky. „Vážím si toho, jdu z posledního do třetího týmu, který bude hrát play off, a věřím, že o nejvyšší příčky. Takže jsem rád,“ řekl.

V Budějovicích nehrál Michnáč sedm zápasů za sebou. „Nedá si poradit. Vidím v něm ofenzivní potenciál, ale není to můj typ hráče a já jsem se v něm velmi zklamal. Proto nehrál. Když si to uvědomí a začne pracovat úplně jinak, může mít něco před sebou,“ vykládal o něm trenér Prospal.

Mladý útočník zase na jihu nebyl spokojený, protože ho nestaví. „Když jsem prostor dostával, docela se mi dařilo. Proto jsem začal hledat jiný tým, kde ho dostávat budu. Jakmile se ozvala Plzeň, byla to jasná volba. Ale bylo to pro mě nečekané. Byl jsem až trošku překvapený, že se ozvala. Je třetí v tabulce a já hrál v posledním týmu,“ přiznal.

SESTŘIH: Sparta - Plzeň 4:0. Tříbodový Tomášek zničil Západočechy

Včerejší premiéra v modrobílých barvách pro něj byla trochu speciální, protože ve Spartě vyrostl a předloni za ni debutoval v extralize. Zůstalo u jednoho zápasu, potom Michnáč zamířil do Karlových Varů a odtud se stěhoval do jižních Čech. Plzeň je čtvrtým elitním klubem v jeho dvouleté kariéře.

„Proti Spartě jsou zápasy vždycky speciální. Bohužel to tentokrát úplně nevyšlo, ale utkání jsem si užil. Cítil jsem se hodně dobře. Dostal jsem jen sedm minut, to se nedá nic dělat. Ale myslím, že jsem na ledě odvedl maximum a snad příště dostanu víc ledu,“ pokračoval Michnáč.

V Plzni v něm vidí hráče s potenciálem. I v Českých Budějovicích se někdejší juniorský reprezentant a účastník šampionátu dvacítek dokázal prosadit. Ve 24 zápasech dal pět gólů a připsal si 13 bodů. Než upadl v nemilost a skončil v psí boudě. Ale to je pro něj i pobídka. „Vážím si zájmu Plzně a budu dělat všechno, abych se prosadil. Určitě chci ukázat, že jsem si ten prostor zasloužil,“ uvedl Michnáč.

Sparta - Plzeň: Gól zdarma pro Pecha. Pavlát trestuhodně neudržel lehké nahození, 2:0

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 38 23 2 5 8 143:84 78 2. Třinec 37 21 4 5 7 131:96 76 3. Liberec 37 18 5 4 10 110:84 68 4. Plzeň 38 18 4 6 10 120:96 68 5. M. Boleslav 37 17 5 6 9 117:89 67 6. Mountfield 37 18 3 3 13 103:87 63 7. Pardubice 37 15 5 3 14 99:104 58 8. K. Vary 37 15 5 2 15 104:116 57 9. Brno 37 12 5 4 16 97:105 50 10. Litvínov 37 10 7 3 17 88:103 47 11. Vítkovice 37 11 4 5 17 83:103 46 12. Olomouc 37 10 3 4 20 72:110 40 13. Zlín 37 9 3 3 22 78:117 36 14. Č. Budějovice 37 4 4 6 23 93:144 26