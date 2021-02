Musilův návrat: čtyři stehy. Nic proti tomu, čím jsem si prošel, řekl

Naposledy hrál na konci listopadu. Po více než dvou měsících se Pavel Musil vrátil, v úterý naskočil do duelu 42. kola Tipsport extraligy v Mladé Boleslavi. Na ledě klubu, kde působil sedm sezon, strávil přes 15 minut. Prohru Plzně 2:3 v přímé bitvě o třetí místo ale neodvrátil. Ve druhé třetině navíc utrpěl krvavé zranění v obličeji, když ho Jan Stránský nešťastně trefil hokejkou. „Spravily to nějaké čtyři stehy. Proti tomu, čím jsem si prošel, to není nic,“ usmíval se po utkání.

Jaké bylo sledovat spoluhráče z tribuny, případně přes stream nebo televizi?

„Když dva měsíce stojíte a hrajou se tři zápasy za týden, tak vám toho dost uteče. Takže už mi moc zápasů nezbývá a doufám, že si je teď užiju naplno. A samozřejmě ve zdravíí.“

Nastoupil jste poprvé od 28. listopadu. Co vám přesně bylo?

„ěl jsem zlomeninu v dolní části těla. (usměje se) Ale teď už je to všechno stoprocentní a všechny potrápíme.“

Rychle jste si zase zvykl na zápasový rytmus?

„První třetina byla ještě docela dobrá, ale ve druhé jsem měl lehkej výpadek. Trošku mi došly síly. Pak už to bylo zase lepší. Trénoval jsem dobře, ale zápas vám nic nevynahradí.“

Taky jste naskočil hned do fyzicky náročného utkání proti extrémně bruslivému týmu. S tím jste nicméně musel počítat, jelikož jste v Mladé Boleslavi dlouho působil.

„Jasně. Boleslav je fyzicky dobře připravený tým, v minulé sezoně jsem tady zažil letní přípravu a pak jsem z toho docela těžil. Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Mají poměrně mladý tým, což my taky. Myslím, že to byl docela koukatelný hokej nahoru dolů, takže se to lidem u obrazovek muselo líbit.“

V přímé bitvě o třetí místo jste nicméně prohráli 2:3.

„ našeho pohledu škoda. První třetinu jsme měli velice slušnou, jen jsme měli dát nějaký gól nebo se od ní alespoň trošku odrazit. Ta druhá byla o něco slabší, tam nám odskočili. Ale celkově to bylo poměrně vyrovnané utkání.“

Co zápas rozhodlo?

„Branky. (usměje se) A podle mě i předbrankový prostor. Tolik jsme před Gašpiho (brankáře Gašpera Krošelje) nechodili, pak se to zlepšilo, ale z mého pohledu jsme mu měli více clonit při střelách. Měl to celkem jednoduchý.“

Každopádně jste se nevzdali, i za stavu 0:3 jste ve třetí části pořádně kousali...

(povzdechne si) „Škoda, kdybychom měli ještě chvíli… Boleslav ale odehrála pět na šest velice dobře. Byli asi trochu hladovější po puku, což nám trochu chybělo. Bohužel.“

