Tvrďák Výtisk o faulu Kosticyna: Pozdní dohrání na hlavu, dřív jen hit

Jak na vás Kosticynův zákrok působí?

„Je to těžké posuzovat na dálku, každý to může vidět jinak, ale z mého pohledu byl puk už dlouho pryč a Kosticyn ho trefil ze strany. Rutar ho neměl šanci vidět. Pár let zpátky, dejme tomu deset, by se to posuzovalo jako normální hit. Teď je ale jiná doba, tohle je podle mého názoru faul. Pozdní dohrání a ještě ho trefil na hlavu. V dnešní době se tohle všechno píská.“

Nehraje roli, že útočící hráč před hitem nikterak nevyskočil a zůstal nohama na zemi?

„Nevyskočil, ale trefil ho přímo na hlavu, do nosu. A Rutar ho vůbec neviděl. Je to faul.“

Měl by za to padnout i disciplinární trest?

„To musí posoudit někdo jiný, do toho se jako hráč nechci pouštět, nepřísluší mi to.“

Přišlo vám z videa patrné, že šlo o odvetu za předchozí souboj u mantinelu?

„Tohle by měl spíš posoudit někdo, kdo byl přímo na zápase a viděl celou situaci naživo. Já to jen z videa posuzovat nechci. Mluvím jen o tom, co jsem viděl z krátkého záběru.“

V čem jsou podobné střety nejvíc nebezpečné?

„Přišel z úhlu, kde napadajícího vůbec nevidíte. Takže se nemůžete ani na náraz připravit, nic. A přijde rána přímo do hlavy. Naštěstí se snad nic vážného nestalo, ale faul to rozhodně je.“

Rizikem je i následný pád na led?

„Jasně. Taková rána může být klasický vypínač. Vypne vás to, bezvládně se skácíte na led a může to mít ještě horší následky. Jestli má Rutar zlomený nos, tak dostal ránu přímo do obličeje, nespadl tak, aby si nos zlomil o led. Takže rána šla přímo do nosu.“

Takže zákrok za hranou?

„Ano, byl to faul.“

Říkal jste, že deset let zpátky se podobné hity tolerovaly. Vy jste od nich upustil?

„Píská se jinak, každé pozdní dohrání je faul, takže takové hity skoro vymizely. Někdy se objeví a pak to jsou prostě fauly. Konkrétně já jsem nikdy za takový zákrok v disciplinárním řízení nebyl. Měl jsem jeden zákrok, který disciplinárka posuzovala, ale to bylo něco jiného.“