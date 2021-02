iSport podcast: Barulin se vyplatí, co Kosticyn? Má Němec na Spartu?

Hokejová extraliga přechází do své závěrečné fáze. Hraje se poslední čtvrtina základní části, 31. ledna se uzavřelo přestupové okno. Kluby se snažily co nejvíce posílit na nadcházející play-off. Jelikož se vyřazovací boje budou týkat hned dvanácti ze čtrnácti týmů, letošní přestupový deadline se proto nesl v trochu klidnějším duchu ve srovnání s předchozími lety. Přesto se pár zajímavých přesunů urodilo. Nejen o nich diskutují redaktoři deníku Sport Pavel Ryšavý a Ondřej Kuchař. Tématem budou také favorité na titul: poprvé od roku 2007 by pohár mohla zvednout Sparta. Počítat se ale musí také s Libercem či Třincem. Moderuje Martin Pešout. Více ve VIDEU.