Kosticyn dostal největší trest v sezoně. Disciplinárka o zákroku: Ještě zrychlil

V utkání byl Kosticyn sudími Vladimírem Pešinou a Romanem Svobodou vyloučen na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku. „Zákrok byl veden na protihráče, který nebyl v držení kotouče, mimo jeho zorný úhel a bez jakékoli snahy získat kotouč. Lze předpokládat, že hráčovo jednání bylo reakcí na předchozí přistrčení,“ uvedl v tiskové zprávě předseda disciplinární komise Viktor Ujčík.

Kosticyn si podle Ujčíka musel být vědom zranitelného postavení protihráče. „Přesto vedl svůj zákrok velmi nebezpečným způsobem a neučinil nic, aby důsledky střetu minimalizoval a neohrozil protihráčovo zdraví. Naopak před střetem pro dosažení vyšší intenzity navýšil rychlost a zvedl rameno na úroveň hlavy protihráče,“ doplnil Ujčík.

Při stanovení nejvyššího trestu této sezony extraligy přihlédl i k faktu, že Rutar zápas nedohrál a utrpěl poranění hlavy a nosu. Tak vysoký distanc byl v extralize naposledy udělen na konci října 2016, kdy byl slovenský útočník Štefan Ružička ze Sparty suspendován také na sedm zápasů za zákrok na Lukáše Vantucha z Liberce. Ohnal se tenkrát po Vantuchovi při strkanici hokejkou a zasáhl jej do hlavy.

Podle disciplinárního řádu je za podobný zákrok, jako byl ten Kosticynův na Rutara, sazba zákazu činnosti na jedno až čtyři utkání, v závažnějších případech na pět až deset zápasů včetně finanční pokuty ve výši deseti procent základní měsíční odměny. Ujčík se rozhodl pro trest v horní polovině sazby, protože zákrok vyhodnotil jako „nebezpečný a zcela bezohledně vedený a s přihlédnutím k tomu, že protihráč v jeho důsledku zápas pro zranění nedokončil.“

Kosticyn, který ve středu oslavil 36. narozeniny, fauloval Rutara za stavu 4:2 a na vedení Dynama se předtím podílel dvěma asistencemi. Celkem zaznamenal ve čtyřech duelech čtyři přihrávky. Do Pardubic zamířil po předčasném konci angažmá v Nižněkamsku v KHL, za který v tomto ročníku odehrál 24 zápasů s bilancí dvou branek a osmi asistencí. Do sestavy Pardubic by se mohl vrátit až 23. února v dohrávce 6. kola ve východočeském derby v Hradci Králové.

Účastník deseti mistrovství světa má za sebou 398 utkání v NHL, v kterých nasbíral 222 bodů (103+119). V play off přidal v 49 duelech 14 gólů a devět přihrávek. V KHL hrál také za Čeljabinsk, Nižnij Novgorod, Soči, Kunlun Red Star a Dinamo Minsk.

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 40 25 2 5 8 152:88 84 2. Třinec 39 23 4 5 7 144:100 82 3. M. Boleslav 39 19 5 6 9 126:93 73 4. Liberec 39 19 5 4 11 117:87 71 5. Plzeň 40 19 4 6 11 125:99 71 6. Mountfield 39 19 4 3 13 112:92 68 7. Pardubice 39 16 5 3 15 104:109 61 8. K. Vary 39 15 5 2 17 109:127 57 9. Brno 39 13 5 4 17 104:111 53 10. Litvínov 39 11 7 3 18 93:112 50 11. Vítkovice 39 11 4 6 18 87:114 47 12. Olomouc 39 11 3 4 21 76:116 43 13. Zlín 39 9 3 3 24 82:126 36 14. Č. Budějovice 39 4 4 6 25 97:154 26