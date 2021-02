Ujčík udělil svůj nejvyšší trest: Kosticyn jel Rutarovi vyloženě naložit

Rozsudek na sedm utkání nepodmíněně byl v extralize naposledy udělen koncem října 2016 slovenskému útočníkovi Štefanu Ružičkovi ze Sparty za zákrok na libereckého Lukáše Vantucha. Trest vydal ještě Ujčíkův předchůdce Karel Holý. Už v září 2014 zastavil plzeňskému Ryanu Hollwegovi činnost na deset zápasů za faul kolenem na Tomáše Vlasáka, jenž tehdy působil v pražské Slavii.

Zámořský raubíř byl trestán opakovaně. Dopustil se recidivy a rejstřík měl stejně pestrý jako četná tetování, co ho zdobí po těle. V případě staršího z běloruských bratrů Kosticynů bylo přihlédnuto k tomu, že v extralize ještě potrestaný nebyl, což může znít i trochu legračně, pokud zvážíte, jak málo toho v české nejvyšší soutěži stihl v porovnání s tím, kolik toho v 36 letech za sebou má. Každopádně v extralize šlo o první závažný prohřešek. A zkoumat historii v jiných soutěžích extraligové disciplinárce nepřísluší.

Na internetu se dají vyhledat záběry ostrých hitů někdejšího útočníka Nashvillu a Montrealu v NHL. Jinak byl Andrej Kosticyn v tomhle ohledu čistý jak čerstvě napadaný sníh. Pouze v květnu 2012 ho Predators vyřadili s Alexandrem Radulovem během prvního kola play off na jeden zápas kvůli tomu, že si protáhli večerku.

„Trestám pouze na základě toho, co provedl v daném zápase, řeším jen extraligu. V ní platí sazba jeden až čtyři zápasy a v závažnějších případech pět až deset. Za mě to jasně spadá do této kategorie, byť nejde o úplně nejvyšší trest. Ale odpovídá tomu, čeho se Kosticyn dopustil. Aspoň, že se ještě neodrazil, nicméně polehčujících okolností se tam moc nenašlo. Nesnažil se hrát puk, bylo to provedeno zákeřně a dopadlo to nešťastně. Míň bych mu dát určitě nechtěl. A jsem si jistý, že v jiné lize by byl potrestán podobně,“ pravil Ujčík.

Rozhodnutí bylo podle něj jednoznačné. „Ze záběrů jasně vyplynulo, že šlo o odplatu za předchozí souboj u mantinelu, kdy ho Rutar trošku dohrál, ale čistě. Převládly emoce, během tří vteřin si ho Kosticyn našel. Do souboje přijel pozdě, Rutar protečoval puk a nebyl v držení kotouče. Kosticyn si musel být vědom, že ho nevidí, trefil se ze slepého úhlu. Nesnažil se, aby rána nebyla taková, ještě přidal důraz. Vyloženě mu jel naložit a přitom mu ublížil. Rutar utrpěl otřes mozku, měl zlomený nos,“ vysvětlil předseda disciplinární komise.

Nabízí se podobnost s tři roky starým zákrokem Martina Erata na karlovarského Tomáše Havránka. Ujčík tehdy napařil brněnskému lídrovi šest zápasů. Případ rozpoutal velké emoce, blížilo se play off. Erat se odvolal, jenže disciplinárka původní verdikt potvrdila. Výkonný výbor svazu však rozsudek zmírnil na pět utkání a útočník Komety stihnul začátek vyřazovacích bojů.

„Pořád to ale bylo vedeno čelně, ještě se vyzdvihovalo, že Havránek je malý, a být tam někdo jiný, trefí ho Erat do hrudníku. Ale pořád přece nesmíte soupeře přizabít. Rutar malý není a ještě dostal opožděný úder mimo svoje zorné pole. Kosticyn mu to chtěl vrátit. Údery do hlavy a krku jsou nebezpečné a hodně sledované. Hokej chce vidět hity, ovšem ne vedené tak, že trefím soupeře do hlavy a způsobím zranění. Hráče je nutné v tomto ohledu chránit,“ prohlásil vrchní soudce.

Proti trestu je možné se odvolat a vysvětlit svůj pohled před celou disciplinární komisí. Druhá možnost je požádat v polovině trestu o prominutí zbytku. Pardubice podle informací Sportu druhou možnost zvažují, samy Kosticyna nijak postihovat nebudou. Bělorus tak může víc trénovat, zlepšovat kondici a dohánět, co do svého příchodu zanedbal. „Uvidíme, jestli s něčím přijdou. Já určitě názor měnit nebudu,“ zdůraznil Ujčík.

NEJTVRDŠÍ TRESTY 10 zápasů Ryan Hollweg (Plzeň) září 2014 faul loktem 7 zápasů Andrej Kosticyn (Pardubice) únor 2021 zásah do oblasti hlavy a krku 7 zápasů Štefan Růžička (Sparta) říjen 2016 zásah do oblasti hlavy a krku 6 zápasů Jaroslav Kracík (Plzeň) leden 2021 seknutí rozhodčího 6 zápasů Martin Erat (Brno) únor 2019 zásah do oblasti hlavy a krku (zmírněno na pět)