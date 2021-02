Saša jede! Salák pomohl k obratu s Dynamem. Barulin mu gratuloval

Po utkání se liduprázdnou O2 arénou rozezněl Těžkej Pokondr. „Saša. Saša jede! Nemá chybu!“ zněla slova známé písničky. Do jejího rytmu se při odchodu do šatny vlnil dobře naladěný Alexander Salák. Do branky Sparty naskočil až po první třetině. Stav byl tou dobou nepříznivý, Pardubice vedly 3:1. Rudá mašina ale nakonec večer otočila a zvítězila 5:4 v prodloužení. Bodovala tak počtrnácté v řadě a udržela první místo tabulky.

Po minulém domácím utkání mluvil trenér Miloslav Hořava o tom, že je občas těžké udržet koncentraci hráčů na maximu. Sparta je první, daří se. Sbírá jednu výhru za druhou. A tak se stane, že občas pozornost zvadne.

Vyloženě v kabině ji tentokrát nechali Pražané na startu nedělního duelu s Pardubicemi. Sotva se stihli rozkoukat, už prohrávali v páté minutě 0:2. Na střídačce se okamžitě svolala bojová porada. Kouč Josef Jandač popadl fixu a zuřivě čmáral na tabuli. Snížení přišlo bleskově, minutu před sirénou ale Dynamu vrátil dvougólové vedení Tomáš Zohorna .

„Úplně zbytečné góly,“ kroutil hlavou obránce Tomáš Dvořák. „Trochu nám nešly nohy, něco jsme si k tomu před druhou třetinou museli říct. Pak se to zlepšilo, náš hokej se zvednul,“ přidal.

Po první třetině nezůstal ve sparťanské sestavě kámen na kameni. Jindy neprostupnou skálu trenéři rozbili a přeskládali. Ani jeden útok nezůstal kompletní. Do branky se postavil Alexander Salák , který vystřídal Matěje Machovského . „Asi v sedmnácté minutě jsem měl jasno, že s tím musíme zakvedlat,“ přiznal Jandač.

A nastartoval obrat. Dynamo mělo několik šancí, aby utkání čtvrtou trefou zlomilo na svou stranu. Dvakrát se na Saláka řítil osamocený Michal Pochobradský, zkušený gólman ho ale vyčapal. „Měli jsme dvě obrovské příležitosti, abychom odskočili na 4:1. Gól jsme nedali, a pak jsme sami dostali takovou nešťastnou bránu. Sparta byla o fous lepší, bohužel,“ litoval trenér hostů Richard Král.

Dvěma góly Spartu nakopl nečekaný střelec – obránce Tomáš Dvořák. Ten prožil v 25 letech první vícebrankový zápas kariéry. A dokonce nebylo daleko ani k hattricku. „Nemyslel jsem na to. I když nějaké šance jsem tam ještě měl. Ale nevadí, hlavní je, že se vyhrálo,“ usmál se.

Sparta - Pardubice: Jediným úspěšným nájezdníkem byl Lukáš Pech

Duel se nakonec dostal až do nájezdů, kde pro sebe uzmuli druhý bod rudí. Vítěznou trefu obstaral ranou mezi betony Konstantina Barulina útočník Lukáš Pech.

Podle helem obou gólmanů to v neděli vůbec vypadalo spíše jako duel ruské KHL. Salák ve Spartě chytá se svou starou přilbou z Petrohradu, Barulinovu hlavu zase zdobí barvy Atlantu Mytišci, již neaktivního klubu.

Salák však na chvíli musel důležitou část výstroje změnit. „Dostal jsem pecku do kebule a uletěl kus plastu, tak mi to kluci museli spravit. Trvalo to, tak mi Machy půjčil svoji masku,“ culil se. Oprava trvala minutu, ve vypůjčené masce si Salák připsal jeden zákrok.

V utkání jich jinak zapsal 19, inkasoval jen jednou. Ve čtvrtém utkání za Spartu vychytal třetí výhru. Rozhovor s ním pak v mixzoně na chvíli přerušil Barulin, který mu přišel pogratulovat.

Při odchodu do šaten se halou nesla píseň „Saša jede“. To samozřejmě Salákovi neuniklo. „Bylo to fajn. Nálada je obecně dobrá, daří se nám. Snad to bude pokračovat.“ Pražané vyhráli osmý duel v řadě, celkově bodovali už počtrnácté. V úterý se utkají o první místo s Třincem.

SESTŘIH: Sparta Praha - Pardubice 5:4sn. Lídr i přes špatný úvod přidal osmou výhru v řadě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:09. Tomáš Dvořák, 32:52. Tomáš Dvořák, 35:51. Tomášek, 53:20. Polášek, . Pech Hosté: 02:16. L. Horký, 04:29. Mikuš, 18:44. T. Zohorna, 49:50. Camara Sestavy Domácí: Machovský (21. Salák) – Němeček, Kalina, Polášek, Košťálek, Tomáš Dvořák, M. Jandus – Forman, Horák, Řepík (C) – Rousek (A), Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Říčka – Dvořáček, Vitouch, Kudrna – Zikmund. Hosté: Barulin (Klouček) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (A), Nakládal (C), Ďaloga, Bučko, Vála – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – L. Horký, O. Roman, Tybor – Štetka, Rohlík, Pochobradský. Rozhodčí Hradil, Kika – Brejcha, Gerát. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň)

