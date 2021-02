Vítkovický gólman Svoboda chytá dech, má druhou nulu v řadě

Bez práce Svoboda rozhodně nebyl. V Brně na něho šlo 24 střel, proti Zlínu mu jich statistici napočítali 37. Pravda, ne příliš nebezpečných, Zlín se v ofenzivě bez Honejska, Okála, Fryšary nebo Hermana trápí. „Bez gólů to není jak nastartovat,“ krčil rameny asistent Martin Hamrlík. „Nadřeme se na ně, hlavy nám klesly, byla to křeč. Brutální útlum.“

Dva zápasy v řadě bez inkasované branky Svobodu hodně těší. Psychiky ho vrací do bývalé pohody. „Jsem za nuly hodně rád, protože jsem se letos trápil,“ nezastírá. „Měl jsem problém, že jsem nebyl schopný dobrý výkon druhým zápasem potvrdit. Proto jsem z nul nadšený. Super je, že teď i my góly dáváme, to je velký rozdíl proti začátku sezony. Navíc kluci dobře blokovali střely, nepouštěli soupeře k dorážkám, měl jsem i štěstí. Jsem rád, že jsme to společně zvládli.“

Svoboda připouští, že o rok starší Dolejš, který už si ve Vítkovicích vysloužil smlouvu i do příští sezony, měl lepší fazonu. „Dan je dobrý gólman, to ukázal i loni. Chytal dobře a přechytal mě, takže prostor dostal on. Já se na sobě snažil dál pracovat, věděl jsem, že šanci zase dostanu.“

SESTŘIH: Vítkovice - Zlín, 3:0. Druhá nula Svobody v řadě. Hosté v Ostravě opět bez gólu

Trenér Miloš Holaň dával po příchodu k týmu výraznější šanci Dolejšovi i proto, že s ním měl velmi dobrou zkušenost z prvoligové Poruby. Nicméně se Svobodou do dalších bojů počítá. „Řešíme to zápas od zápasu,“ říká Holaň. „Mirek tady byl brán jako jednička, jsem rád, že se mu zase daří. A doufám, že mu to vydrží a bude v tomto trendu pokračovat.“

Proti Zlínu sice nemusel Svoboda vytahovat extra těžké zákroky, nebo řešit nebezpečná přečíslení, ale když bylo potřeba, byl na svém místě. Nejhezčí zákrok předvedl ve 47. minutě proti přesilovkové střele Jana Dufka. Ten po rychlém pasu do pravého křídla střílel pohotově z první, Svoboda bleskově švihnul lapačkou. Pochvalné klepání hokejek o mantinel poté bylo slyšet i ze zlínské střídačky. Efektní moment.

„Klíčové z mého pohledu je, že dáváme góly,“ zopakoval vítkovický brankář. „To gólmanovi strašně pomůže, když dokážeme odskočit do vedení a navýšit ho. Je větší klid a pohoda. To je pro mě obrovský rozdíl proti začátku sezony. Takhle musíme pracovat i dál, ať se dobře připravíme na play off. A v něm pak třeba i něco uhrát.“

Trenéra Holaně kromě brankářské formy těší i vzestupné výkony týmu. „Výborná defenzivní práce podpořená gólmanem. I produktivita mě těší, pochvala do kabiny. Jen přesilovky mě mrzí, z nich jsem byl zklamaný. Hráli jsme je moc staticky, chyběla jiskra, rychlejší přihrávka a rozhodnutí.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 43 27 3 5 8 162:95 92 2. Třinec 42 25 4 5 8 154:107 88 3. M. Boleslav 42 20 6 7 9 135:100 79 4. Liberec 41 20 6 4 11 122:89 76 5. Plzeň 42 20 5 6 11 135:107 76 6. Mountfield 42 21 4 3 14 120:100 74 7. Pardubice 42 18 5 4 15 112:115 68 8. K. Vary 42 15 5 4 18 115:140 59 9. Brno 42 13 5 4 20 110:124 53 10. Litvínov 42 11 8 4 19 102:122 53 11. Vítkovice 42 13 4 6 19 95:116 53 12. Olomouc 42 11 4 4 23 84:125 45 13. Zlín 42 9 3 3 27 85:137 36 14. Č. Budějovice 42 5 4 7 26 107:161 30