ONLINE + VIDEO: Sparta má po sérii! Padla s Vary. Dynamo - Olomouc 2:2

Po reprezentační přestávce přišel lídr o skvělou sérii. Hokejisté vedoucí Sparty po devíti výhrách v řadě doma nestačili na Karlovy Vary, které pražského rivala porazili 3:4 po nájezdech. Mladá Boleslav vyhrála 4:2 nad Plzní a udržela si třetí místo v tabulice. Třinec uspěl v divokém derby s Vítkovicemi (4:3) a díky zaváhání sparťánů ztráci na extraligový trůn už jen dva body. Liberec skolil Litvínov 2:1 v prodloužení a udržel se v elitní čtyřce. Hradec Králové nejtěsnějším rozdílem 1:0 porazil Zlín a připsal si třetí vítězství za sebou. Kometa po třech pádech v řadě v devítigólové přestřelce skolila 5:4 České Budějovice. Do sestavy Pardubic se vrací útočník Andrej Kosticyn a zrovna v duelu s Olomoucí, proti které dostal za zákrok na obránce Adama Rutara stopku od disciplinární komise. ONLINE přenosy a VIDEA z jednotlivých utkání sledujte na iSport.cz.

Černoch pokazil sérii "své" Spartě

Oba celky nastoupily bez reprezentantů, kteří se v neděli vrátili ze Švédských her. Zatímco ale Spartě se do sestavy vrátili uzdravení Sobotka a Jurčina, Karlovy Vary v O2 areně postrádaly řadu dalších hráčů. Nenastoupil Rachůnek, Pulpán, Mikúš, v brance chyběla jednička Novotný. I proto se do hry poprvé dostali šestnáctiletí útočníci Kulich a Rymon.

Kulich se postavil dokonce do středu prvního útoku a hned při svém prvním střídání si připsal plusový bod, byl totiž na ledě u vedoucí branky Koblasy po 38 sekundách hry.

Pražané ale ještě v první třetině dokázali zásluhou Poláška vyrovnat a poté, co přežili tři oslabení, se ve druhé třetině dostali do vedení. Rousek ještě ve 25. minutě svůj brejk nevyužil, o pár sekund později ale přihrál Formanovi na druhý gól Sparty.

Ve 27. minutě překonal Habala potřetí Kudrna, ale rozhodčí jeho gól v signalizované početní výhodě po chvilce pro předcházející ofsajd odvolali. Domácí to ale dlouho mrzet nemuselo. Následnou přesilovku využil již po 14 sekundách Košťálek.

V polovině zápasu sice Salák zlikvidoval brejk Redlicha, v pokračující akci jej ale překonal na brankovišti důrazný Vondráček. Blízko vyrovnání byl dokonce v oslabení Kohout, z rychlého protiútoku ale trefil jen tyč, což potvrdil i videorozhodčí.

Ve třetí třetině byla Sparta aktivnější, hosté hrozili z brejků. Jeden z nich jim vyšel v samotném závěru a dokonce v oslabení. Když byl v 59. minutě vyloučen Šenkeřík, zdálo se, že domácí v klidu zápas dohrají. Vondráček se však dostal do samostatného nájezdu a prostřelil Saláka.

V nastavené pětiminutovce se ani jeden z týmů neprosadil, vítěze tak určily nájezdy. Jako jediný se v nich v šesté sérii prosadil Jiří Černoch, odchovanec Sparty. Karlovy Vary tak vyhrály v Praze poprvé od října 2015.

Góly Domácí: 07:14. Polášek, 25:30. Forman, 26:30. Košťálek Hosté: 00:38. Koblasa, 28:54. Vondráček, 58:54. Vondráček, . Černoch

Mladá Boleslav - Plzeň 4:2

Mladá Boleslav - Plzeň 4:2

Góly Domácí: 45:21. Claireaux, 48:43. Jääskeläinen, 56:53. Allen, 58:02. Fillman Hosté: 36:34. Budík, 57:35. Čerešňák

Mountfield HK - Zlín 1:0

Mountfield HK - Zlín 1:0

Góly Domácí: 46:21. M. Zachar

Obrat Ocelářů v derby dokonal Růžička

Hosté vletěli do derby hodně zostra a už za 213 sekund měli dva góly navrch. Hned první střídání skončilo brankou, když v čase 0:48 se nadvakrát dorážkou prosadil Růžička a současně po 125 minutách ukončil neprůstřelnost Svobody. Ve čtvrté minutě nahodil puk směrem k domácí bráně od modré čáry Adámek, a protože Svobodovi v ose střely projelo několik hráčů, Adámkův pokus doplachtil až do síťky.

Divoký začátek ale přiživili i domácí. Z hostujícího tlaku se vysmekl obránce Koch, který se drze protáhl až před gólmana a zblízka zavěsil pod horní tyč. I díky rychlé kontaktní trefě se Vítkovice z hrozivého úvodu sebraly a po vyhraném vhazování se ve 14. minutě příklepem od modré čáry trefil Kovář.

Domácí v závěru první části stihli skóre v přesilovce dokonce otočit, když Lakatošovu vyraženou střelu v přesilovce si do vlastní brány srazil Doudera.

Třinec do druhé části sáhl ke změně gólmanů a nasazení Kacetla místo Štěpánka mělo rychlý efekt a impulz. Ocelářům stačilo pouze 169 vteřin k obratu. Kofroň doklepl za Svobodova záda ránu Martina Kovařčíka a vzápětí podnikli hosté další brejk, jenž precizním švihem zakončil kanonýr Růžička a zaznamenal už svůj sedmnáctý gól ročníku.

Brankostroj pak přece jen ustal, ale góly padnout mohly na obou stranách. Kacetlovi při Krenželokově ráně pomohla tyč a domácí nevyrovnali ani ve 48. minutě z trestného střílení, které po faulu na Hrušku neproměnil Irgl. Ostravané tak už necelé tři minuty před koncem odvážně sáhli ke hře bez gólmana a soupeře zatlačili, ale Lakatošova teč se mezi tyče nevešla a v tísni se neprosadil rovněž Mallet. Třinec tak derby vyhrál potřetí v sezoně.

Góly Domácí: 05:30. Koch, 13:21. L. Kovář, 19:12. Lakatoš Hosté: 00:48. Martin Růžička, 03:33. M. Adámek, 21:38. Kofroň, 22:49. Martin Růžička

České Budějovice - Kometa 4:5

České Budějovice - Kometa 4:5

Góly Domácí: 13:12. Z. Doležal, 16:55. Holec, 25:55. Z. Doležal, 58:26. Štencel Hosté: 21:15. Klepiš, 28:28. Klepiš, 31:21. Mueller, 45:58. Bondra, 49:01. P. Holík

Verva potrápila Bílé Tygr, rozhodl až Gríger

Hned v úvodu zahrozili Látal a po něm Gerhát, ale strážce hostující branky Kváča byl ve střehu. Favorizovaní Liberečtí byli směrem dopředu aktivnější, jenže domácí držel nad vodou spolehlivě chytající Godla a stav zůstal proto do první pauzy bezbrankový.

Ve druhé třetině měl příležitost Balinskis, ale pak se hrálo především před Godlou. Bílí Tygři přestříleli domácí v průběhu druhé dvacetiminutovky vysoko 17:5. Godla se však vyznamenal proti Musilovi, Grígerovi i Bulířovi, překonat ho nedokázal ani Birner.

Čekání na gól skončilo ve 38. minutě, kdy to zkusil Derner, kotouč se zvedl o Demelovo lýtko a Godla nestihl zareagovat. V posledních sekundách před druhou přestávkou byli domácí velmi blízko vyrovnání, když Jarůšek připravil puk do ideální pozice Zdráhalovi, ten však neuspěl.

V úvodních minutách třetího dějství hráli domácí dvě přesilovky, ale Kváča dál držel čisté konto. Místo toho zahrozil v oslabení Musil, jenže nedal. V 51. minutě se hostující gólman vyznamenal při Jarůškově šanci. Právě jasně nejlepší střelec týmu Vervy v sezoně se ale nakonec dočkal v čase 58:13 a poslal zápas do prodloužení.

V něm sice Godla nejprve vychytal Musila, ale pak přece jen převážil misky vah na stranu hostů Gríger, když Godla neměl hůl. Liberečtí tak porazili Litvínov ve vzájemných utkáních potřetí za sebou.

Góly Domácí: 58:13. Jarůšek Hosté: 37:44. Derner, 61:46. Gríger

Pardubice - Olomouc

Pardubice - Olomouc

Góly Domácí: 03:15. Poulíček, 07:29. J. Zdráhal Hosté: 06:53. V. Tomeček, 46:42. J. Knotek