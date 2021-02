Nabitý program? Vary přesto trénují dvoufázově. Potřebujeme dril, ví kouč

Na trénování není čas. Našvihaný program Tipsport extraligy to neumožňuje. Týmy nejvyšší soutěže zajely model rozbruslení, krátkých cvičení v nijak závratném tempu. Hlavně se fyzicky nevyždímat. Jinak to však vidí v Karlových Varech. Dvoufázová drezura, dril i v den zápasu. Cíl? Nahnat kondici na play of. „Tohle je jediná šance, jak můžeme přehrát kvalitnější týmy. Musíme je přebruslit,“ má jasno trenér a manažer Energie Martin Pešout.

Vítězné opojení po parádním obratu na ledě Sparty? Ne. V Karlových Varech dál pokračují v tvrdé práci. V prosinci otočili proti lídrovi soutěže ze stavu 1:4 na 5:4 v prodloužení. V pondělí pak triumfovali v nájezdech, když ještě v polovině zápasu prohrávali 1:3 a dvě minuty před třetí sirénou šli za jednogólového manka do čtyř.

„Sparta nás podle mě malinko podcenila. Když pak chtěla zabrat, my jsme vydřeli gól a snížili na 2:3. Od té chvíle byl ten zápas jiný. Viděl jsem na nich nervozitu, moc se jim nedařilo. I v oslabené sestavě, v jaké jsme byli, jsme vycítili, že by to mohlo jít. Podržel nás brankář Habal, posledních osm minut jsme měli tlak. Dva body jsou zlaté,“ hlásil v úterý odpoledne v rozhovoru pro Sport trenér Martin Pešout.

V sestavě chybělo elitní duo Jakub Flek – Tomáš Rachůnek. Nahradili je šestnáctiletí bažanti Jiří Kulich a Dominik Rymon. První jmenovaný odehrál skoro 12 minut, dokonce jel i nájezd. Rymon pak dostal sedm a půl minuty na ledě. „Upřímně, nečekal jsem, že jim v zápase dáme tolik prostoru. Byl jsem z nich sám mile překvapený. V trénincích jsem viděl, že v nich něco je, proto šanci dostali. Byl nesmysl tahat do Prahy po nároďáku unaveného Fleka, Rachůnek ještě taky není úplně doléčený,“ popsal Pešout.

Jedna šance a šupem zpátky do Chance ligy? „Po zápase jsem se rozhodl, že Kulicha nechám v týmu až do konce sezony. Bude hrát, dostane místo ve druhé lajně. Nejsem blázen, abych kluka, který patří v reprezentaci do 17 let k nejlepším, utopil ve čtvrtém útoku. To bych byl sebevrah,“ překvapil kouč a sportovní manažer Energie. „Jsme klub, který na hokejové mapě má mít přesně tuhle úlohu. Máme a musíme dávat šanci těmhle mladým talentům. To je přesně pro nás,“ přidal.

Energie dlouho mile překvapovala svými výsledky, hrála kolem čtvrtého místa, které je v tomto ročníku předělem pro přímou účast ve čtvrtfinále play off a rozšířeného předkola. Pak ale přišel propad. Série proher, velké oči splaskly.

Vrcholem zmaru byl debakl 1:6 od otloukánka soutěže z Českých Budějovic před dvěma týdny. „Tam to byl otřesný výkon. Další den jsme se s kolegy shodli, že elitní čtyřka je nenávratně pryč. Odstartovali jsme tedy brzkou přípravu na play off, začali jsme opravdu tvrdě trénovat. Byť se hraje třikrát v týdnu, šlápli jsme do toho,“ odkryl Pešout.

Zatímco jiné kluby nechtějí hráče v nabitém programu zavařit, Karlovy Vary jedou v tréninku na plné pecky. Ani v repre pauze hráči nedostali čas na odpočinek. „Měli jeden den volna. Další dva jsme pak jeli třífázový trénink. Jsme mužstvo, které potřebuje trénovat. Bez drilu velké týmy porážet nedokážeme. Náš styl hokeje je založený na fyzičce a na bruslení, kondice je základ. Na úkor některých výsledků jsme začali tvrdě trénovat. Hráči to vzali, za to jim patří velký dík.“

Klíčem bylo přesvědčit o správnosti cesty nejzkušenější lídry kabiny, která je v Energii jinak velmi mladá. „Zavolal jsem si ty kluky bokem, vysvětlil jim to. I díky nim to pak celé mužstvo vzalo. Pochopili, proč je teď budeme několik týdnů dřít z kůže. Hráči tomu musí věřit, zároveň ale potřebují co nejdřív vidět, že to přináší výsledky. Kdybychom měsíc prohrávali, bylo by to těžké. Uvidíme, jak to bude pokračovat, protože teď se hraje pět zápasů obden, což při našem úzkém kádru není ideální,“ vysvětlil kouč.

Smysl cesty? Nabušit fyzičku na maximum. V Energii si jsou dobře vědomi, že jde o jedinou možnost, jak v play off překvapit kvalitou kádru mnohem nabitější týmy.

„Moje zkušenost z posledních let je taková, že vůbec nezáleží na tom, s jakým soupeřem play off hrajete. Rozhoduje to, jak jste na něho sami připravení. Nedíváme se, kdo na nás vyjde, jestli budeme začínat doma nebo venku. Teď to musíme vyladit, bez skvělého pohybu neporazíme nikoho. Musíme být o krok rychlejší než soupeřovi beci. To je celé.“

Náročný dril hráči podstupují dokonce i v den utkání! „Také v pondělí před Spartou jsme měli dopoledne ostrý čtyřicetiminutový trénink. Dvě cvičení byla na rovnovážné situace pod tlakem v obrovském tempu. Žádný strach o to, aby hráči nebyli večer unavení, tam není. Mladé mužstvo potřebuje dobíjet baterky a dobíjí je tréninkem,“ doplnil Pešout.

Aktuální sezona Karlových Varů

KV táhne duo K+V

Že budou právě tihle dva nejlepšími střelci Energie, byste uhodli jen stěží. Petr Koblasa má na kontě 16 gólů, toho byste ještě možná trefili. Ale že dá Tomáš Vondráček 15 branek? To by netipnul nikdo. Než přišel před minulou sezonou do Karlových Varů, měl během tří ročníků na kontě dohromady jen 19 tref. Na západě Čech se ale chytil. Včera oslavil třicetiny, o den dřív dvěma góly sestřelil Spartu. „Sedí mi styl, jakým se ve Varech hraje. Zabydlel jsem se tu, našel klid. Sestavou nelítám nahoru dolů jako dřív jinde, to mi hrozně pomohlo,“ říká Vondráček. Na velký rozhovor s ním se můžete těšit o víkendu ve Sportu.

Nečekaný poklad v brance

Filip Novotný je jistota. Spolehlivý brankář, jednička, na kterou se tým může spolehnout. Totéž však platí také o jeho náhradníkovi, kterým je Vladislav Habal. V dubnu mu bude 30 let, extraligu pět roků nechytal. Působil na Slovensku, kde oblékal dresy Košic a Slovanu. Po minulé sezoně ale zůstal bez práce. Nakonec se vrátil domů, v půlce ledna se dohodl s Energií. „Už jsem ani nedoufal, že si naši nejvyšší soutěž zachytám. Spíš jsem počítal, že budu v Sokolově, tohle si moc užívám,“ přiznává gólman. Zatím odchytal tři zápasy. Dvakrát čelil Spartě, jednou Plzni. Skvělým výkonem se blýskl v pondělí, kdy pomohl k výhře 4:3 v nájezdech.

Mládí vpřed! To je cesta

Rok co rok se Karlovy Vary podobně jako například Plzeň vytasí s nadějnými mladými v extralize. Předevčírem dostali šanci šestnáctiletí Jiří Kulich a Dominik Rymon. Prvně jmenovaný zaujal natolik, že v A-týmu zůstane do konce sezony. Energie od příštího ročníku odstartuje nový projekt, který má do klubu nalákat talenty i z jiných klubů. „Budeme chtít přivést tři až čtyři špičkové kluky z každého ročníku od šestnáctky do osmnáctky, se kterými pak budeme pracovat. Vytvoří se jim na nadstandardní servis,“ říká kouč a manažer Mart Martin Pešout. Mladíky čeká dril kondice, dovedností, dohled odborníků na jídlo, ale také důraz na školu.