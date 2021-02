Zámorský hraje o smlouvu. Výkon musí gradovat, řekl po demolici Zlína

Jak se zrodila taková dominance?

„Velmi poctivě jsme se na to připravovali. Každý zápas chceme odehrát s maximálním výkonem. Myslím, že teď se nám to podařilo. Extra moc chyb tam nebylo. Plnili jsme plán, který nastolili trenéři. Říkali jsme, že nechceme ztrácet puky na modré čáře.“

Už jste si řekli, že je potřeba hrabat nadoraz?

„Určitě. Každý zápas je důležitý. Chceme se chystat na play off, brát to poctivě. Každý z nás se musí soustředit na svůj výkon. Už to musí gradovat. Play off, na které se všichni těšíme, už se blíží. Musíme naladit co nejlepší formu.“

Nepřišel vám soupeř odevzdaný?

„Zezačátku kluci bojovali. Asi mají deku. Je těžké hrát dole. My jsme si řekli, že chceme zápas dohrát ve stoprocentní koncentraci až do konce. Jsme rádi za to, jak třetí třetina dopadla.“

Jak vás baví vaše přesilovky, které tentokrát zafungovaly opravdu báječně?

„Je to super. Snažím se klukům vyhovět a nekazit jim to. Jsem rád, že s nimi hraju. Užívám si to. Všichni čtyři jsou výborní hráči. Hodně se na přesilovky díváme, bavíme se o nich. Snažíme se o precizní provedení.“

Už víte, kde budete hrát v příští sezoně? Prý se chcete vrátit do Švédska.

„Zatím nevím. Nechávám jednání na agentovi. Měsíc jsem se s ním nebavil. Doufám, že pracuje dobře. (úsměv) Snažím se hrát tak, abych tady mohl zůstat. Teď ale chci mít čistou hlavu. Když jsem šel do Komety, řekl jsem si, že chci hrát tak, aby byl pan Zábranský spokojený a nabídl mi novou smlouvu. Chci pomoct týmu tak, aby to vypadalo třeba jako dnes. V Brně se cítím super. Kluci v kabině jsou výborní.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Zlín 9:3. Berani si odvážejí devítigólový výprask

