Ocelová pěst zase mačká extraligu! Slovák Roman je expert na Pardubice

Jde z něj strach. Už ne jenom ze jmen na soupisce ale i podle toho, co Třinec předvádí na ledě. Pardubice aktuálně patří k týmům s lepší formou v extralize, jakmile však do nich praštila ocelová pěst ze Slezska, rozsypaly se. Zápas pomohl nasměrovat dvěma góly Miloš Roman a právě tady vidíte hlavní sílu výběru Václava Varadi. Neřešíte, formaci, která jde na led. Nemůžete si hledět jen Matěje Stránského. Teď se vytáhl slovenský mládenec s pracovním zařazením útok číslo 4.

Obr má zase svoji sílu. Vlažnější nástup do kalendářního roku, kdy v lednu sbíral Třinec porážky, je definitivně fuč. Když se zaměříte na posledních 11 utkání, vyhrál desetkrát. V Pardubicích byl dominantní. Chvíli svého soupeře griloval, chvíli pekl, nakonec ho vydusil. Dynamu chyběl Tomáš Zohorna , který spěchal místo na zápas k porodu a tahle absence byla extrémně cítit. Nebyl Zohorna, nebylo žádné přesilovkové komando Z, nebylo nebezpečí.

Oceláři hráli „varaďovský hokej“, který má jejich kouč rád. Co pojem znamená? Žádné jančení a ofenzivní bláznění. Kdybyste třineckému trenérovi nabídli, jestli vezme výsledek 9:7, nebo 1:0, ve 100 případech ze 100 volí druhou možnost. Na divočinu by vám kývl, leda kdybyste ho nachytali rozespalého ve tři ráno. Možná.

Vítězná parta svého soupeře nijak razantně nepřestřílela, přesto jste cítili, že jasně vládne od začátku do konce a ve všech herních činnostech. „Hlavně, aby to takhle pokračovalo. Důležité je, abychom se poctivě chystali na každý zápas. Soupeři se nás chtějí vytáhnout, proto my musíme být připraveni vždycky na sto procent,“ dobře chápe pozici obra jedenadvacetiletý útočník Miloš Roman. Třinec se v Pardubicích navíc vrátil na první místo, které na pár týdnů nechal Spartě.

Právě Roman všechno rozjel. Dal první dva góly, udeřil jako člen čtvrté lajny, dal svému týmu klid. Takovými zápasy může slovenský útočník vystoupat v hierarchii týmu postupně výš. Do Třince se vrátil před sezonou po třech letech v zámořské juniorce. Draftovalo ho Calgary, ale nakonec mu smlouvu nenabídlo, tak navazuje u Ocelářů tam, kde přestal.

Je za ním hodně zajímavá story, když ho na jedné rodinné oslavě nasměrovala do Česka rada bývalého fotbalového reprezentanta a nyní trenéra Stanislava Grigy. Miloš má ještě bráchu Michala a slavný příbuzný rodičům nadhodil, jestli by kluci neměli zkusit hokej za hranicemi. Nakonec se tak stalo.

Šest let jezdili bráchové autem na tréninky do Třince z Kysuckého Nového Města. Obvyklý režim? O půl páté vstát, vyrazit do Česka na trénink, který začínal v šest. A pak zase zpátky do školy na Slovensko. Michal teď hraje extraligu doma. Ale Miloš se vrátil do Třince pod trenéra Václava Varaďu, který ho vedl v třinecké juniorce.

Faktor náhody? U Romana nezazní

A Pardubice bude možná milovat. V prosinci jim dal první gól v extralize. Jak vidí na dresu písmeno „D“, evidentně to v něm evokuje „Dej Dalšího“. Teď se trefil zase. „Jsem za góly samozřejmě moc rád, že mi tam padly. Kluci mi pomohli, hlavně při druhé brance jsem dostal přihrávku, že jsem byl úplně sám. Ale znáte to, je opravdu jedno, kdo dává góly, zásadní je, aby se tým posouval dál, všechno šlapalo,“ vykládal pokorně.

Když s Milošem Romanem ovšem jeho gólové projektily rozebíráte, zarazí vás, že vlastně nikdy nezazní slovo o faktoru náhody. Měl dvě těžké situace, které vyřešil přesně, jak si přál.

Poprvé? Tečoval puk, který by možná letěl někam na horní plexi. „Zabrzdil jsem, že budu clonit brankáři. Vyletěla střela, snažil jsem se ji tečovat, bylo to cílené. Viděl jsem, že puk mířil nahoru, snažil jsem se ho poslat k zemi. Byl jsem rád, že se to podařilo,“ reagoval.

Dobře a pak druhá trefa. Vypálil křížem a našel díru v postoji Kosntantina Barulina. Tady byste možná čekali strategii, že se zavírají oči a následuje střelba. Jenže ne. „Viděl jsem tam právě mezeru,“ vysvětlil. „Počkal jsem si na pohyb brankáře a už jsem se pak jen snažil o co nejtvrdší ránu pod lapačku, jemu to propadlo. Byl to náročný úhel, vím, že jsem byl celkem na straně,“ uznal vyšší obtížnost zakončení. Tady mu Barulinův styl, kdy v brance často vlaje, hodně pomohl.

Roman může být dalším Kovařčíkem nebo Ciencialou, kteří si postupně v nadupané třinecké sestavě uhráli důležité místo. Na těžkou cestu našlápl slušně.

Miloš Roman v sezoně 2020/21 zápasy 26

góly 6

asistence 5

čas na ledě 13:19

SESTŘIH: Pardubice - Třinec 2:6. Hladká výhra Ocelářů. Sesadili z trůnu Spartu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32:45. Poulíček, 59:22. R. Kousal Hosté: 08:50. Miloš Roman, 22:58. Miloš Roman, 24:21. Marcinko, 33:18. M. Stránský, 36:01. Gernát, 46:33. Gernát Sestavy Domácí: Barulin (41. Klouček) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (A), Nakládal (C), Ďaloga, Hrádek, Bučko – R. Kousal, O. Roman, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – A. Kosticyn, Pochobradský, Tybor – L. Horký, Zeman, Kusý. Hosté: Štěpánek (Kacetl) – Gernát, M. Doudera, Freibergs, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Rodewald – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, Hrňa – Dravecký (A). Rozhodčí Hejduk, Kika – Ondráček, Špůr Stadion enteria arena

