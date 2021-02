ONLINE + VIDEO: Hradec uspěl v derby nad Dynamem. Kometa - Vary 2:1

Svačina skolil Středočechy při startu č. 700!

Ostravané do zápasu nastoupili bez kouče Miloše Holaně, který měl pozitivní test na COVID-19, ale ještě více improvizovat museli hosté, kteří díry po několika marodech museli zacelit i nasazením obránce Bernada do útoku.

Vítkovice po posledních vítězstvích znovu zahájily aktivně. Ale v úvodní rychlé přesilovce se neprosadily, a poté, co vzápětí musely naopak ubránit dvě přesilové hry soupeře, byly blízko vedoucí trefě, kterou však Kovářovi zastavila tyčka mladoboleslavské branky.

Ostravany znovu nastartovala jejich elitní formace, která poslední zápasy hraje v excelentní formě. Po kombinaci v přesilovce se z nepovedené Svačinovy rány stala asistence, kterou do hostující brány dopravil ve 28. minutě zblízka Krenželok.

I následující vítkovická přesila přinesla gól, tentokrát však na druhé straně. Chybnou vítkovickou rozehrávku zachytil Cienciala a sólo od modré čáry zakončil úspěšným blafákem.

Rychlou odpověď však zosnovala znovu první vítkovická řada a brejk s vyraženou Hruškovou ránu v 36. minutě dokončil dorážkou Pyrochta.

Domácí v úvodu třetí části přestáli další oslabení, jenomže sotva se vrátili do pěti, doklepl puk za Svobodu Bičevskis.

Reakce však snad ani nemohla být rychlejší. Už po 27 sekundách opět strhla vedení na vítkovickou stranu jejich vedoucí řada zásluhou Svačiny, který si vyměnil kotouč s Kochem a překonal Růžičku potřetí. Pro zkušeného útočníka šlo o jubilejní 700. start v extralize.

Vítkovice mohly přidat i uklidňující čtvrtou trefu, Schleiss ani Stach však puk do branky nedostali. Hosté tak v závěru mohli sáhnout k power play, ale domácí jejich závěrečný tlak přečkali.

Ohlasy trenérů

Radek Philipp (Vítkovice): „Jsme šťastní, že jsme vyhráli, protože to byl těžký zápas s výborným soupeřem. Do kabiny patří velká pochvala za to, jak jsme to zvládli. Na střídačce nám samozřejmě Miloš Holaň chybí, ale doufám, že jsme mu udělali radost vítězstvím. Byli jsme s ním v telefonickém kontaktu vždy mezi třetinami, kdy nám řekl své postřehy, které jsme pak předali hráčům v kabině.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Do zápasu jsme vstoupili dobře, měli jsme dobrý pohyb. Řekl bych, že první třetina byla herně vyrovnaná. Problém byl v tom, že vždy poté, co jsme srovnali skóre, jsme si vzápětí nechali dát hloupé góly. A ty vždycky srazí tým psychicky dolů. Hráčům rozhodně nemůžeme vyčíst, že by se nesnažili. Vyhrál ten chytřejší.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:09. L. Krenželok, 35:44. Pyrochta, 41:54. Svačina Hosté: 32:42. Cienciala, 41:27. Bičevskis Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, R. Černý, L. Doudera – L. Krenželok (C), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Irgl (A) – Mallet, Flick, Dej – Fridrich, Stach, Schleiss. Hosté: J. Růžička (Schwarz) – Dlapa (A), Pláněk, Moravec, Šidlík, Allen, Fillman, Bernad – Bičevskis, J. Stránský (C), P. Kousal – Najman (A), Šťastný, Cienciala – Claireaux, Jääskeläinen, Flynn – G. Szturc, Kotala, Polák. Rozhodčí Horák, Mrkva – Lederer, Rampír Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Liberec - České Budějovice 4:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:28. Birner, 15:38. Birner, 34:22. P. Jelínek, 59:00. P. Jelínek Hosté: 22:55. Z. Doležal, 47:24. Alderson Sestavy Domácí: J. Pavelka (Kváča) – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandić, Derner, T. Hanousek – Lenc, Gríger, Birner – A. Musil, Bulíř, Najman – R. Pavlík, P. Jelínek, J. Vlach – Rychlovský, Šír, D. Špaček – Průžek. Hosté: Strmeň (Čiliak) – Plášil, Vydarený, Slováček, Štencel, Kubíček, Lytvynov – Z. Doležal, Toman, M. Novák – Holec, D. Voženílek, Jonák – Gilbert, R. Přikryl, Beránek – Alderson, P. Novák, Karabáček. Rozhodčí Úlehla, Veselý – Lučan, Kis Stadion

Mountfield HK - Pardubice 2:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:02. Lev, 43:22. Jergl Hosté: 16:39. Poulíček Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Mazanec) – Graňák, Nedomlel (A), F. Pavlík (A), Šalda, Gaspar, Čáp, Váchal – Jergl, Kevin Klíma, Perret – M. Zachar, V. Růžička, J. Sklenář – J. Veselý, Lev, Smoleňák (C) – Kelly Klíma, Koukal, R. Pilař. Hosté: Klouček (Barulin) – J. Zdráhal, Mikuš, Nakládal (C), Ďaloga, Hrádek, J. Kolář (A), Bučko – Camara, T. Zohorna, R. Kousal – Blümel, Poulíček (A), Paulovič – Pochobradský, O. Roman, L. Horký – Kusý, Rohlík, Zeman. Rozhodčí Jeřábek, Šír – Ondráček, Špůr Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Zlín - Třinec 2:3

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:27. Šlahař, 58:36. Václavek Hosté: 04:28. O. Kovařčík, 36:17. M. Stránský, 50:54. Rodewald Sestavy Domácí: Huf (Kořének) – Řezníček, Žižka (C), M. Novotný, Ferenc, Suhrada, Nosek (A), Hamrlík – Kubiš (A), Fořt, Vopelka – Sebera, Honejsek, Šlahař – Chludil, P. Sedláček, J. Ondráček – Václavek, Karafiát, Dobiáš. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Zahradníček, Kundrátek, Freibergs, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Rodewald – Kofroň, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – Peterek. Rozhodčí Pešina, Šindel – Pešek, Malý Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Olomouc - Litvínov 1:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:27. Kolouch Hosté: 12:13. Irving, 44:17. F. Lukeš Sestavy Domácí: Lukáš (Konrád) – Ondrušek (A), A. Rutar, Vyrůbalík (C), Dujsík, Švrček, Valenta – Kunc, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, J. Káňa – Ostřížek, Strapáč, V. Tomeček – Burian, Kolouch, Olesz – Handl. Hosté: Godla (Zajíček) – Cibulskis, Balinskis, Kudla, Demel, Ščotka, Irving, Štich (A) – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – Látal, Gerhát, L. Stehlík – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – Zygmunt, Helt, M. Havelka. Rozhodčí Oldřich Hejduk, Tomáš Micka – Jakub Frodl, Vít Komárek Stadion Zimní stadion Olomouc

Kometa - Karlovy Vary

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:43. Zaťovič, 42:59. Mueller Hosté: 24:11. Kohout Sestavy Domácí: Klimeš (Vejmelka) – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Trška, Bartejs – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Plášek ml., V. Němec, Klepiš – Valský, Střondala, Vincour – Bondra, Kusko, Schneider. Hosté: F. Novotný (Habal) – Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Zábranský, Pulpán, Kowalczyk – Hladonik, T. Mikúš, Flek – Kulich, Vildumetz, Osmík – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý, Vondráček. Rozhodčí Hradil, Pražák – Gebauer, Hlavatý Stadion DRFG arena