Pokuty kvůli sudím: Král pyká za nevyslovenou kritiku, Salfický se přiznal

Výroky Krále na tiskové konferenci po utkání, které prohrálo Dynamo 1:2, se zabýval ředitel extraligy Josef Řezníček. „Vzhledem k tomu, že při jeho vystoupení pro sdělovací prostředky došlo k porušení ustanovení herního řádu ukládajícího klubům povinnost zajistit, aby v den utkání nikdo z hráčů, trenérů, členů realizačního týmu ani funkcionářů jakkoliv nehodnotil výkon rozhodčích, byl klub potrestán finanční pokutou v předepsané výši,“ vysvětlil Řezníček.

Pokutu zjevně udělil v souladu s podobnými přestupky z posledních let, kdy byly trestány i jakékoliv náznaky kritiky na adresu sudích, neboť Král nebyl konkrétní.

„První třetina byla z naší strany ustrašená. Pak myslím, že jsme byli další dvě třetiny jednoznačně lepším týmem. Akorát neproměňujeme šance, hrozně se nadřeme na gól, což nás poslední zápasy i sráží. Ale to hlavní, co dneska rozhodlo, komentovat nemohu, takže to je z mé strany všechno,“ řekl Král v hodnocení dohrávaného utkání 6. kola.

Předseda disciplinární komise Viktor Ujčík se pak na základě skutečností uvedených v zápise zabýval ve zkráceném řízení jednáním Salfického, který po skončení druhé třetiny stejného utkání vulgárním způsobem verbálně napadl rozhodčí při odchodu z ledové plochy.

„Vyžádané záznamy z bezpečnostní kamery klub s odvoláním na to, že z důvodu probíhající montáže reklamního prstence nebyla v provozu, nepředložil, Dušan Salfický nicméně tuto skutečnost potvrdil a uznal, že jeho jednání bylo chybou,“ uvedl Řezníček.

Salfického potrestal za „urážky, hrubé chování a slovní napadení“, při stanovení výše pokuty však zohlednil, že zástupce klubu svou chybu uznal a že za podobné jednání nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán.

