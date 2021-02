Řezníček o fungování extraligy: Nutit nám PCR testy nedává smysl

Richard Jarůšek oslavuje trefu do sítě Sparty • Pavel Mazáč / Sport

Ještě před necelými dvěma týdny se probíralo, zda je možné, aby se do hledišť aspoň zčásti vrátili diváci. Po dalším zvratu se řešilo, zda vláda zavře profesionální soutěže úplně. Podle vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného se jich chystaný tvrdý lockdown nedotkne. Sportovci se však musí opakovaně a povinně podrobovat PCR testům, což ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček odmítá. „Nedává to smysl.“ řekl Sportu.

Profesionální soutěže pokračují od podzimní uzavírky na základě výjimky, za dodržování přísných podmínek a pravidelného testování. PCR testy přitom povinně nařízeny nejsou. „Pokud nejsou dostupné, provádíme antigenní testy. Využívají jich všichni. Jestliže ministr (průmyslu) Havlíček mluví o masivním antigenním testování ve firmách a fabrikách, nedává smysl, aby nás nutili povinně přejít na PCR testy,“ pokračuje Řezníček.

Šlo prý nejspíš o přeřeknutí ve všem tom shonu a nervozitě. V extralize se od povinného zavedení pravidelných testů na koronavirus vyskytly pouze dva pozitivní případy. A to ještě v jednom z nich dotyčný přivezl nákazu z reprezentační akce v cizině.

Vzhledem k počtům prověřených a četnosti testů jde o mizivé promile. Za dodržování podmínek a pravidelné testování zodpovídají kluby. Statutář, tedy oprávněná osoba, čestným prohlášením potvrzuje, že se tak skutečně děje. Kdyby přišla kontrola nebo nemoc někde propukla ve větší míře, může dokázat, že klub splnil všechny podmínky a testy prověřovaných osob na COVID dopadly negativně. V opačném případě hrozí milionové pokuty.

To zároveň dokazuje, že antigenní testy jsou spolehlivé. A navíc výrazně levnější. „Jeden se dá pořídit do sta korun, zatímco PCR test stál na podzim 1700. Některé kluby se vyjednáváním a na množstevních slevách dokázaly dostat pod tisícovku, ale to je stále desetkrát víc zaplatí než za antigenní test. Přitom v účinnosti záchytů je rozdíl dvě až tři procenta,“ připomíná ředitel extraligy.

Řezníček byl na čtvrtečním zápase Sparty s Litvínovem, jenže nestihl korunovaci rekordmana Viktora Hübla, k níž došlo po jeho 809. bodu v první třetině. V tu dobu seděl v zákulisí pražské O2 Areny a psal dopis vládě, aby elitní soutěž nezavírala. Nejproduktivnějšímu hráči v jejích dějinách mohl na ledě pogratulovat až po skončení duelu.

Ve hře v tu dobu byla i budoucnost celé soutěže, která je schopna za dodržování stávajících podmínek schopna fungovat. Aby se mohlo hrát, byla extraliga připravená zavést ještě důslednější opatření a testovat častěji. Hokejová komunita se však udržuje v kontrolovaném stavu, po měsících v částečně uzavřené bublině zůstala na rozdíl od okolního světa situace klidná a nezhoršovala se.

Při testování dvakrát týdně a třech zápasech se aktéři navíc prověřují každých osmdesát hodin, zatímco stát slibuje zaplatit firmám čtyři testy do měsíce na každého občana. Četnější testování v hokeji podle Řezníčka není nutné.

„Pravidelné testování je zatím jediná cesta. Lékaři pracující v týmech se musí očkovat, ale účinnost vakcín zatím není zcela prověřená. Vyskytují se spousty bezpříznakových případů. Při výtěru nosu se nic nestane. Pokud bude někdo pozitivní, zůstane deset dní doma, tím se zamezí pohybu viru a jeho dalšímu šíření. Jestliže se netestuje, můžou se mezi námi pohybovat bezpříznakoví jedinci a nemoc roznášet,“ dodává extraligový boss.