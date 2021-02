Plzeň má zpět Gulaše! V Liberci jsme mohli loupit tři body, škoda…

Skousnout tuhle porážku nějaký čas potrvá. Plzeňští hokejisté hráli od 58. do 63. minuty v přesile, ale jen co se liberečtí hráči vrátili z boxů hříšníků, opatřili si bonusový bod. Naprosto klíčový v boji o účast v elitní čtyřce, která garantuje jistotu čtvrtfinále play off. Nyní ji díky porážce Hradce drží právě Tygři, navíc se na bod přiblížili rivalovi z Mladé Boleslavi. Plzeň ztrácí 5 bodů na postup. Mohla jen dva…

Jak moc vás štve a mrzí, že jste místo tří bodů odvezli jeden?

„Určitě je to málo. My jsme celý zápas tahali za kratší konec, nedokázali jsme chytit liberecké tempo. Na druhou stranu, přestože jsme měli tolik vyloučených hráčů (šest oslabení), podařilo se nám jejich přesilovky ubránit, byť to v některých fázích hodně hořelo. My když jsme pak přesilovku ke konci dostali, nedokázali jsme ji bohužel zužitkovat, což je velká škoda. Sahali jsme po třech bodech, což by pro nás bylo skvělé. Dalo by se říci, že bychom tady loupili… Bohužel bereme bod, domácí dva.“

Dolehla na vás v závěru tíha okamžiku?

„Nechci říkat, že je to těžké, ale po celý zápas jsme prakticky neměli přesilovku (dvě), skoro celou dobu jsme hráli pod libereckým tlakem, to pak na puku moc nejste. A když dostanete minut před koncem přesilovku pět na tři, tak byť jsme na ni šli samí zkušení hráči, nevyšlo to. Ale měli jsme si s tím poradit.“

Do postupové čtyřky vám schází pět bodů, jak je to pocitově daleko?

„Čekají nás ještě tři zápasy, ve hře je devět bodů, stát se může cokoli. Nic nebalíme, o čtyřku se určitě stoprocentně porveme. Jak se říká, děj se vůle boží. Věděli jsme, že nedělní zápas může být zlomový. Na druhou stranu, v téhle fázi se už chceme pomalu připravovat na play off, kde rozhodují i jiné věci. Tady v Liberci mně osobně některé věci chyběly. Mezi sebou si je vytkneme, povíme si o tom a do příštího zápasu to musíme zlepšit.“

Zápas měl od prvního buly grády, tempo, spoustu osobních soubojů, bodyčeků. Jak se vám osobně hrálo po dvoutýdenní pauze, kdy vaši parťáci stihli pět kol?

„Nebudu lhát, nebylo to úplně ono. Měl jsem problém, který mě nepustil do hry a kvůli němu byl hodně dnů úplně bez ledu. V určitých fázích jsem se trochu šetřil, pořád jsem v hlavě měl, aby se mi zranění nevrátilo. Nebylo to ode mě úplně ideální. Teď přicházejí důležité zápasy a v nich musíme doladit detaily, potřebujeme je vypilovat před play off. Jsem rád, že se nám další hráči budou vracet do sestavy. Potýkáme se s tím neustále, tahle sezona pro nás není úplně ideální, pořád nám někdo vypadává ze sestavy. Někdo se zraní, další se vrací zpátky, pak vypadne zase další, do toho máme hodně mladých kluků v týmu… Pořád se to lepí a skládá. Potřebujeme náš tým konečně zkompletovat a pak v play off necháme úplně všechno.“

Klíčový mohl být v zápase okamžik, kdy váš kumpán Jan Eberle v 31. minutě za stavu 1:0 pro Plzeň odvolal faul libereckého Jelínka. Za chvíli bylo srovnáno. Co jste skvělému gestu řekl?

„My všichni, když cítíme, že to faul na nás nebyl, tak ho prostě odvoláme. Je to úplně normální věc. Věřím, že totéž by udělali liberečtí kluci na druhé straně. Dnes se to stává skoro v každém zápase, já osobně už to považuju za téměř normální gesto.“

SESTŘIH: Liberec - Plzeň 2:1p. Výhra vrítila Tygry na čtvrté místo

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:22. Gríger, 62:36. Bulíř Hosté: 24:13. Kodýtek Sestavy Domácí: J. Pavelka (Král) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – D. Špaček, Šír, Rychlovský – A. Dlouhý. Hosté: Pavlát (Frodl) – Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang, L. Kaňák, Houdek – M. Lang, P. Musil, Gulaš (C) – Kantner, Kracík (A), Pour – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Michnáč, Přikryl, Rob. Rozhodčí Hradil, Vrba – Ganger, Rampír Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva Bez diváků diváků

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE