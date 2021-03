ONLINE + VIDEO: Sparta vede 7:2 nad Motorem. Boleslav - Hradec 2:2

Poslední hrací týden základní části hokejové Tipsport extraligy začíná. V 50. kole se Sparta na hřišti posledních Českých Budějovic pokouší dohnat vedoucí Třinec. Plzeň se v duelu se Zlínem snaží ještě zaútočit na elitní čtyřku. Tuhý boj o třetí místo svádí Mladá Boleslav proti Hradci Králové. O přímý postup do play off hraje rovněž Liberec v Karlových Varech. Vítkovice se snaží vylepšit si pozici do předkola proti Pardubicím. Na závěr se rozjetá brněnská Kometa pouští do zápasu s Olomoucí. Zápas mezi Třincem a Litvínovem byl ze závažných důvodů odložen. ONLINE přenosy a VIDEA z jednotlivých utkání sledujte na iSport.cz.