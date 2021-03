SESTŘIHY: Sparta smetla Kometu a ovládla základní část! Třinec padl

Nynější základní část Tipsport extraligy již zná svého vítěze! Stali se jím hokejisté Sparty, kteří v předposledním 51. kole zničili 5:0 Kometu Brno a zajistili si tak zisk Prezidentského poháru. K triumfu Pražanů přispěl i pád Třince, který prohrál 3:4 v Mladé Boleslavi. Bruslaři si naopak upevnili třetí místo v tabulce. Naději na elitní čtyřku stále drží Plzeň po hladké výhře 5:2 nad Hradcem Králové. Větší šanci na přímý postup do play off má ale Liberec, jenž doma smetl Zlín 5:2. Vítkovice porazily 4:0 Olomouc a vylepšily si umístění do předkola. Pardubice si vítězstvím 3:2 v prodloužení nad Karlovými Vary pojistily sedmé místo. Litvínov skolil poslední České Budějovice rozdílem 7:3 a vyhrál pošesté v řadě.