PROGRAM play off: Sparta na Hanáky, Dynamo míří do Boleslavi. Třinec čeká

Základní část Tipsport extraligy je již minulostí. Začínají boje o titul! O postup do čtvrtfinále play off se poperou Plzeň, Hradec Králové či Kometa • koláž iSport.cz

Play off české extraligy zná první čtvrtfinálové série. Sparta se jako vítěz základní části postaví Olomouci. Kouč Vladimír Růžička s Hradcem Králové vyrazí do Liberce • koláž iSport.cz

Čtvrtfinále play off české extraligy už zná téměř všechny účastníky! Postup do dalšího kola oslavily Pardubice, které si zahrají s Mladou Boleslaví • koláž iSport.cz

Dlouhodobá část sezony už je minulostí, nyní už jsou v plném průběhu boje o Masarykův pohár! V rámci extraligového play off (Generali Česká pojišťovna play off) pokračuje předkolo, ve kterém Kometa svádí pikantní souboj s velkým rivalem z Vítkovic. Jinak už je o soupeřích pro čtvrtfinále téměř jasno. Olomouc po senzačním postupu přes Plzeň narazí na Spartu. Do dalšího kola se hladce dostal i Hradec Králové, jenž se postaví Liberci. Pardubice po vyřazení Karlových Varů potáhnou na Mladou Boleslav. Třinec čeká na jednoho z dvojice Vítkovice/Kometa. Nový mistr české nejvyšší soutěže může být znám nejdříve 23. dubna. V článku iSport.cz si prohlédněte kompletní program vyřazovacích bojů.