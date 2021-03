Vitáskovi hrozili civilním soudem. Ujčík faul na Lakatoše trestat nebude

„Zákrok byl veden čelně na protihráče, který byl v držení kotouče,“ popsal šéf disciplinárky pro hokej.cz. „Na jeho úhybný manévr reagoval hráč tím, že vystoupil proti směru jeho jízdy a zasáhl ho do pravé nohy.“ Ačkoliv se jednalo o nedovolený zákrok, nenaplňuje podle Ujčíka podmínky pro další potrestání. Řízení s Vitáskem proto zastavil.

„Za zásadní pro rozhodování označil skutečnost, že hráč nevedl svůj zákrok tak, že by přenesl váhu na stojnou nohu, kterou by následně vystrčil proti směru jízdy protihráče, ale naopak, že bezprostředně před střetem ve snaze jeho razanci snížit pravou nohu odlehčil,“ píše se v oficiálním zdůvodnění, proč nebyl obránce potrestán.

Ondřej Vitásek zastavil Dominika Lakatoše v závěru první třetiny, sudí Roman Mrkva a Pavel Obadal ho potrestali dvěma minutami za faul kolenem. Klíčový muž vítkovického týmu, který zažívá životní sezonu (48 zápasů/ 23+19), se v bolestech zhroutil na led. Na nohu nemohl došlápnout. Zápas pro něho skončil a vypadalo to i na předčasný konec sezony. I proto se Daniel Kysela pořádně rozohnil. Byl připravený se obrátit i na civilní soud.

„Vitásek byl ve stoje, šel do protipohybu,“ popisoval svůj pohled Kysela. „Jediné, co mohl udělat, aby Lakatoše zastavil, dát tam nohu. Tyhle fauly jsou stejně likvidační, jako údery na hlavu. Z toho jsou taková zranění jako zkřížený vaz, menisky, zlomená noha klidně pod kolenem. To jsou zranění třeba na tři měsíce.“

Kysela byl v první chvíli připravený se obrátit i na civilní soud. „Budu o tom mluvit s právníky, už jsem jim volal,“ přitakal. „Civilní žalobu budu sám za sebe - klub s tím nemá nic společného - zvažovat. Tyhle věci mi lezou krkem. Ano, je to těžko dokazatelné, ale bavme se o tom. proč máme tyhle věci tolerovat? Když to jde ze hry, z tvrdé hry, nic proti tomu, hokej není pro panenky. Ale tohle je za mě evidentní úmysl.“

Liberecký obránce Ondřej Vitásek, který si v minulosti i jeden zápas za Vítkovice zahrál, se bránil. „Co můžu říct?“ snažil se popsat ostrou srážku ze svého pohledu. „Laky jel, nešťastně jsem na něho vystoupil. Nemyslím, že to bylo surové, zůstal jsem stát. Neviděl mě, měl hlavu dole. Narazil do mě.“

Svému bývalému spoluhráči z Liberce se hned na ledě snažil omluvit. Přestože ho Lakatoš v bolestech nevnímal. Po zápase se také zajímal o jeho stav. „Ptal jsem se kluků, snad by to nemělo být vážné. Snad koňar. Určitě se o tom i s Lakym ještě pobavím, protože se známe, jsme dobří kamarádi, Mrzí mě to strašně moc, není to o tom, že by člověk chtěl někomu ublížit. V hokeji se občas takové souboje stávají. Doufám, že bude brzy v pořádku a bude moct hrát.“

