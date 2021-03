Kometa musí jednat! Klimeš místo Vejmelky? Jsem pro, říká legenda

Hned na začátku ročníku kouč Libor Zábranský veřejně oznámil, že číslem jedna je pro něj Karel Vejmelka. Na tuto roli byl několik let připravován a po odchodu Marka Čiliaka nastal jeho čas. Když dostal v posledním kole základní části proti Pardubicím volno, bylo jasné, že rozjede play off. Jenže teď stojí Kometa na prahu vyřazení a chce to razantní tah. Hodit do kabiny granát, zatřást se zavedenými schématy. Je pravděpodobné, že se v sobotu postaví do branky Lukáš Klimeš.

Hodit dvě těsné ostravské porážky (1:2p, 1:2) na Vejmelku je samozřejmě nesmysl. „Karel chytá dobře,“ říká centr Petr Holík. Platí, že na brankáře se nesahá. Zvlášť ve vyřazovací části jsou hýčkáni, spoluhráči za nimi stojí. Každý si uvědomuje, o jak citlivý post se jedná. Pokud vyloženě nevybouchnou, není důvod do nich rýpat.

Vejmelka dostal od Vítkovic celkem čtyři góly. Vyčítat si může ten v prodloužení prvního duelu, kdy neudržel nahozený puk. Čistou hlavu asi neměl ani po Svačinově vítězné trefě ve druhé partii, při níž se nechal vylákat z branky Mikyskovým manévrem a soupeř pak zakončoval do prázdné klece. „Mančaft vyloženě nepodržel,“ myslí si bývalý obránce Jaromír Meixner, pětinásobný ligový mistr.

Podle něj je na místě zkusit Klimeše. Radši by ale viděl v akci ještě jiného borce. „Když tam vlezl fantom Čiliak, dát mu gól bylo skoro nemožné. Škoda že už nejde povolat on,“ usměje se vitální osmdesátník v narážce na slovenského gólmana, který vyčapal Kometě dva tituly. Tuhle sezonu strávil v Českých Budějovicích a vedl si daleko hůř než Vejmelka s Klimešem. Spasitele je třeba hledat jinde. „Vejmelka není silná jednička. V základní části to určitě neprokázal,“ soudí Meixner.

Na druhou stranu, výrazně odskočený brankář v celé extralize není. Doba je jiná, kluby si drží vyrovnané dvojice či trojice. „Dřív si stoupnul do brány Vláďa Nadrchal a Karla Ševčíka tam pustil dvakrát za sezonu. Takové jedničky už dneska nejsou. Gólmani na sobě mají stokilovou výstroj, do toho ten tlak. Zápřah je větší,“ upozorňuje.

Šestadvacetiletý Klimeš přišel do Brna předloni s vizitkou dvojnásobného nejlepšího gólmana Chance ligy. V Přerově byl za hvězdu. Pro Kometu je zatím dvojkou, vesměs spolehlivou. O tom, že začne předkolo na střídačce, pravděpodobně rozhodl až finiš dlouhodobé části. Klimeš odchytal poslední dva zápasy na Spartě (0:5) a s Pardubicemi (2:5), nesedly mu ideálně. V nich si pokazil výborné statistiky. Dal tím trumfy do rukou konkurentovi a ulehčil trenérovi rozhodování. Je nyní znovu na řadě?

Paradoxní je, že v sezoně dosud Klimeš proti Vítkovicím nenastoupil ani na minutu. Osmnáct startů zapsal proti jiným celkům. Ve všech čtyřech duelech základní části byli v akci Vejmelka s Miroslavem Svobodou. V předkole je to kvůli Svobodově nákaze covidem zatím souboj Vejmelka-Dolejš.

Ať bude v brance kdokoliv, Kometa musí přidat zejména v ofenzivě. „Pokud chce porazit Vítkovice třikrát po sobě, což je setsakramentsky těžké, bude muset být výkon ve finální fázi diametrálně odlišný. Na jeden vstřelený gól vyhrajete jednou za deset let,“ říká Meixner s nadsázkou. „S výjimkou první pětky se ostatní na podzim oddali zimnímu spánku a od té doby se neprobudili,“ dodává nespokojeně brněnský patriot.

Naopak hra Vítkovic ho zaujala. U Holaňových svěřenců pozoruje jasný taktický plán. „Je vidět, že mají Kometu přečtenou. Vědí, jak mají bránit její přesilovku. Vytěsnili při ní Muellera až kamsi za plot,“ dodává s lehkým úsměvem.

Brankáři Komety v základní části Karel Vejmelka (24) Lukáš Klimeš (26) 35 zápasy 18 91,13 % úspěšnost zákroků 91,71 % 2,79 průměr gólů 2,74 3 čistá konta 1 14/21 výhry/prohry 10/5

Vejmelka v předkole zápasy 2 zákroky 43 průměr gólů 2,00 úspěšnost zákroků 91,49 %

