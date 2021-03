Gulaš po vyřazení: Nasr***st, tak brzký konec jsme si nepředstavovali

Byl to hořký a krutý konec. Olomouc v domácí „plecharéně“ urvala vítězství 2:1 a postarala se o malou senzaci. Ve čtvrté vzájemné sérii play off s Plzní v pěti letech poprvé zvítězila. V předkole to byl s nejvýš nasazeným týmem rychlý proces. Po třech porážkách o jediný gól jsou ze hry venku Západočeši, kteří v základní části hmatali dokonce po elitní čtyřce. Hanáci ve čtvrtfinále narazí na Spartu. „Určitě jsme si nepředstavovali, že bychom skončili takhle brzy,“ přiznal plzeňský kapitán Milan Gulaš, jemuž v celé sérii soupeř nedopřál ani bod.

Jak se cítíte bezprostředně po nečekaném vyřazení?

„Co cítím? Mám to říct česky? Nasranost. Jsme všichni nasraní. Tenhle týden se nám nepovedl, všichni jsme zklamaní z toho, že se nepodařilo sérii otočit, od začátku až do konce jsme víceméně tahali za kratší konec. Určitě jsme si nepředstavovali, že bychom skončili tak brzy. Ale Olomouci je potřeba pogratulovat, hrála fantasticky. Měli jsme to těžké.“

V celé serii jste se bodově neprosadil, a nejen vy. Čím to bylo?

„Hráli výborně osobní obranu, všechno zdvojovali, byli fantasticky připravení.“

Zápasy se hodně podobaly. Na začátku jste dostali gól a pak to bylo spíš marné nahánění…

„Vždycky to bylo o prvním gólu. Tentokrát taky to samé. Prvních devět minut nepustíme Olomouc z pásma, pak jednou ujedou a je to gól, potom už je to těžké. Každý zápas byl jak přes kopírák. Škoda, protože jeden týden zahodí celoroční práci. Devět měsíců dřeme, v tomhle ročníku jsme to měli jak na houpačce. Byla to divná sezona ve všech směrech, měli jsme plno zraněných hráčů, pořád to nějak lepili. Na druhou stranu se zapracovalo plno mladých kluků a to je určitě skvělý příslib pro Plzeň.“

Říkáte pro Plzeň. Sehrál jste za indiány poslední zápas?

„Na to teď nebudu odpovídat.“

