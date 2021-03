ONLINE + VIDEO: Vítkovice - Kometa 0:1. Rychlý zásah, trefil se Valský

Poslední a rozhodující bitva série. Hokejisté Vítkovic mají výhodu domácího prostředí v pátém duelu předkola play off proti Kometě. Brno nedokázalo soupeře ani jednou udolat v základní hrací době, ale přesto může být postupujícím. Všechna předchozí utkání skončila o jediný gól, tři ze čtyř došla do prodloužení. Kdo uspěje v nejvyrovnanější sérii předkola a postoupí do čtvrtfinále, kde vítěze čeká souboj s Třincem? Sledujte ONLINE a VIDEA ze zápasu od 19 hodin na iSport.cz.