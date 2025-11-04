Ostrava ukázala Nové Bazaly. Ředitel Baníku: Období ve Vítkovicích bude zapomenuto
Plánovaný nový domov Baníku nabral reálné obrysy. Ostrava vybrala pro stavbu Nových Bazalů vítězný architektonický návrh, který nejlépe reagoval nejen na zadání města, ale také na zásady návrhů nejmodernějších fotbalových stánků. Postaralo se o něj studio L35 Arquitectos S.L.P. z Barcelony, které realizovalo už 200 projektů na čtyřech různých kontinentech. Stadion s kapacitou 19 500 až 20 000 míst by se měl začít stavět kolem roku 2029 po dokončení projektové přípravy.
Baník a Bazaly k sobě zákonitě patří. Poslední utkání na ikonickém místě odehráli Slezané v roce 2015 s pražskou Duklou, od té doby ale nastupují do domácích utkání na deset kilometrů vzdáleném Městském stadionu ve Vítkovicích.
Za pár let by to už ale platit nemělo. Ostrava totiž chystá postavit zbrusu nový stánek určený primárně pro fotbal, konat by se na něm však měly také veřejné akce. V jeho útrobách budou restaurace, fanshopy, muzeum či klubové zázemí.
„Jsem přesvědčený, že to vyjde. Od začátku cítíme od města obrovský drajv, aby byl projekt dokončený. Věřím tomu, že dneska už je ta fáze fakt daleko. Je znám vítěz architektonické soutěže, která byla mezinárodní a za účasti věhlasných studií. Věřím tomu, že Nové Bazaly budou stát a stanou se dalším symbolem města,“ říká výkonný ředitel Baníku Michal Bělák.
„Jsem rád, že se město rozhodlo vrátit Baník zpátky na Bazaly, protože tam patří. A že to období, kdy hrál Baník ve Vítkovicích, bude zapomenuto z pohledu, že tam opravdu nejsme doma. Přijedeme tam před zápasem v den utkání, od začátku do konce sezony hrajeme venku a ne doma,“ navázal.
Během úterního dopoledne odprezentovalo Statutární město Ostrava vítězný architektonický návrh, který obstaralo designové studio L35 Arquitectos S.L.P. z Barcelony. To realizovalo už 200 projektů na čtyřech různých kontinentech a zaměstnává přes 200 odborníků. Mezi jeho nejznámější realizace patří například rekonstrukce Santiago Bernabéu v Madridu či stadiony v La Paz a Dubaji.
Do poroty mezinárodní soutěže zasedli renomovaní architekti v čele Valerií Mulvinovou z Dublinu, mezi dalšími členy nechyběli ani zástupci Baníku či města Ostravy. Přizváni byli i odborníci různých specializací, které se týkaly nejen sportu, ale i udržitelnosti, bezpečnosti nebo finančního plánování.
Model financování se diskutuje
Nový stadion by měl být certifikován podle standardů BREEAM a obsahovat nejnovější technologie v oblasti udržitelnosti a energetické účinnosti. V současnosti jsou jeho náklady odhadovány na 2,5 miliardy korun s tím, že se finální částka v dalších stupních projektové přípravy zpřesní. Kapacita stadionu, který by mohl být dokončen v roce 2031, se bude pohybovat v rozpětí 19 500 až 20 000 míst.
„Tento projekt nemá nepřítele ve stávajícím zastupitelstvu. Ať je to z řad koaličních stran, nebo opozičních. Je obrovský předpoklad, že i kdyby se situace po komunálních volbách vyvinula do jiného stavu, než je dnes, tak tento projekt bude určitě pokračovat. Shoda jak ve veřejnosti, odborné veřejnosti nebo na místní politické scéně byla jednomyslná,“ ujišťuje ostravský primátor Jan Dohnal.
Bude se na výstavbě stadionu podílet i Baník? „V současné době se model financování diskutuje, takže zatím sám nevím. Diskuse probíhá, není to jen o stavbě samotné, ale i o provozu. Dneska je situace taková, že Baník je v nájmu ve Vítkovicích, takže i pro nás bude návrat na Bazaly novum. Stadion nebude Baníku, bude města, ale jak to celé bude finančně fungovat, se teď řeší,“ prozrazuje Bělák.
Zajímavostí je, že v návrhu Nových Bazalů došlo k analýze každé sedačky podle dvou klíčových parametrů, které zajišťují kvalitu výhledu: hodnoty C a rotace krku. Hodnota C představuje vertikální vzdálenost mezi zornou linií diváka a temenem hlavy osoby sedící před ním, přičemž podle soutěžních požadavků je ideální hodnota C stanovena na 90 mm.
Druhým parametrem je úhel, o který musí divák otočit hlavu, aby sledoval dění na hřišti. Úhly přesahující 30 stupňů mohou způsobovat nepohodlí, z toho důvodu byla geometrie hlediště upravena tak, aby se nutnost otáčení hlavy minimalizovala. Zároveň žádné sedadlo nebude od nejvzdálenějšího rohu hřiště dál než 150 metrů, což je mezinárodně uznávaný standard pro kvalitní výhled.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu