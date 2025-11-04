Předplatné

Jak vyléčit Slovácko: tvrdá ruka, posily i změna smýšlení. Koho skautoval Frťala?

Od odchodu Martina Svědíka odvolalo Slovácko už třetího trenéra - po Romanu Westovi a Ondřeji Smetanovi to schytal Jan Kameník. V Uherském Hradišti jsou sice mnohem hlubší problémy, ale jako první musí klub vyřešit právě post nového hlavního kouče. „Kdo se nabízí? Jiří Vorlický? Radoslav Látal?“ ptá se redaktor Michal Kvasnica v pořadu Liga naruby ZOOM. „Někteří hráči mohou mít pocit, že zosobňují klub. Krátkodobě to chce trenéra, který to zvládne rozstřelit,“ naznačuje jeho kolega Bartoloměj Černík, že tým potřebuje tvrdou ruku.

Zoom navazuje na pondělní Ligu naruby a rozebírá témata, na která nebyl v hlavním díle prostor. Redaktory zde neuslyšíte dlouho mluvit o mainstreamových tématech Slavie, Plzně, Sparty či Baníku. Mnohem více se během sezony řešil boj o poslední vstupenku do Evropy, prostředek ligové tabulky, barážové příčky i úplné dno.

Co také v pořadu zazní:

  • Kolik a jaká jména pro Slovácko se nabízí?
  • Co říkají na střeleckou mizérii týmu data?
  • Co změnit na přestupové strategii?
  • Koho Zdenko Frťala skautoval ve druhé lize?
  • Kdo v Karviné roste pro velký klub?

Nový kompletní díl pořadu Liga naruby Zoom najdete každé úterý od 18.00 na www.liganaruby.cz a v sekci Premium na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Plzeň1474325:1425
5Olomouc1465314:823
6Zlín1465319:1523
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1455420:2020
10Bohemians1444612:1616
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1425714:2111
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

