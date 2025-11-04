Jak vyléčit Slovácko: tvrdá ruka, posily i změna smýšlení. Koho skautoval Frťala?
Od odchodu Martina Svědíka odvolalo Slovácko už třetího trenéra - po Romanu Westovi a Ondřeji Smetanovi to schytal Jan Kameník. V Uherském Hradišti jsou sice mnohem hlubší problémy, ale jako první musí klub vyřešit právě post nového hlavního kouče. „Kdo se nabízí? Jiří Vorlický? Radoslav Látal?“ ptá se redaktor Michal Kvasnica v pořadu Liga naruby ZOOM. „Někteří hráči mohou mít pocit, že zosobňují klub. Krátkodobě to chce trenéra, který to zvládne rozstřelit,“ naznačuje jeho kolega Bartoloměj Černík, že tým potřebuje tvrdou ruku.
Zoom navazuje na pondělní Ligu naruby a rozebírá témata, na která nebyl v hlavním díle prostor. Redaktory zde neuslyšíte dlouho mluvit o mainstreamových tématech Slavie, Plzně, Sparty či Baníku. Mnohem více se během sezony řešil boj o poslední vstupenku do Evropy, prostředek ligové tabulky, barážové příčky i úplné dno.
Co také v pořadu zazní:
- Kolik a jaká jména pro Slovácko se nabízí?
- Co říkají na střeleckou mizérii týmu data?
- Co změnit na přestupové strategii?
- Koho Zdenko Frťala skautoval ve druhé lize?
- Kdo v Karviné roste pro velký klub?
Nový kompletní díl pořadu Liga naruby Zoom najdete každé úterý od 18.00 na www.liganaruby.cz a v sekci Premium na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu