Klouček pochytal, co šlo, Pardubice zabraly pozdě: Nesráželi jsme se

Po předkole jste byli ve velkém laufu. Přešli jste přes Karlovy Vary, stíhali s nimi bruslit. Je teď velká facka, že vás Boleslav 40 minut válcovala?

„První dvě třetiny jsme určitě nehráli tak, jak bychom si představovali. Chtěli jsme navázat na výkony ve Varech, což se nám ale úplně nepovedlo. Nesráželi jsme se, ani jsme neměli moc střel. Začali jsme hrát až třetí třetinu, ale to bylo už asi pozdě. Šancí jsme sice na konci měli už docela dost, ale škoda, nic tam nepadlo. Minimálně se ten konec zápasu dá brát jako dobrá zpráva z toho pohledu, že s Boleslaví můžeme hrát. Víte, jak se to říká, přijde nový den, porážku hodíme za hlavu a začneme lépe.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:31. A. Zbořil, 59:38. Ševc Hosté: Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Šidlík, Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Allen – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Klouček (Barulin) – Vála, Nakládal (C), Mikuš, Ďaloga, J. Kolář (A), Hrádek, Bučko – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – L. Horký, O. Roman, Rohlík – Pochobradský, M. Kratochvil, A. Kosticyn. Rozhodčí Hodek, Horák – Frodl, Komárek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Po dvou třetinách měla Boleslav 36 střel, motala vás. Bylo hodně náročné čelit téhle kanonádě?

„Věděl jsem, že Boleslav bude střílet hodně. Už na videu jsme si při přípravě ukazovali, že to zkouší hodně přes obránce. A hned v první minutě to začalo, pustili to tam na mě přes beka. V zápřahu jsem byl, ale zase je to lepší, než abych tam stál a jen se díval. Navíc se s tím opravdu dalo počítat, když jsme tady hráli na konci základní části, měli 51 střel. Tentokrát bylo dobře, že se nám dařilo dlouho aspoň držet výsledek o gól. Škoda, že tam pak nic nespadlo i na druhé straně.“

Mladá Boleslav - Pardubice: Bruslaři skórovali, hra však byla těsně před tím přerušena

Zdálo se, že v prvních dvou třetinách tým před vámi hlavně rychlostně nestíhá, z toho plynuly i pardubické fauly. Houkl jste si někdy na spoluhráče, že tohle není úplně ono?

„Chyby často pramenily z našich věcí, no. Boleslav dobře napadala, nám se třeba nepovedlo vyvézt puk. Nebylo to takové jako ve Varech. Neřekl bych, že by byli víc odpočinutí, my si oddechli taky. Navíc jsme měli být zase rozehraní, ale přitom první dvě třetiny jsme nepředváděli to, co bychom si představovali v play off. Pak je tedy otázkou, jestli se Boleslav tak zatáhla, ale my byli celou poslední třetinu u nich. Takhle to od nás každopádně mělo vypadat od začátku.“

Ve druhé třetině dala Boleslav dva góly, ani jeden neplatil. Nejdřív rozhodčí pískl před zakončením, pak viděli kopnutí puku do brány. Prožíval jste tyhle chvíle hodně?

„U toho prvního jsem byl v klidu, byl jsem si jistý, že gól padl po odpískání. Při tom druhém jsem ale počítal s tím, že bude gól, protože v té rychlosti jsem si myslel, že puk trefil našeho obránce. Nakonec to dopadlo jinak. Celkově byl ale problém, že jsme měli hodně vyloučených, bere to hrozně moc sil. Nesmíme být vylučovaní tolik.“

Mladá Boleslav - Pardubice: Domácím nebyl uznán ani další zásah! Video odhalilo Kousalovo kopnutí

Takže úkol pro pátek je chytit zběsilé tempo a zůstat v pěti?

„Samozřejmě, každé oslabení vám sebe síly, na led chodí speciální formace a někteří hráči se pak vůbec nedostanou do tempa.“