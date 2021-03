Čihák sundal klapky. Kontroloval v Plzni žákovské, teď je žádaný trenér

Až zase zahájí letní přípravu, nebude to v Želené Rudě jako obvykle, ale třeba v Krkonoších. „Odcházím nerad, ovšem určitě ne ve zlém,“ řekl Ladislav Čihák při chatu s médii. V Plzni jako trenér končí po devíti sezonách, téměř sedm působil u prvního týmu, tři jako hlavní trenér. Odpočívat nechce, má už dokonce nabídku z extraligy. Kdo by se o něj mohl ucházet? Tak třeba hradecký Mountfield, který po návratu Tomáše Martince podal inzerát na asistenta.

U indiánů dostal první velkou šanci. Ladislav Čihák přišel ze Sparty ve 30 letech a začínal u plzeňské mládeže. K prvnímu týmu povýšil v listopadu 2014 coby asistent Michala Straky, před třemi lety se stal vládcem střídačky sám. „Loučení bylo docela emotivní,“ přiznal. V Plzni působil dlouho, Kodýtek, Kantner, Kaňák, Pour, Suchý a další patří k jeho hokejovým synům. Pod ním vybojovali stříbro v mladším dorostu. Z dětí jsou opory mužstva. Z Čiháka, který jim kdysi kontroloval žákovské knížky, zase žádaný trenér, za nímž jsou výsledky.

Plzni dal svého času přednost před Libercem, odkud mu hodil laso spolužák Filip Pešán. „Těch devět let v Plzni pro mě znamenalo strašně moc. Jsem rád, že mi organizace dala příležitost. Nejsme extra movitý klub, vždycky jsme stavěli na pár lidech, hodně hráli mladé. Za tři bronzové by jinde urvali ruce, jsem rád, že se podařilo dotáhnout pár poctivých, nadějných kluků do velkého hokeje a zapracovat je, že jsme to nastartovali a ti hráči našli uplatnění, vytrvali a postupně získali významnější role. Tohle jsem chtěl s kolegy vybudovat a strašně mě těší, že se to dařilo a tvoří se nové plzeňské jádro,“ bilancoval 39letý kouč.

Po největším úspěchu sahal v sezoně 2018/19. Plzeň však v semifinále nakonec padla 3:4 na zápasy s pozdějšími mistry z Třince. „Tohle mě vyloženě žere. Tam jsme cítili, že kdybychom přes ně přelezli, mančaft byl tak nastartovaný, že bychom zlato pro Plzeň udělali. Tohle mě mrzí, škoda. Tenkrát jsme byli hodně blízko,“ vracel se.

Pracoval s hokejovými velikány jako Martin Straka, Jaroslav Špaček, Tomáš Vlasák. Pro něj obrovská škola, zároveň dostával prostor se projevit. „Jsou to legendy, které dokázaly v hokeji tolik, že jsem to neviděl ani na papíře. Měl jsem v nich těžkou oponenturu, ale zároveň jednali férově. Nikdy jsem nepocítil povýšenost, nýbrž pokoru, jsou to lidé a na svých místech. Vždycky jsme se chtěli dopracovat k závěru, aby mančaft fungoval, a nezáleželo, z čí to vzešlo z hlavy. Byli oddaní a respektovali mě bez ohledu na funkci, jakou jsem zastával,“ ocenil Čihák.

Sám se označuje za emotivního člověka. V kabině býval hodně slyšet, což nedávno v rozhovoru zmínil jeho bývalý svěřenec Vojtěch Němec. „Když vidím, že lidi něco nedělají na sto procent, tak mě to naštve. Jiná věc je, když se snaží, a nejde to. To poznáte. V tu chvíli přibrzdím, vyřeším to třeba jinak. S hráči jsem si věci vždycky vyříkal a nikdy to neventiloval přes média. Zůstalo to v kabině. To se začíná vytrácet a mrzí mě to. Ale během let jsem se taky změnil. Třeba v přístupu ke klukům, které jsem posouval. Navíc s věkem přichází větší nadhled, měl jsem kolem sebe skvělé lidi, kteří mě taky formovali a ovlivňovali. Ale třeba v důslednosti jsem nepolevil a nepolevím nikdy, stejně jako jsem emotivní člověk a neumím něco skrývat. I když tady jsem rovněž přibrzdil,“ uvedl.

Po vyřazení s Olomoucí vzal zodpovědnost na sebe. Provedl to prý záměrně, aby odvrátil tlak od hráčů a klubu. Z Plzně odchází nerad, ale určitě ne ve zlém. „Kéž by se mi naskytlo ještě někde tak dlouho pracovat. Nemám rád pendlování, zajímá mě koncepční práce. Vidím velké fotbalové kluby, kde trenér působí pětadvacet let a pořád to funguje. K těmhle lidem vzhlížím,“ přiznal.

Klid si dávat nechce, i když o jiných možnostech dosud nepřemýšlel. Jak tvrdí, měl nasazené klapky, soustředil se jen na Plzeň, Ty nyní může odložit. „Těšil jsem se na nový tým, který se rodí, ale bohužel to skončilo a strašně mě to mrzí. Ale odpočívat nepotřebuju. Měl jsem už jeden telefonát, pokud bychom se domluvili, půjdu moc rád. Jsou tam lidi, s nimiž se znám a hlavně oni chtějí mě. Určitě bych chtěl pokračovat, ale záleží na jednání,“ naznačil Čihák. Hradec Králové hledá asistenta. Jeho další kroky by mohly směřovat na východ.

Plzeň s Čihákem 2014/15: 9. (asistent)

2015/16: 3. (asistent)

2016/17: 8. (asistent)

2017/18: 3. (asistent)

2018/19: 3. (hlavní trenér)

2019/20: 5. (hlavní trenér)

2020/21: 9. (hlavní trenér)

