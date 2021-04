Po skandálu se uklidil do Třince, vydržel... a teď předvedl tenhle trik!

Klidně to může být vůbec nejhezčí gól celé sezony. Parádní ekvilibristika kanadského útočníka Jacka Rodewalda z takřka nulového úhlu. Sebevědomá a troufalá. Navíc v semifinále play off. Mnohem lepší náboj pro sociální sítě než skandální posměšky, do kterých byl kanadský útočník zapletený v zámoří.

V konečném důsledku nebyla Rodewaldova paráda Ocelářům k ničemu, ve druhé bitvě o postup do finále Generali ČP play off doma podlehli Mladé Boleslavi 1:3. Ale byla to lahůdka. Pohotově zkrotil odražený puk od zadního mantinelu, protáhl si hokejku pod sebou a zpoza pravé nohy ho čepelí hodil do odkryté brány.

Podobným zakončením se v minulosti blýskli Robert Kysela nebo Marek Malík při nájezdech. Boleslavský gólman Jan Růžička číhal u druhé tyčky a obránce Ondřej Dlapa se po Rodewaldovi natahoval pozdě.

„Krásná individuální akce,“ ocenil i Rodewaldův spoluhráč Miloš Roman. „Jack je hodně šikovný a kreativní, rval se o NHL, což není žádná náhoda. Má to v sobě a dokáže být v těchto situacích kreativní.“ Kanadský útočník fintu popsat nemohl, trenér Václav Varaďa ho na rozhovory nepustil.

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 1:3. Hosté vyrovnali stav série

Sedmadvacetiletý Rodewald přišel do Třince v lednu společně s dalším kanadským útočníkem Taylorem Leierem. Vedení klubu tehdy reagovalo na návraty Filipa Zadiny a Lukáše Jaška do zámoří. „Po jejich odchodu se prosazovala především první formace, zatímco v dalších lajnách jsme to museli kvůli zraněním různě slepovat,“ vysvětloval Varaďa.

Schovat se v Evropě

V minulosti už se Ocelářům podobný tah vyplatil. Třeba u Ethana Wereka, který pomohl k titulu (2019) a prostřílel se do ruské KHL. Teď to bylo složitější v tom, že nižší zámořské soutěže kvůli pandemii stály a Rodewald i Leier od března nehráli. I proto měli první kontrakt časově omezený.

Původně se zdál „šancovnější“ Leier, který měl i víc zápasů v NHL (55 za Philadelphii, 2+5). Nicméně zůstal urostlejší Rodewald, který za Ottawu naskočil do deseti duelů NHL, ve kterých nebodoval. Ani v Třinci zpočátku nebyl žádný bodový uragán. První gól si připsal v pátém startu proti Spartě, v základní části měl z 22 duelů 15 bodů (5+10).

Třinec - Mladá Boleslav: Rozhodčí přehlédli jasný ofsajd! Bernadův gól platil, 1:3

Víc než jeho bodová produkce se v debatách probíral skandál, do kterého se v zámoří před rokem připletl. Poprask vyvolala soukromá instagramová konverzace, jejíž hlavní „hvězdou“ byl Brendan Leipsic, aktuálně útočník CSKA Moskva. Rodáci z Winnipegu nevhodně komentovali manželky svých bývalých spoluhráčů. Mladší Leipsicův bratr Jeremey, který se do diskuze zapojil také, pak přišel o místo v programu na University of Manitoba. Pozici ve Washingtonu ztratil i starší z bratrů.

Brendan Leipsic se přesunul se do Evropy a stejný krok udělal i Rodewald. Po příchodu do Třince byl důrazně upozorněn, že podobné chování se tolerovat nebude.

„Takové řeči do slušné společnosti nepatří a jako klub se s nimi rozhodně neztotožňujeme,“ promlouval mu do duše sportovní ředitel Jan Peterek. „Na druhou stranu to pro naše mladé hráče může sloužit jako názorný příklad, jak lehce se může podobná konverzace dostat na veřejnost a způsobit velké potíže v kariéře. Věřím, že i Jack se poučil a svým kamarádům se teď bude chlubit hlavně hokejovými dovednostmi.“

Třeba exkluzivní trefou ze semifinále play off. To je úplně jiný materiál pro sociální sítě.

